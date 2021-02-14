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Тест: что вы знаете о татарском костюме?

00:00, 14.02.2021

Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть II

Тест: что вы знаете о татарском костюме?

«Реальное время» продолжает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. Во втором выпуске проекта — тест о татарском национальном костюме.

Татарский национальный костюм многообразен, но главные его принципы всегда были незыблемы. Казанские татары одевались ярко и многоцветно, любили искусную вышивку. В одежде выдерживалась многослойность. Были общие элементы гардероба у мужчин и женщин, но, конечно же, татарки были гораздо наряднее, чем их спутники. Проверим, как много вы знаете про одежду татарского народа?

Интернет-газета «Реальное время»
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