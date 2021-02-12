Сборная России стартовала на Шведских играх: Жафяров и Коваленко хороши, а Ларионов — не очень

Почему в Мальме поехал Ларионов и почему сборная опять без казанцев?

С победы стартовала российская сборная на шведском этапе Еврохоккейтура. Собрав команду из ближайшего резерва, а не привычных лидеров, в Мальме неожиданно отправился Игорь Ларионов, что только подхлестнуло слухи о скором уходе с поста Валерия Брагина. О том, как в этом составе показал себя новый лидер Дамир Жафяров, как ФХР обиделась на Квартальнова и на этот раз решила отказаться от казанских игроков и оправдал ли доверие Николай Коваленко, — подробности в материале «Реального времени».

Ларионова «примеряют» под чемпионат мира?

За день до старта шведского этапа Евротура в хоккейном медиаполе, что называется, бабахнуло. По некоторой информации, уже сейчас, за несколько месяцев, боссы питерского СКА (а по совместительству и сборной) приняли решение сместить Валерия Брагина с поста главного тренера и в клубе, и в национальной команде — наставнику предлагается лишь роль консультанта в тренерском штабе.

Что именно не устроило Романа Ротенберга в специалисте, учитывая, что петербургские «армейцы» идут вторыми на Западе, имея куда менее звездный состав, чем в предыдущие годы, — загадка. Да и со сборной Брагин показать себя толком не успел, отработав лишь домашний этап Евротура и выиграв его. Нечто подобное уже случалось с Олегом Знарком, при котором сборная России выиграла золотые медали Олимпиады в Корее, но Ротенберг по своим соображениям решил убрать его с поста.

Если отправка Игоря Ларионова на ноябрьский финский Кубок Карьяла с его молодежной сборной была как-то объяснима — тогда «молодежка» готовилась к предстоящему МЧМ-2021, то нынешняя корректировка выглядит довольно странно. Во-первых, Ларионову сейчас готовиться некуда. Во-вторых, под его руководством в Мальме поехал совсем не молодежный состав, а, скажем так, ближайший резерв.

Что именно не устроило Романа Ротенберга в специалисте, учитывая, что петербургские «армейцы» идут вторыми на Западе, имея куда менее звездный состав, чем в предыдущие годы, — загадка. Фото ska.ru

— Почему Валерий Брагин не едет на Евротур? У нас впереди ЧМ U18. Мы рассчитываем только на золото. Тренерский штаб сформирован из тренеров, которые едут на этот турнир. Нам важно, чтобы Игорь Ларионов получал опыт работы с командами до 20 лет. Мы с Валерием Брагиным на связи, постоянно обсуждаем все вопросы, — уклончиво объяснял Роман Ротенберг.

Все указывает на то, что Игорь Ларионов окажется у руля первой сборной и на предстоящем майском чемпионате мира в Риге. Пока что нам осторожно подкидывают информацию, что он, возможно, только войдет в тренерский штаб, но события развиваются очень стремительно.

По вчерашней игре сложно сказать, чем эта команда лучше той, что провалилась на МЧМ. Игра тяжеловата, взаимодействия получались только у готовых троек, уже сыгранных в своих клубах. Спишем на тот факт, что это дебютная игра турнира.

Дамир Жафяров — новый лидер сборной. Будет на ЧМ в Латвии?

Капитаном на шведский этап Еврохоккейтура был назначен нападающий нижегородского «Торпедо», имеющий татарские корни. 26-летний форвард в нынешнем сезоне по-настоящему «божит», набрав за неполный регулярный чемпионат уже 58 (20+38) очков, попутно установив внутриклубный рекорд «Торпедо».

Его звено разрывало финнов уже в стартовом периоде матча с Финляндией. Сначала Жафяров поучаствовал в многоходовке Жафяров — Чехович — Минулин, наконечником которой стал последний. Передавал Дамир голевую передачу и на одноклубника Ивана Чеховича, сделав 2:0 уже к 16-й минуте встречи.

Другой вопрос, будет ли актуальна кандидатура Дамира Жафярова к чемпионату мира? Как правило, костяк там составляют московско-петербуржские армейцы, и попасть в окончательный список тренерского штаба из такой команды, как «Торпедо», может быть проблематично.

Николай Коваленко аванс оправдал

Ярославский «Локомотив» в нынешнем сезоне как никогда хорош — Андрей Скабелка вновь сотворил чудо с очередной своей командой. Однако именно при белорусском специалисте доморощенный вундеркинд Николай Коваленко резко сдал — нынешний сезон для него никак нельзя назвать удачным — у него 5+5 , а попадает в состав все реже, а если попадает, то проводит по 10—11 минут в низших звеньях.

Тренерский штаб Игоря Ларионова хотел сделать некий аванс и вызвать хоккеиста, чтобы дать тому поиграть в другой системе, и напомнить, на что он способен.

— Об Игоре Николаевиче наслышан, многое рассказывал отец. Был под впечатлением от недавнего Кубка Карьяла, когда в системе Ларионова молодые хоккеисты старались играть в творческий хоккей, а не пуляли шайбу. С нетерпением жду возможности поработать у этого великого спортсмена, — говорил хоккеист Russia-Hockey.

И это сработало! Вчера Коваленко выдал очень добротный матч. Да, сам 21-летний форвард шайб не забросил, но сделал много полезных действий в меньшинстве, выступая разрушителем, а в конечном счете выдал шикарную передачу на Владимира Бутузова в эпизоде с третьей шайбой.

Да, сам 21-летний форвард шайб не забросил, но сделал много полезных действий в меньшинстве. Фото fhr.ru

Похоже, ФХР обиделась на «Ак Барс» после декабрьского скандала?

Уже по старой и не слишком-то доброй традиции в составе отечественной сборной больше всего оказалось «армейцев». На этот раз больше всех делегировали петербуржцы — аж 13 хоккеистов. Казанский «Ак Барс» же, на минуточку, лидирующий в общей таблице Континентальной лиги прямо сейчас, оказался представлен всего… одним игроком — молодым Даниилом Журавлевым. Поначалу в расположение национальной команды вызывали и Артема Галимова (уж кто-кто, а Артем заслужил хотя бы за красоту его шайб), но в последний момент и его почему-то решили оставить дома и заменили на Даниила Моисеева из «Витязя».

Уж не в последнем ли скандале дело? Инцидент произошел в декабре, когда наставник казанцев Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции раскритиковал руководство ФХР за то, что те забрали у него нескольких игроков накануне важной игры с «Йокеритом». Осадочек, как говорится, остался?

Ненужным Ларионову оказался и Дмитрий Воронков, отлично показавший себя на своем дебютном турнире Кубка Первого канала и забросивший две шайбы шведам. Уже никого не удивляет, что «Ак Барс», как правило, шире представлен, к примеру, в финской или шведской сборных, чем в отечественной.