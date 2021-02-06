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Видеоопрос: «Вы поддерживаете переход на четырехдневную рабочую неделю?»

00:00, 06.02.2021
Видеоопрос: «Вы поддерживаете переход на четырехдневную рабочую неделю?»
Фото: babr24.com

Все больше россиян поддерживают прозвучавшее предложение Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob. 7 из 10 работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня. А третий выходной они хотели бы посвятить семье.

— А вы поддерживаете переход на 4-дневную рабочую неделю? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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