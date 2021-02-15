Большой удмуртский «налоговый маневр»: революционный или вынужденный шаг местных властей?

Около 4 тысяч предпринимателей Удмуртии, или большинство из ранее работавших на ЕНВД, с этого года перешли на упрощенную систему налогообложения. Для них действует льготная налоговая ставка: 2% по объекту налогообложения «Доходы» и 5% — по объекту «Доходы минус расходы». В Татарстане с отменой вмененки бизнесменам предложили перейти на патентную систему. Почему власти соседнего региона выбрали УСН и можно ли считать этот налоговый маневр революционным — в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», рассуждает экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.

Отмена ЕНВД: риски и последствия



Не секрет, что отмена в России налогового режима в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) поставила многих предпринимателей в трудное положение. Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года. Им предложены три варианта — переход на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения или регистрация в качестве самозанятых. При этом для большинства из них наиболее вероятным будет переход на упрощенную систему налогообложения (УСН), при которой налог будет рассчитываться не от предполагаемого («вмененного») дохода, а от фактических поступлений, что во многих случаях эквивалентно повышению налоговой нагрузки.

ЕНВД рассчитывается по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона. Предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, части НДС и налога на имущество. Данный режим применяют 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей по всей стране.

Под отмену ЕНВД подпадают небольшие розничные магазины, ветеринарные клиники, кафе и рестораны, гостиницы, бытовые услуги. Фото: Максим Платонов

Под отмену ЕНВД подпадают микро- и малые предприятия, индивидуальные предприниматели, реализующие социально значимые товары и услуги: небольшие розничные магазины, ветеринарные клиники, кафе и рестораны, гостиницы, бытовые услуги. Данный шаг может привести к тому, что бюджет не получит тех средств, на которые рассчитывает правительство России (около 60 млрд руб.), а последствия такой отмены будут намного более жесткими: около 1,1 млн предприятий, находящихся на ЕНВД, могут закрыться, в результате чего 1,7 млн человек станут безработными.

Вопрос, который возникает натуральным образом, — зачем Правительство России идет на такой шаг? Судя по всему, в бюджете не хватает доходов, и решили таким образом его пополнить, за счет малого бизнеса — по сути самой незащищенной страты бизнес сообщества страны. Правительству надо помнить, что все те, кто работает в таких предприятиях, тратят заработанные деньги в нашей же экономике — в магазинах, аптеках и прочих местах. Эффект от отмены ЕНВД грозит затронуть все секторы экономики.

Удмуртский маневр

Что же сделала Удмуртия? Решением Госсовета Республики от 24.11.2020 года субъекты малого и среднего предпринимательства, перешедшие с ЕНВД на УСН, в 2021 году получили пониженные налоговые ставки. По расчетам экономического блока правительства региона налоговая база для расчета ЕНВД ниже, чем для УСН, поэтому при смене системы налогообложения предпринимателей ожидало одномоментное увеличение налоговой нагрузки. Данная мера поддержит почти 9 тысяч предпринимателей республики. Надо отметить, что подобное снижение есть в 12 российских регионах. Удмуртия предложила одну из самых низких в стране. Воспользоваться снижением ставок смогут предприниматели, которые соответствуют следующим условиям: принадлежат к МСП (субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в Единый реестр субъектов МСП); осуществляют деятельность на территории Удмуртской Республики; перешедшие на УСН после снятия с учета в качестве плательщика ЕНВД.

Для тех, кто сменит ЕНВД на УСН «Доходы», ставка составит 2% вместо 6%, на УСН «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%. Снижение также коснется тех, кто уже перешел с ЕНВД на УСН в связи с реализацией товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Фото udmgossovet.ru

Также в целях поддержки бизнеса в республике до 31 декабря 2023 года продлили «налоговые каникулы». Они будут действовать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. За первое полугодие 2020 года ими воспользовался 531 предприниматель.

Удмуртский экспресс: будет ли массовая миграция «упрощенцев» в Ижевск?

Помимо введенных льгот для местных предпринимателей, в республике уже год как действует льготная программа налогообложения для «мигрирующих» в регион организаций на УСН.

Суть программы, принятой Госсоветом в ноябре 2019 года, заключается в действии с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года пониженных налоговых ставок в размере от 1 до 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые изменят место регистрации с территорий других регионов на территорию республики в 2020 или 2021 годах.

Льготные размеры налоговых ставок применяются налогоплательщиками в течение двух налоговых периодов подряд, начиная с налогового периода, в котором произошла регистрация на территории республики. По объекту налогообложения УСН «Доходы» ставка устанавливается в размере 1% в первый налоговый период и 3% во второй налоговый период. По объекту налогообложения УСН «Доходы минус расходы» ставка устанавливается в размере 5% на два налоговых периода.

По словам местных чиновников, программа направлена на повышение миграции бизнеса в республику. Фото president-sovet.ru

Норма действует для всех предпринимателей, которые изменили место нахождения или место жительства с территорий других регионов на территорию Удмуртской Республики, при условии, что они не относятся к категориям налогоплательщиков, для которых уже установлены пониженные налоговые ставки по данному виду налога. При этом фактически «перевозить» весь бизнес на территорию Удмуртии не нужно. Главное — найти помещение, которое будет указано в качестве юридического адреса организации, то есть адреса, по которому будет осуществляться связь с предпринимателем. Например, перерегистрироваться из Казани в Ижевске.

По словам местных чиновников, программа направлена на повышение миграции бизнеса в республику и рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Эта системная мера позволит привлечь в бюджет республики дополнительно более 130 млн рублей в ближайшие 2 года. Налоговые льготы рассматриваются как стимул для предпринимателей к созданию новых производств и рабочих мест на территории Удмуртии.

Выводы и прогнозы

В данной ситуации — налицо стремление региональных властей скорректировать ошибочную политику федерального центра. Льготная программа налогообложения является мерой скорее вынужденной, нежели революционной. Очень хорошо, что у регионов есть полномочия по снижению налоговой нагрузки в свете отмены ЕНВД. Правительство Удмуртской Республики нацелено сохранить рабочие места, привлечь новые компании и стимулировать спрос в региональной экономике, что само по себе является показателем зрелого подхода новой команды управленцев региона. Интересно, получится ли у них привлечь в республику компании, которые принимают онлайн-платежи, например.

В целом для развития малого и среднего бизнеса необходимы отказ от любых действий, повышающих нагрузку на бизнес, проработка налоговых стимулов для его участников, занимающихся инвестициями, создающих рабочие места, осваивающих новые рынки. Очень важно, чтобы эти стимулы имели не точечный, а широкий охват по всей стране. А значит, нужны не только инициативы от регионов по предоставлению таких стимулов, но и всесторонняя поддержка этих инициатив на федеральном уровне.

Остается пожелать Удмуртии удачи в эксперименте, будет интересно посмотреть на итоговые цифры через некоторое время.

Артур Сафиулин