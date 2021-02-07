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Тест: что вы знаете о татарской кухне?

00:00, 07.02.2021

Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть I

Тест: что вы знаете о татарской кухне?

«Реальное время» запускает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. В первом выпуске проекта — тест о татарской кухне.

Если спросить москвича, сибиряка или даже соседа-ульяновца, что он знает о татарской кухне, вы услышите сакраментальный ответ «чак-чак». Да, титульное лакомство татарского народа, конечно, заслуженно занимает верхнюю ступеньку пьедестала по популярности. Но стол татар многообразен и красив, вкусен и сытен. Проверим, как вы знаете кухню этого народа и его кулинарные традиции?

Интернет-газета «Реальное время»
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