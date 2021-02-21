Опрос предпринимателей: а вы в компании отмечаете гендерные праздники?
Праздники 23 Февраля и 8 Марта во многих российских офисах принято отмечать с размахом. Нередко корпоративы в эти даты можно сравнить с празднованием Нового года. В этом году к гендерным праздникам предприниматели Казани отнеслись формально. Большинство опрошенных «Реальным временем» бизнесменов сказали, что 23 Февраля и 8 Марта отмечают, потому что так принято.
Будете ли вы отмечать гендерные праздники — 23 Февраля и 8 Марта на работе? Если да, то почему? Даете ли накануне праздничной даты сотрудникам выходной день? Будете ли устраивать корпоратив в этом году?
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Оксана Давыдова генеральный директор компании «Икорный дом дары Волги»
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Наша компания — фактически семейное предприятие, поэтому 23 Февраля и 8 Марта, как и другие праздники, мы проводим у себя на производстве, в кругу коллег, которые являются одновременно и членами семьи. Компания «Икорный дом дары Волги» относится к производствам непрерывного цикла, поскольку требуется круглосуточный контроль за рыбой, а ее в нашем рыбоводном хозяйстве около 3000 голов. Мы проводим постоянный мониторинг состава и проточности воды в бассейнах, уровень кислорода и температуры и других показателей. Поэтому мы, как владельцы бизнеса, чаще всего не можем позволить себе спокойно отдыхать дома или в гостях даже в праздники.
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Дамир Низамов генеральный директор ООО «Гостсертгрупп»
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Компания «Гостсертгрупп» занимается разрешительной документацией. Праздники помогают нам сплотить команду, и это отличный повод для тимбилдинга. В этот раз мы поинтересовались у коллектива, как они хотели бы отметить День защитника Отечества и Международный женский день. Оказалось, что все дружно хотят посетить тренинг.
Одна из казанских компаний на постоянной основе оказывает нам услуги по «прокачке» менеджеров, и это увлекательный, а самое главное, результативный процесс. И в этот раз коллектив решил вложиться в актив, заказав в подарок тренинг. Для руководства компании вложение средств в обучение сотрудников в праздничные дни — лучший подарок.
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Альбин Баймурзин директор ООО «Семейный дворик»
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У ресторанного бизнеса в такие праздники нет выходных. Гендерные даты мы не отмечаем. Усиленно работаем в эти дни, а до них занимаемся усиленно подготовкой. 23 Февраля и 8 Марта празднуем в кругу семьи, готовим подарки, как делали это предыдущие поколения.
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Регина Фасхеева основательница казанского SMM-агентства Fragency
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Мы будем отмечать 23 Февраля и 8 Марта и поддерживаем все поводы, чтобы устроить праздник. Коллеги придумывают друг для друга креативные подарки. К тому же это повод для тимбилдинга. Выходных накануне праздников не делаем, а корпоративы не устраиваем по расписанию. Зато мы отдыхаем в день рождения агентства, организуем летнюю вечеринку и Хэллоуин. Недавно попробовали новый формат — салатную вечеринку, на которую все гости должны были принести свой любимый салат.
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Артур Нигматуллин владелец казанского мотосервиса MotGar116
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Мы эти праздники не отмечаем. Такое решение в коллективе принято единогласно. Стол тоже не будем накрывать. Если бы сотрудников это не устраивало, они бы организовали корпоратив. 23 февраля и 8 марта выпадают на рабочий день, поэтому будем работать как обычно. Для отдыха есть воскресенье, еще 1—2 января можно расслабиться.
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Айрат Халиуллин генеральный директор школы «Квентин»
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Мы будем отмечать 23 Февраля и 8 Марта, потому что хотим сделать девочкам приятное. Они любят не только получать подарки, но и делать их, поэтому дадим им такую возможность — поздравить нас с 23 Февраля. В первую очередь делаем это, чтобы порадовать дам. Мы будем работать 23 февраля и 8 марта. Выходные у нас гибкие: каждый выбирает себе день для отдыха на неделе, чтобы в офисе всегда кто-то был.
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Юрий Павлов генеральный директор швейной фабрики Pavlotti
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Корпоратив не будем проводить: придерживаемся принципа не пить на работе. Поздравим коллег с 23 Февраля и 8 Марта, как это обычно принято. Выходного дополнительного тоже не будет, их и так много в календаре. К тому же я против отдыха посередине недели, который ломает рабочий график. Я бы не справлял эти праздники: они не наши. Тем более сейчас их стали переворачивать. Говорят, что мужчина перестал быть мужчиной, женщины стали мужеподобными.
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Зуфар Хакимзянов руководитель «Горпечати»
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Так сложилось, что с детства только они, 23 Февраля и 8 Марта, и олицетворяются как праздники мужские для мальчиков и пап и женские для мам и девочек. Все нововведенные не воспринимаются. Отмечали мы их в младших классах чаепитием, а в старших устраивали настоящие театральные концерты. И директор, непременно приглашаемый нами, просил с этой же программой выступить перед всей школой. На работе обычно этот короткий день заканчивали концертно-театральной программой.
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