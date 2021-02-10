«Травиата» в Казани: легко ли умирать молодой и так ли хорош герой-любовник

XXXIX Шаляпинской фестиваль продолжила самая исполняемая опера в мире

Фото: Максим Платонов

Оперу Джузеппе Верди «Травиата» часто называют оперным шлягером из-за обилия ярких арий — от прелюдии к первому акту через застольную песню «Поднимем кубки» — к гениальной «Простите вы навеки» в третьем действии. Ни одной проходной мелодии в опере нет. Именно они около трех часов звучали накануне в Татарском академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля на XXXIX Шаляпинском фестивале.

«Падшую» приняли не сразу

Травиата переводится как падшая или заблудшая женщина. Возможно, поэтому премьера оперы в марте 1853 года потерпела фиаско — общество еще не привыкло видеть главной героиней куртизанку. Это нам, искренне сострадавшим в свое время «Интердевочке», такое трудно понять, но даже Дюма-отец был против постановки пьесы сына «Дама с камелиями». Однако он разрыдался над ней, признав в своем отпрыске великий талант. Дюма-сын, в свою очередь, также признал гений Верди после постановки оперы, значительно переделанной по сравнению с его сюжетом, сказав, что его роман жил бы от силы полвека, композитор же обессмертил произведение.

К слову, самому Верди не впервой было ставить во главу угла персонажа, отвергнутого обществом. Он уже проделал такую «штуку» в «Трубадуре» и «Риголетто». Сегодня же «Травиата» является наиболее исполняемой оперой, согласно мировой оперной статистике. Лишь на некоторое время она уступала первенство «Волшебной флейте» Моцарта, чтобы вновь занять позицию лидера.

Легко ли умирать на пике счастья

Исполнительница роли Виолетты, солистка Михайловского театра Светлана Москаленко, призналась, что каждый раз с трудом ей удается финальная сцена смерти героини. Нужно суметь показать боль и страдания Виолетты одновременно с тем, что умирает она буквально на пике счастья. Для этого приходится максимально использовать возможности голоса — лирическое, трагическое и колоратурное сопрано.

Рецепт хорошей артистической формы Светланы Москаленко — сон, хорошая еда и спокойствие

— Не могу сказать, что мы похожи характерами. Да и она всякий раз разная — нежная и трепетная, игривая и кокетливая — к этому располагает род ее занятий. Она очень молодая девушка, поэтому есть и озорство. В общем, весь спектр эмоций, стопроцентная женщина, — уверена артистка.

Два года назад певица приезжала в Казань, чтобы также исполнить роль Травиаты и принять участие в гала-концерте. Тогда ей удалось подробнее посмотреть Казань и даже съездить в Раифский монастырь. В этот раз погода не дала возможности неспешно прогуляться: «Быстрее бежишь, чтобы не заглотнуть холодного воздуха». Рецепт ее хорошей артистической формы сон, хорошая еда и спокойствие.

Ария со шваброй в руках

Светлана Москаленко рассказала, что в последнее время, выйдя из самоизоляции, чаще всего поет именно эту партию, правда, пока только в России. Пандемия нарушила все планы, разорвала и действующие контракты, и только намечавшиеся договоренности.

— Зато мы много времени провели с семьей — во время гастролей это не часто удается. Муж у меня виолончелист и тоже часто бывает в разъездах. Дочка пошла в прошлом году в первый класс, так что время на подготовку к школе тоже было очень своевременно.



«Я бы, например, с удовольствием исполнила какую-нибудь арию, орудуя шваброй»

Возвращаясь к пандемии, певица вспомнила о видеоролике, который записали на самоизоляции артисты балетной труппы Михайловского театра. По соцсетям разошлись кадры, где премьеры и примы танцуют на своих кухнях за готовкой и уборкой и даже на пустынной улице. «Два-три певца из оперной труппы тоже записали подобный ролик, но он был не таким масштабным. Все потому, что они не рассказали всем поющим нашего театра, камерно сделали. Я бы, например, с удовольствием исполнила какую-нибудь арию, орудуя шваброй», — рассмеялась Светлана Москаленко.

Была бы Виолетта счастлива с Альфредом?

На казанской сцене в 2007 году оперу поставила режиссер Жаннет Астер, француженка австрийского происхождения. Традиционно перед каждым преставлением Шаляпинского фестиваля вступительное слово берет народный артист Татарстана Эдуард Трескин. Он рассказал «Реальному времени», что сам не раз исполнял в этой опере роль отца главного героя — Жоржа Жермона в России и за рубежом.

— Мне нравится эта постановка, здесь есть простота и элегантность. Кто-то, конечно, может осуждать поведение Альфреда, который на балу у Флоры в порыве ревности слишком яростно треплет и швыряет Травиату. Но его поведение оправдано — он юн и ревнив. Он же не плохой человек. В целом, мне очень нравится, и я сам участвовал, в постановке Нияза Даутова, великого режиссера, личности, которая рождается раз в сто лет, — поделился артист.

Эдуард Трескин сам не раз исполнял в этой опере роль отца главного героя — Жоржа Жермона

Говоря о том, что стало бы с парой, не выхвати ранняя смерть Травиату, Эдуард Трескин задумывается и отвечает: «Может быть, любовь бы и перевесила, Травиата оставит привычный образ жизни и останется с любимым».

Избалованный ребенок и жажда чистоты

С ним не согласен исполнитель роли Альфреда, солист Мариинского театра Сергей Скороходов. Певец считает своего героя инфантильным, не способным самостоятельно принимать решения. Однако пытается его понять и сделать симпатичным для публики, сочувствие которой всецело на стороне Виолетты и даже отца, Жермона-старшего, который сделал подлость, но раскаялся в ней:

— Это самый непростой герой, потому что объяснить его поступки мне, как мужчине, не всегда получается. Однако композитором написан он «крепко», нужно хорошо «приложиться» голосом». Я очень долго подбирал к нему ключи и не уверен, что мне удалось это сделать до конца. Это избалованный ребенок, который не может повзрослеть. Думаю, что Виолетта предчувствовала, что ее ждет скорый конец и специально захотела чего-то чистого, ни чем не испорченного, потому что, возможно, слишком много грязи было в ее жизни.

«Жермон — это избалованный ребенок, который не может повзрослеть»

«Люди боятся говорить правду»

Сергей Скороходов рассказал, что сейчас у него очень много работы в Мариинском театре — накануне он представлял Лоэнгрина в одноименной опере Рихарда Вагнера, самого любимого своего героя, а сразу после казанского спектакля возвращается домой, чтобы следующим вечером исполнить роль Ленского в Евгении Онегине. Несмотря на напряженный график, артист признался, что в Казани уже успел посетить любимые рестораны и магазины, где приобрел платье супруге, спортивный костюм для себя и любимый казылык.

— «Люблю я весело пожить», как говорил поэт Яков Галицкий, — подытожил свои высказывания Сергей Скороходов и добавил, что Лоэнгрин ему наиболее близок своим возвышенным романтизмом бесстрашием говорить правду. — Люди по большому счету боятся это делать, как и совершать хорошие поступки, ухаживать за девушкой. А бояться этого не нужно.

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов