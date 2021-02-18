Бизнес-аккаунт дня: съедобные букеты от молодой мамы из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 5

Фото: Алсу Зайнуллина

Букеты, радующие глаз и вкус гурмана, — этому направлению деятельности решила однажды посвятить себя молодая предпринимательница из Нижнекамска. Сменив привычное место работы на домашнюю обстановку, Алсу Зайнуллина ничуть не прогадала, поскольку новое увлечение не только дарит ее клиентам положительные эмоции, но существенно поддерживает бюджет семьи. Сегодня на ее аккаунт в «Инстаграме» подписаны более 6,5 тыс. человек. Самый пик заказов приходится на календарные праздники — 14 и 23 февраля, 8 марта, — принося хорошую прибыль. Как признается Алсу, хотелось бы получать заказы и в другие дни, не ограниченные праздниками. Как привлечь к своему аккаунту новых подписчиков — потенциальных клиентов? Советы в рамках спецпроекта «Реального времени» дает опытный эксперт по продвижению в «Инстаграм».



Регистратор ЗАГСа стала «флористом»



Один из дней рождения мамы Алсу Зайнуллиной стал точкой отсчета ее бизнеса, которым она занимается уже три года. Увидев в одной из соцсетей букет, сделанный из сухофруктов, жительница Нижнекамска решила подарить такой же своей маме, но сделать его своими руками. Съедобный букет понравился всем. Так началось освоение новой профессии. Первыми клиентами, конечно же, были знакомые, друзья и близкие, которые потом делились контактами мастера оригинальных букетов с другими.

Фото своих работ Алсу выкладывала в «Инстаграм» и другие соцсети. Постепенно начали поступать заказы не только от жителей Нижнекамска, но и других городов. Искусству собирать «вкусные» букеты она училась по видеоурокам в интернете, но и сейчас, когда опыт наработан уже приличный, мастер старается улучшать свои навыки, применять новые технологии и тренды, проходит различные обучающие курсы.



Прежде Алсу работала в Нижнекамском ЗАГСе, вела церемонии регистрации браков. Хотя и эта сфера деятельности теперь приносит доход в семейный бюджет, потому что помимо изготовления сладких букетов Алсу ведет выездные свадебные церемонии, которые пользуются большой популярностью среди нижнекамцев.

— Сейчас, в 21 веке, я думаю, каждый человек задумывается о том, чтобы работать на себя, — объясняет свой уход с прежнего места работы девушка, — Так намного удобнее — я больше времени провожу с семьей, занимаюсь домом.

Все должно быть со вкусом

Кстати, Алсу вместе с мужем воспитывают троих детей — старшей дочери 6 лет, самому маленькому через месяц исполнится год. По ее словам, муж оказывает всяческую поддержку бизнесу супруги. Кстати, все ингредиенты Алсу закупает у проверенных продавцов — только свежие и качественные. А упаковку и прочие детали заказывает для изготовления букетов в интернете.

Главное в работе, говорит предприниматель, — «вкус, все должно быть со вкусом, сочетание цветов, сочетание букета и упаковки — букет и снаружи, и внутри должен быть красивым, шпажка к шпажке».

Как признается Алсу, хотелось бы получать заказы и в другие дни, не ограниченные праздниками

Сегодня на аккаунт молодой мамы подписаны более 6,5 тыс. человек. Самый пик заказов приходится на календарные праздники — 14 и 23 февраля, 8 марта, — принося хорошую прибыль в семейный бюджет. Как признается Алсу, хотелось бы получать заказы и в другие дни, не ограниченные праздниками.

«Бизнес Алсу очень инстаграмный»



Как привлечь к своему аккаунту новых подписчиков — потенциальных клиентов, изучив по нашей просьбе страничку Алсу, советует специалист по коммуникациям и

связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграм» Анна

Акинина.



Во-первых, имя профиля. Его лучше свести к простому и без лишних символов. Цифры в логине лучше не использовать.

Некорректная био. Необходимо структурировать шапку профиля и вынести туда ключевое и приоритетное.

Например.

Я — Алина, делаю:

Съедобные букеты от 1000

Бесплатная доставка

Веду выездные церемонии

*Нужно объяснить про обучение, это важно.

Био — это визитка.

Например. Я — Алина, делаю: Съедобные букеты от 1000 Бесплатная доставка Веду выездные церемонии *Нужно объяснить про обучение, это важно. Био — это визитка. Непонятно про «индивидуальное обучение» — чего? кого? чему?

Отсутствует хотя бы какой-то визуал. Фото героини больше, чем фото букетов. То, что снимаются процессы сбора букетов, — хорошо. «Инстаграм» — это про визуал. Героиня очень красивая и фотогеничная девушка, и бизнес у нее очень инстаграмный. По этому пункту я бы основательно рекомендовала поработать.



Отсутствует навигация, а она особенно нужна, если в блоге и обучение, и съедобные букеты, и ведущая выездных церемоний. Навигация — важный пункт, если дело касается нескольких направлений. Внутренние хештеги, хайлайтсы с ключевой информацией и новая опция в «Инстаграме» этому поспособствуют. В настройках подключаете «рубрикатор» и объединяете нужные посты.