Ирек Зиннуров: «Азербайджанцы — дружелюбный и гостеприимный народ»

Как депутат от Татарстана и олимпийский чемпион ушел из Госдумы и уехал работать в Баку

Нынешней зимой Ирек Зиннуров, олимпийский чемпион по водному поло, оставил пост депутата Госдумы от Татарстана и перешел работать в Россотрудничество. Теперь он возглавляет представительство Россотрудничества в Баку — там в его обязанности входит укрепление отношений между Россией и Азербайджаном. «Реальное время» поговорило с экс-депутатом о том, с чем было связано его решение, как живется в «городе огней» и как дела в Азербайджане с ковидом.

«Ирек, а почему бы тебе не попробовать?»

— Ирек Хайдарович, в связи с чем вы покинули Госдуму?

— Это было мое решение — перейти на новое место службы. Естественно, просто так я не мог взять и уйти из Думы — все-таки я был депутатом от Республики Татарстан. Чтобы не ставить республику в неудобное положение, прежде чем уйти, я этот вопрос согласовал и с руководством Татарстана, и в Госдуме. Так что это решение было согласованное, но принимал его я сам.

— Вам показалось, что на новом месте будет интереснее?

— Да. Дело в том, что в Госдуме я работал в Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Отвечал я там в том числе и за работу в Азербайджане. Это был большой сегмент моей работы, многое в моей деятельности было связано с этой страной.

Я видел эту работу с одной стороны — все-таки я был депутатом, и когда ездил в Азербайджан, то встречался с соотечественниками. И надо сказать, что как к депутату у них возникало ко мне много вопросов. За это время у нас уже были налажены отношения и с руководством Азербайджана, и с Милли Меджлисом. И когда появилась эта вакансия — мне вдруг стало интересно попробовать решать вопросы с другой стороны. Так что я захотел чуть-чуть поменять вектор работы.

— Это было спонтанное решение?

— Не совсем. Была проведена некоторая подготовительная работа. Инициатива родилась внутри комитета Госдумы, когда мы были в Азербайджане в командировке — выезжали наблюдать за ходом их выборов. И тогда уже было известно, что мой предшественник уходил на другую работу. Со мной были Леонид Калашников, председатель нашего комитета, и Виктор Водолацкий. И вот в какой-то момент они сказали мне: «Ирек, а почему бы тебе не попробовать?» Я не совсем всерьез это воспринял в первый момент и пошутил: «Почему бы и нет?» Но по мере того, как время шло, это решение крепло. А потом произошла смена руководства в Россотрудничестве. С Евгением Александровичем Примаковым мы до этого часто пересекались по рабочим вопросам. И когда моя кандидатура прозвучала в его кабинете в Россотрудничестве — с этого момента все закрутилось с новой силой. Мой переход был быстро согласован.

«В отпуск — стопроцентно приеду в Казань, домой!»

— Вы проводили много времени в Казани, когда работали в Москве.

— Да, были и региональные недели, и другие мероприятия. Можно сказать, я жил на два города — проводил в Москве и дома, в Казани, примерно по 50% времени. Работа была настроена именно так. Сейчас все резко изменилось. Теперь, в соответствии с контрактом, мое непосредственное место работы в Баку, я должен находиться там. Так что сейчас в Казань я могу приезжать только в командировки.

— Или в отпуск?

— Да. В отпуск — стопроцентно приеду в Казань, домой! Никуда больше не планирую ехать (улыбается, — прим. ред.).

— Семью тоже перевезли?

— Сейчас буду забирать жену, а сын уже взрослый, он остается здесь.

— Как будет продолжаться ваша работа с бассейном «Оргсинтез» и с казанским клубом по водным видам спорта «Синтез»?

