Видеоопрос: «Вы поддерживаете переход на четырехдневную рабочую неделю?»
Все больше россиян поддерживают прозвучавшее предложение Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob. 7 из 10 работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня. А третий выходной они хотели бы посвятить семье.
— А вы поддерживаете переход на 4-дневную рабочую неделю? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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