Тест: что вы знаете о татарской кухне?
Проект «Вопросы о Татарстане и татарах», часть I
«Реальное время» запускает серию образовательных тестов о татарской культуре и истории, о знаменитых представителях татарской нации и о современности Татарстана — словом, обо всем, что связано с татарами и нашей республикой. В первом выпуске проекта — тест о татарской кухне.
Если спросить москвича, сибиряка или даже соседа-ульяновца, что он знает о татарской кухне, вы услышите сакраментальный ответ «чак-чак». Да, титульное лакомство татарского народа, конечно, заслуженно занимает верхнюю ступеньку пьедестала по популярности. Но стол татар многообразен и красив, вкусен и сытен. Проверим, как вы знаете кухню этого народа и его кулинарные традиции?
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