— Эту работу я не оставил. Перед моим отъездом мы провели совещание с руководством «Казаньоргсинтеза». В нем участвовали председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Кашафович Шигабутдинов, гендиректор АО «ТАИФ» Руслан Альбертович Шигабутдинов и гендиректор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Гертович Минигулов. Посовещавшись, мы решили, что свою общественную нагрузку — неофициальную должность президента клуба «Синтез» — я сохраняю.

Контролирую работу онлайн и во время периодических наездов сюда — я ведь все равно приезжаю в Россию в командировки. Удобно, что сейчас вся работа перешла в дистанционный режим, поэтому удается спокойно все контролировать, решать все вопросы. Так что эта работа продолжается. Можно сказать, это моя общественная нагрузка, которую я люблю и готов выполнять и дальше.



Олимпиады по русскому языку, Масленица и Сабантуй в Баку

— Расскажите, чем конкретно вам предстоит заниматься в Азербайджане. Ведь «укрепление международных отношений» — это довольно расплывчатая формулировка.

— Наша основная задача — это развитие взаимоотношений между РФ и Азербайджаном в самых разных сферах. Тут и культура, и образование, и молодежь, и спорт, и гуманитарное сопровождение бизнеса, и наука. Есть масса направлений, по которым мы работаем. Сейчас поездка Евгения Примакова в Татарстан была полезна и для меня — мы встречались с представителями университета, говорили и по другим направлениям, в которых будем двигаться.

Еще в Азербайджане живет множество наших соотечественников, там сильные диаспоры. Мы работаем и напрямую с ними, поддерживаем их. В частности, они могут бесплатно использовать наши площадки, чтобы проводить свои мероприятия. Например, Ассоциация русской молодежи Азербайджана проводит Масленицу — грандиозное мероприятие в историческом квартале Ичери-шехер, рядом с Девичьей башней. Мы договорились с ними, что будем им помогать все это проводить.

Естественно, активно продвигаем русский язык в республике. Например, в азербайджанских школах ежегодно проводится большая олимпиада по русскому языку. Это великолепный проект, который еще до меня тут был развит. Сейчас мы его будем поддерживать — в этом году, например, будем делать такую олимпиаду по творчеству Низами. 2021 год был в Азербайджане объявлен Годом Низами, и русскую олимпиаду в школах мы хотим посвятить этой теме. Еще мы занимаемся повышением квалификации учителей русского языка. Проводим платные курсы русского языка для детей в рамках образовательных программ. Регистрируется ассоциация русскоязычных журналистов.

Еще развиваем две программы для азербайджанской молодежи, по которым они могут приехать в Россию на несколько дней, посмотреть страну. Работаем по линии спортивного международного сотрудничества. Через нас проходят, например, Всемирные игры юных соотечественников. На них я раньше бывал главным судьей, а теперь уже в другом статусе буду над ними работать. Набираем команды сейчас, будем делать отборочные соревнования внутри Азербайджана. В общем, работы очень много, и она очень разносторонняя.

— А с татарами там как?

— Есть татарские диаспоры, они активно работают. Есть и молодежные, и взрослые общины. Они каждый год проводят Сабантуи. Может быть, сейчас получится более развернутым сделать этот праздник. Я на это очень надеюсь!

«Было непривычно видеть Баку пустынным»

— Как живется в Баку? Что там с пандемией?

— Погода совершенно другая, резко отличается и от Москвы, и от Казани. Там климат мягче, теплее — сказывается то, что рядом море. Но вот конкретно сейчас все впечатления связаны с пандемией.

Баку обычно очень многолюден и ярок. И сейчас было очень непривычно выходить на его широкие площади, на набережную, на красивые, пышные улицы — и видеть там запустение. Ведь в Азербайджане только буквально на прошлой неделе сняли строгий режим ограничений, когда можно было выходить из дома только на три часа в день. Ощущения были как у нас в Москве весной: я как-то вышел в апреле на Воробьевы горы, а там — никого... Было немного не по себе. Сейчас, конечно, люди возвращаются к нормальной жизни, все входит в привычное русло.

