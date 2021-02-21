Опрос предпринимателей: а вы в компании отмечаете гендерные праздники?

Компания «Гостсертгрупп» занимается разрешительной документацией. Праздники помогают нам сплотить команду, и это отличный повод для тимбилдинга. В этот раз мы поинтересовались у коллектива, как они хотели бы отметить День защитника Отечества и Международный женский день. Оказалось, что все дружно хотят посетить тренинг.

Одна из казанских компаний на постоянной основе оказывает нам услуги по «прокачке» менеджеров, и это увлекательный, а самое главное, результативный процесс. И в этот раз коллектив решил вложиться в актив, заказав в подарок тренинг. Для руководства компании вложение средств в обучение сотрудников в праздничные дни — лучший подарок.