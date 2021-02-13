«Занзибар и сам в шоке от того, как прокачался!»

Как оживает международный туризм и куда этим летом поедут казанцы

По мере того как медицина делает шаги вперед в борьбе с ковидом, неусидчивые туристы с оглядкой на эпидситуацию начинают планировать свой отдых за границей. Выбор у них пока небольшой. Но самым неугомонным и этого вполне достаточно. Российские туристы подняли доходы отелей в Танзании, куда спрос повысился, по оценкам экспертов, в десятки раз. На 146% вырос поток гостей в Арабские Эмираты. Близится череда праздников, весенние каникулы, а там уже не за горами длинные майские выходные и летние отпуска. Эксперты рассказали «Реальному времени», к поездкам в какие страны могут готовиться татарстанцы.

Куда сейчас можно улететь из России?

Среди доступных за рубежом для россиян мест отдыха сейчас лидируют отели Турции и Арабских Эмиратов, сообщает руководитель компании AVT Азамат Сабиров. Кроме того открыты Куба, Доминикана и Танзания с архипелагом Занзибар (к последним мы еще вернемся).

Открыт и коридор в Грецию, но, скорее, не для туристических целей, а для небольшого потока иностранцев, рассказывают эксперты. Гендиректор турагентства «Компаньон СП» Сергей Пасечник уточняет греческие нюансы: там нужно находиться на карантине в одном отеле. Но если пожить, например, неделю на курорте, куда ты и едешь отдыхать, то для кого-то это вполне приемлемый вариант.

Скоро «Аэрофлот» начинает летать в Таиланд, и многие этого ждут. Но мало кто осознает, что там по прилете нужно 2 недели находиться на карантине, обращает наше внимание глава «Интелтур Казань» Лилия Савельева.

— Есть новости, что Кипр открывается с 1 марта, и Греция — тоже, скорее всего, потому что эти страны уже не имеют возможности выдерживать локдуан, который устраивает Европа. Так что к апрелю список доступных стран, наверное, поменяется, — предполагает Азамат Сабиров.

— А вот с открытием других пляжных направлений — пока полная неопределенность. Есть ощущение, что, скорее всего, Болгарии, Испании, Италии летом не будет. По этой причине, понятно, сохранится высокий спрос на Турцию в ближайшее время. Не закрыт и Египет, но туроператоры не имеют право формировать туда пакеты, поэтому мы продаем только наземное обслуживание, а билеты на самолет люди покупают сами (ходит до пяти рейсов в неделю в Каир из Москвы), что не слишком удобно, особенно для пассажиров с детьми, — рассказывает директор по связям с общественностью компании «Интурист» (Москва) Дарья Домостроева.



На Мальдивы и Кубу можно улететь напрямую из Москвы. А вот из Казани можно отправиться в Дубаи, Стамбул и, кстати, в Ереван, куда нашим соотечественникам даже не нужно везти с собой загранпаспорт. В марте планируется возобновить рейсы из столицы Татарстана в Анталью.

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы не торопятся возвращаться к раннему бронированию

По сравнению с прошлым годом, когда мир был еще прекрасен и не представлял серьезной опасности для российских туристов, текущая зарубежная активность путешественников составляет процентов 25—30, утверждает руководитель AVT. А вот по сравнению с осенью-2020 эта активность растет.

— Заранее пока никто не бронирует. Попытки были, но народ понимает, если заранее бронируешь, то не факт, что вернешь деньги. Никто не знает, что будет сейчас. Примерно все бронирования происходят перед поездкой — недели за две, максимум за месяц, — говорит о своем опыте Сабиров.

А вот крупные федеральные туроператоры способны формировать массовые и более долгосрочные предложения.

— С декабря прошлого года открыто ранее бронирование и по внутренним, и по выездным направлениям. В Турцию с 1 апреля будет действовать летнее расписание. Из Казани полетят чартерные рейсы в Анталью и Даламан. Надеемся, что с осени удастся открыть чартерные рейсы из Казани в Стамбул, помимо действующих сейчас регулярных рейсов, — рассказывает руководитель из «Интуриста».

Хотя у России сейчас нет прямого регулярного сообщения с Черногорией, бывают отдельные предложения туроператоров по чартерам из Казани: можно за 400 рублей забронировать турпакет, а за месяц до вылета определиться с поездкой — принять решение о вылете, почти ничем не рискуя, пояснила Лилия Савельева.