В СМИ было объявлено, что Азербайджан даже готов принимать туристов из России, и значит, в конце февраля должны возобновиться авиарейсы.

— Как там относятся к вакцинам?

— Вакцинация там уже идет. Азербайджан, как и Турция, пока закупил китайскую вакцину. Но ходят разговоры и о том, что российская вакцина будет закуплена. Все там прекрасно понимают, что без прививки никуда не деться. Настроения в народе такие — «надо делать».

— А вы сделали?

— А я переболел, так что пока мне делать прививку рано — еще слишком много антител. Ближайшие несколько месяцев с прививкой придется подождать.

— Болели в легкой форме?

— Скажем так, на легких не отразилось — значит, в легкой. Но пять дней были очень тяжелыми.

— А со спортом как? Вы нашли способ заниматься? Бассейны и спортзалы в Баку закрыты?

— Пока в Баку вообще все закрыто. Дома занимаюсь — купил себе коврик спортивный, на нем занимаюсь, отжимаюсь, подтягиваюсь, форму поддерживаю. Без этого никак.

С точки зрения спортивной инфраструктуры объекты у них на очень высоком уровне — Баку сильно преобразился за последние десятилетия и в этом направлении тоже. Но пока мы ждем, когда ослабят пандемические запреты. К сожалению, из-за коронавируса сорвались многие проекты, запланированные на 2020 год, в том числе и спортивные мероприятия. Например, там же проходят гонки «Формулы-1», должны были проходить матчи европейского футбольного чемпионата… Все пока остановилось (как и во всем мире).

Плов, языковой барьер и отношение к русским

— Азербайджанцы сильно отличаются по менталитету от нас?

— Не сказал бы, что сильно отличается менталитет от нашего. Азербайджанцы — дружелюбный и гостеприимный народ. Поэтому мне приятно там быть, общаться с ними. Тем более я приехал не в вакуум — у меня там есть друзья во всех сферах жизни, начиная от спорта и заканчивая политикой. Все готовы пригласить в гости, помочь, поддержать, угостить пловом (улыбается, — прим. ред.). Так что мне там в этом плане очень комфортно находиться — сразу же все откликнулись, кого я знал (и даже те, кого не знал). В любой момент были готовы прийти на помощь все. И это приятно.

— А языковой барьер есть?

— Конечно, население не так поголовно знает русский язык, как в те времена, когда мы были еще единой страной. Но в Азербайджане языковой барьер не так велик, как был при посещении других некоторых стран СНГ.

Здесь много русскоязычных школ — по стране их больше трехсот. Так что тут с барьером все полегче. Татарский язык тоже может тут помочь как родственный — я его немного знаю. Кстати, думаю, жене будет еще легче — она прекрасно говорит по-татарски. В общем, у меня языковых проблем не возникает — в конце концов, всегда могу перейти на английский язык и все сказать. Много кто там его понимает — и молодежь, и взрослые.

Правда, может возникнуть проблема в такси, если водитель не понимает ни по-английски, ни по-русски, а ты еще не можешь говорить по-азербайджански. В этом случае нужно просто заранее написать, куда тебе надо поехать, и показать водителю.

— А как в Азербайджане относятся к русским?

— Дружелюбно. Сейчас они особенно отмечают участие России в заключении трехстороннего мирного соглашения по карабахскому вопросу. И еще они понимают, что мы, соседи, должны быть друзьями и вместе развиваться дальше. В прессе фон довольно доброжелательный, акцент делается на том, что наши лидеры государств находятся в очень хороших отношениях. Поэтому и моя задача заключается в развитии этих отношений во всех направлениях.

— Какие у вас ближайшие планы по работе?

— Они все с пандемией связаны. Быстрее бы все закончилось — и тогда уже можно будет что-то точно планировать. Но в ближайшее время мне нужно ближе познакомиться с министерствами, настроить близкие контакты, поставить диалог, договориться о совместных действиях.