В Эмиратах нашли «золотую жилу»

Разумеется, в последний год растет среди туристов популярность разных уголков нашей страны: Алтай, Камчатка, Карелия, Сочи, Крым. Традиционно сильны Казань, Москва, Санкт-Петербург, отмечают эксперты. Некоторые из них утверждают, что Россию предпочитают до половины путешественников. При этом в основной своей массе цены по нашей стране не изменились. Те же Камчатка и Алтай проигрывают по сервису, логистике и ценам, допустим, Турции. Несмотря на растущую популярность, эти российские направления не стали такими же массовыми, как греческие, египетские и турецкие курорты, когда под них специально арендуют самолеты и создают чартерные программы на весь сезон, рассуждает Сергей Пасечник. Исключение, разумеется, составляют лишь Сочи и Крым.

В последний год растет среди туристов популярность разных уголков нашей страны: Алтай, Камчатка, Карелия, Сочи, Крым. Фото: pkgo.ru

— Однозначно, Турция будет дешевле, чем Камчатка. Даже с регулярным перелетом через Стамбул цена билета составит примерно 26 тысяч рублей туда и обратно. А проезд на Камчатку обойдется в районе 35 тысяч. При этом комфортный сервис в отдаленном регионе России могут себе позволить единицы, клиенты VIP-класса, — приводит цены гендиректор «Компаньон СП».

На ранних этапах бронирования скидки на предстоящее лето у «Интуриста» составляли до 60%, сейчас они упали до 40% и продолжают снижаться по мере приближения сезона отпусков. Представители турбизнеса пояснили, что несмотря на активный спрос и почти полное отсутствие конкуренции, Турция не задирает цены на свои курорты. Хотя в целом от года к году они повышаются в среднем на 2,5—5%.

— Турецкий рынок очень гибкий. Предлагая цены, зарубежный бизнес отслеживает активность продаж. Если туры не продаются, цены снижают, — сказала Дарья Домостроева.

— В Турции огромное количество отелей, курортных городов, большое побережье, так что даже в локдаун курорты этой страны могут удерживать цены на одном уровне, — дополнил Азамат Сабиров.

В Турции огромное количество отелей, курортных городов, большое побережье, так что даже в локдаун курорты этой страны могут удерживать цены на одном уровне. Фото: aa.com.tr

А вот Эмираты сейчас, по его словам, зарабатывают вдвое больше, чем когда-либо. Неделя отдыха на двоих россиян там обойдется в 200—250 тысяч рублей.

— Местные жители в ОАЭ почти не соприкасаются с приезжими, поэтому иностранцам распахнули двери, и бизнес снимает все «сливки» со всех туров, со всех туристов. Эмираты стоили раньше раза в два дешевле, чем Мальдивы. При этом Мальдивы — не резиновые, несмотря на то, что островов много. А при резком скачке цен на курорты ОАЭ поток хлынул именно туда, рост количества туристов составил 146%. Золотая жила! — оценил ситуацию глава AVT.

Акуна матата

Но, пожалуй, поистине самым ярким «пандемийным» открытием для россиян стала Танзания, а точнее ее архипелаг Занзибар (у восточного побережья Африки в Индийском океане). По ценнику, как говорит Сабиров, он заменил Египет и «и сам в шоке от того, как он прокачался». Сергей Пасечник считает, что Занзибар, практически не пользовавшийся спросом среди россиян раньше, стал и альтернативой относительно недорогим массовым зимним направлениям: Таиланду, Вьетнаму и Китаю. Из Казани на архипелаг следуют чартерные рейсы. Среднестатистический недельный отдых на двоих там стоит 120 тыс. рублей — в два раза дешевле, чем в Эмиратах. Но такие цены там были не всегда.

Самым ярким «пандемийным» открытием для россиян стала Танзания, а точнее ее архипелаг Занзибар. Фото: «Фейсбук» Алены Параниной

— В прошлом году всего один оператор формировал чартерные рейсы на Занзибар. Нужно было лететь на стыковочных регулярных рейсах, и цены на перелет выходили высокие. Когда выбор зарубежных курортов в холодное время ограничили, архипелаг стал главным зимним курортом, как бы ни странно это звучало. Раньше в эту страну был один рейс в неделю из Москвы, теперь чартеры на острова отправляются из восьми городов, у каждого туроператора они летают до двух раз в неделю. Каждый день на Занзибаре приземляются один или несколько огромных бортов из России. Естественно, перелет стал дешевле, а поток российских туристов на африканские острова вырос в десятки раз, — рассказала директор по связям с общественностью «Интуриста».



До сих пор среди зажиточных туристов из Европы была популярна континентальная Танзания. Сюда за немалые деньги ехали те, кто предпочитают тихий уединенный отдых на лоне дикой природы, сафари, неземные виды Килиманджаро... Теперь российские туристы оживили островную Танзанию и ее архипелаг, «распробовали» там пляжный отдых, а местные гиды вовсю учат русский язык.

Занзибар — тропический рай, красивые острова с белым песком, как на Мальдивах, только дешевле, говорит нам Дарья Домостроева. Правда, о готовности Занзибара принять хлынувший поток туристов представители турбизнеса отзываются по-разному.

— Там все хорошо с отелями, качественно, безопасно. Все понимают, что туристы — «новая нефть», «золотая корова». Местные жители — очень добрые люди, не тронут иностранцев, потому что понимают, что эти люди приносят им деньги, — успокаивает туристов Сабиров.

Но вот некоторые сомнения в готовности занзибарских курортов к такой загрузке есть у многих представителей отрасли:

— Подумайте сами, что происходит, когда ресторан на 100 мест все время принимает только 12 гостей, и вдруг прилетело 150 человек. Танзания не была готова к возрастающему потоку, были недоразумения: двойные бронирования, были переселения в другие отели — там старались отладить процесс, — констатирует руководитель «Компаньон СП».

О готовности Занзибара принять хлынувший поток туристов представители турбизнеса отзываются по-разному. Фото: «Фейсбук» Алены Параниной

— Они, конечно, заявляли, что готовы, но технически никто не ожидал, что к ним прилетит такое количество самолетов: из Москвы борт на 550 мест, из Казани — на 330, такой же из Питера... Поэтому на вылете обратно используется дозаправка: такого количества авиационного керосина здесь никогда не нужно было. Были и отдельные жалобы на отельный сектор, но он быстро адаптируется под желания клиентов, — поведала Дарья Домостроева.

На Занзибаре живет бедное африканское население, архипелаг много веков переходил из рук в руки: сначала это была португальская колония, потом острова принадлежали разным султанатам, потом развивались под британским протекторатом. Главный город Занзибара — Стоун-таун — еще сохранил западноевропейский колорит и порядок.

Есть на Занзибаре один непреодолимый сюрприз: многие туристы не готовы к тому, что на острове есть приливы и отливы. Встаешь с утра — а вода ушла километра на полтора вперед. Так вот, несмотря на то, что здесь множество отелей, не все они находятся в зонах минимального отлива. Это надо учитывать.

Надо понимать, что там другой менталитет: «Акуна матата — все хорошо, наслаждайтесь жизнью!», предостерегает Лилия Савельева. Она предупреждает, что нужно быть готовым, что и уровень сервиса может не оправдать ваших ожиданий. А от этого зависит ваше настроение и отдых в целом.

Уровень сервиса на Занзибаре может не оправдать ваших ожиданий. Фото: «Фейсбук» Алены Параниной

На Занзибаре строят отели и учат русский

Казанская путешественница Алена Паранина отдыхом на Занзибаре довольна. Им с мужем, как она сообщила, попался прекрасный отель с отличным сервисом. Когда пара засобиралась в отпуск в прошлом ноябре, все остальное, кроме Турции, было закрыто, а Турция казанцам была неинтересна. Оставался только Занзибар. Путешественники отправились на главный одноименный остров архипелага, в деревню Джамбиани.

— Отель, в котором мы жили, all inclusive, очень хорошего уровня, по каталогам значился как «4 звезды+», мы все узнали про него заранее. Если сравнивать с Турцией и Египтом, где есть зеркала, мраморные перила, подушки, мягкая мебель, то на Занзибаре все проще, но все идеально чисто. Нет такой антисанитарии, как например, во Вьетнаме или на Гоа. По ценам Занзибар доступен. Дороже Турции, но и лучше. По уровню комфорта, чистоты, сервиса острова Танзании ближе к Доминикане. В Доминикане просто больше блюд, продуктов, дороже напитки. На Занзибаре всегда свежие продукты. Несвежих там просто не может быть, потому что почти в 40-градусную жару все очень быстро портится. Живность тут же убивают, разделывают, готовят. Не съели — выкидывают, — поделилась впечатлениями Алена.

Путешествуя по Европе, пара любит кататься, часто арендует машины. Но в этом случае казанские туристы поняли, что кататься в диких краях с левосторонним движением и там, где нет дорог, а есть только направления, они не смогут. К тому же за пределами отеля —только дикие, бедные деревни. Но пляжным отдыхом отпускники остались довольны.

— Очень комфортная по температуре вода — 36—37 градусов, как дома в ванной. Из-за океанического прилива — отлива она постоянно ходит туда — сюда. Нигде столько не купалась, сколько там, из воды вообще не вылезали. Но в воде там все живое: ни на кого нельзя наступать, брать в руки: океанические обитатели — рыбы, ежи — ядовитые. Нас об этом предупредили заранее, поэтому мы купили специальные коралловые тапочки, — сказала Алена.

Алена Паранина отдыхом на Занзибаре довольна. Фото: «Фейсбук» Алены Параниной

Она отметила, что местный турбизнес подстраивается под возникшие потребности.

— Видно, что на глазах идет активное строительство отелей — об этом нам говорил и русскоговорящий гид, местный парень, когда ездили на экскурсию в столицу острова Стоун-таун. Причем на русском языке говорит не один гид, в том месте, где мы были, их несколько, — заметила путешественница.

Полтора миллиона за «Африку видел»

По словам Азамата Сабирова, на архипелаге из развлечений — только пляжи, океан с приливами — отливами и дом Фредди Меркьюри. По большому счету, цены на такой отдых резко не изменились. Понятно, что отдых в континентальной Танзании и на Занзибаре — две разные вещи.

— Если брать тур по полной программе из серии «Ты был в Африке», то два национальных парка с сафари — дней по пять в каждом, Килиманджаро, куда тебя практически занесут и принесут обратно — в общей сложности дней на 20 — потянут на 1,5 млн на двоих. После этого можно сказать: «Африку видел», — объяснил гендиректор AVT.

Только на Занзибар сейчас можно приехать без тестов ПЦР, отмечают представители турбизнеса.

— Не думаю, что Танзания останется популярной, когда спадет «ковидное» напряжение и откроются другие направления. Таиланд, Вьетнам, Доминикана, Мексика, масса других направлений всегда были востребованы. И конечно, наш регион любит отдыхать в Турции, — говорит Лилия Савельева.

С ней соглашается и Сергей Пасечник, он считает, что для туристов вновь откроются более привычные морские курорты, куда не надо лететь 9 часов.



— Цены становятся более демократичными, когда есть высокая конкуренция и растет количество перевозчиков. Не исключаем, что и на следующий год будут продлены чартерные программы на Занзибар. Требование справок очень сильно отпугивает людей от привычных направлений, — констатирует Домостроева.

Вакцинация увеличивает сроки бронирования

— Несмотря ни на что, жизнь продолжается, люди хотят путешествовать, — ответила по телефону корреспонденту «Реального времени» Лилия Савельева, которая в этот момент каталась на лыжах в Сочи.

Представители турбизнеса ожидают спроса на весенние каникулы и майские праздники. По их наблюдениям, жители регионов уже более уверенно планируют поездки в Москву — это стало нормальной практикой. До оживления татарстанского турбизнеса еще далеко, считает Сергей Пасечник, но «туристы сейчас просыпаются, потихоньку начинают привыкать к необходимости иметь справки ПЦР для въезда в ту или иную страну».

— Первые полгода после того, как мир охватила пандемия коронавируса, людям просто было не до путешествий: занимались переносом перелетов, возвратом денег. Прошел почти год с новой реальностью. Люди начинают адаптироваться к ней. Тем более многие наши партнеры делают специальные предложения раннего бронирования, борются за клиентов в межсезонье. Конечно, есть отложенный спрос у тех людей, у которых бизнес не пострадал, они готовы куда-то полететь. Сейчас уже и лето рассматривают те, кто понял, чего ожидать, какие страны наиболее гарантированно будут открыты. Есть уже определенная практика, наработки, начинаются бронирования. Даже если что-то изменится, уже имеется опыт переноса туров. Пока еще все же предпочитают позднее бронирование, хотя авиабилеты при этом резко дорожают, — рассказал Сергей Пасечник.

— Когда развивается вакцинация, у людей появляется уверенность в завтрашнем дне. Надеемся на успешный сезон по внутрироссийским курортам, а также в Турции, ожидаем открытия катарского направления, Израиля, Иордании, — поделилась ожиданиями Дарья Домостроева.

