Все ведущие страны мира тратят государственные деньги на спорт

А обвиняют в этом только Россию

Министерства спорта, вооруженных сил и внутренних дел, а также федерации активно вкладываются в подготовку резерва, содержат команды по игровым видам спорта и поддерживают сильных спортсменов. В этом замечены Австралия и США, Германия, Италия и Франция... Подробности — в материале «Реального времени».

В Австралии государство вкладывается в национальный Институт спорта

Австралийскому Институту спорта в этом году исполнилось 40 лет. Его открыли в Канберре в 1981 году, и фаворитами среди восьми основных видов спорта в нем стали баскетбол и футбол. В 1984 году начали поддерживать мужское водное поло. В 1989 взялись за мужской волейбол.

С 1984 года в стране начала развиваться Национальная молодежная лига футбола. Играли в ней поначалу команды, собранные преимущественно по землячествам — хорватскому, македонскому, итальянскому, греческому, венгерскому... Здесь играли «Сидней Кроация» (Бабич, Калач, Миличич, Морич, Попович), «Престон Македония» (Лозановски, Марковски, Спасевски, Стойчевски, Траяновски, Трпевски), «Мельбурн Кроация» (Видука, Силич, Хорват, Юрич), «Перт Италия» (Карбоне, Матасса), греческие «Вест Аделаид Эллас» и «Саут Мельбурн Эллас», венгерский «Сент Джордж». Этим тогдашний австралийский футбол напоминал советский.

Семь лет спустя, в 1991-м, Австралия стала четвертой на молодежном чемпионате мира по футболу в Португалии. Португалия (Руй Кошта, Жоау Пинту, Фигу, Шавьер) по пенальти обыграла Бразилию (Джаир, Роберто Карлос, Элбер), а молодежка Советского Союза обыграла Австралию в матче за третье место. И тоже с пенальти. Причем на групповом этапе австралийцы обыграли нашу команду, заняв первое место. Это очень сильно удивляло советских болельщиков, на тот момент не подозревавших, что на Зеленом континенте есть сильные футболисты. Из последней молодежки Советского Союза никто в итоге не стал большим футболистом. Судьбы троих из них и вовсе сложились трагично. Валерий Минько в 22 года потерял одну почку, Сергей Щербаков оказался парализован в 23 года, Сергей Мамчур умер в 25 лет...

Австралийскому Институту спорта в этом году исполнилось 40 лет. Его открыли в Канберре в 1981 году, и фаворитами среди восьми основных видов спорта в нем стали баскетбол и футбол. Фото: ais.org.au

Еще через 2 года австралийцы снова стали четвертыми на ЧМ-19, и впервые в их составе появился представитель команды Института спорта — Крейг Мур. Он начинал играть в футбол в Брисбене, а в 1988 году, когда ему было всего 13 лет, получил стипендию в Институте спорта и переехал в Канберру.

Но в полной мере Институт начал готовить игроков для сборной с домашней Олимпиады в Сиднее-2000, когда его выпускники, прошедшие программу подготовки молодых футболистов, заняли половину мест в команде. Это были Блацис, Брешиано, Грелла, Зелич, Колосимо, Лейбутт, Нейл, Турнбулл, Чурчия и Эмертон. Кстати, выход на международную арену вынудил Австралию отказаться от национального позиционирования своих команд. «Сидней Кроация» был переименован в ФК «Сидней», «Мельбурн Кроация» — в «Найтс», «Престон Македония» стал «Лайонс»

Обучением в Институте спорта можно объяснить прогресс в баскетболе, особенно в женском. Команду сформировали в 1981-м, в первый год работы Института. Одновременно создали национальный чемпионат. Поначалу команда Института выступала в роли «девочек для битья» — слишком молодыми были спортсменки. Но когда в 1994 году Австралия впервые в своей истории завоевала «золото» чемпионата мира, то в ее составе были воспитанницы Института — Карла Бойд, Мишель Броган, Сэнди Брондело, Фиона Робинсон, Шэлли Сэнди, Дженни Уитли, Мишель Чандлер. Причем Институт, воспитав игроков, щедро раздавал их командам-конкурентам, из-за чего выиграл первое «золото» национального чемпионата только в 1999 году, усилиями 18-летних Кристен Вил, Лорен Джексон, Белинды Снелл, Пенни Тейлор и 19-летней Сьюзи Баткович. Тогда они были еще студентками, а потом стали звездами мирового женского баскетбола. Уникальный случай, когда полностью юниорская команда выигрывает во взрослом чемпионате... Излишняя щедрость на игроков привела к тому, что, продолжая и в дальнейшем воспитывать сильных игроков, команда уже не добивалась серьезных успехов в чемпионате и в 2012 году ее расформировали.

Кстати, а болельщики УНИКСа должны помнить Натана Джавая, воспитанника мужской Академии спорта, которая не имела профессионального статуса.

Болельщики УНИКСа должны помнить Натана Джавая, воспитанника мужской Академии спорта. Фото: evening-kazan.ru

Волейбол и хоккей в США

Чтобы убедиться в наличии государственного финансирования спорта в Соединенных Штатах, рекомендуем перечитать наш материал о становлении местных волейбольных сборных. Если вкратце, то американцы, готовясь к домашней Олимпиаде 1984 года, выдергивали лучших волейболистов и волейболисток из студенческих команд в состав сборной. Не нужно уточнять, что существовали те сборные на государственные деньги.

Таким же образом американцы поднимали юниорский хоккей два десятка лет спустя. Раньше — смысла не было, поскольку молодежные и юниорские чемпионаты разыгрывались по разным схемам. U-20 сразу был мировым чемпионатом, а U-18 долгое время существовал как чемпионат Европы, и только в 1999 году был разыгран первый мировой чемпионат. Поэтому американцам долгое время хватало студенческого чемпионата страны, откуда формировалась сборная и на молодежные чемпионаты, и на Олимпиады. Из студентов начали формировать сборные с Игр 1972 года (студенческая лига NCAA была открыта в 1971 году), а ранее олимпийские сборные базировались на игроках из USHL, юниорской лиги, сформированной в 1961 году.

Именно в эту лигу в 1999 была заявлена команда USNTDP Juniors, юниорская сборная США, состоявшая из игроков до 17 и до 18 лет. Ранее команды базировались в Анн-Арбор, а сейчас в Плимуте, причем ледовую арену компания USA Hockey, отвечающая за развитие проекта, просто-напросто купила. Сам проект призван решать комплекс задач: воспитывать игроков для «института» сборных, а хоккеисты должны последовательно переходить либо в NCAA, получая стипендии на обучение в университете за игру в хоккей, либо сразу в НХЛ, на профессиональные контракты.

Студенческий спорт во многом лежит в основе успехов сборных США и Канады. Фото: juniorhockey.com

Кстати, студенческий спорт во многом лежит в основе успехов сборных США и Канады, а также Южной Кореи и Японии, где студенческие команды участвуют в чемпионатах страны, и их игроки составляют костяк национальных сборных (волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с шайбой).

Иран в последние годы очень вырос в футболе и волейболе. А все оттого, что под патронат государственных предприятий из нефтедобывающей отрасли отошли команды «Нафт МИС», «Нафт Тегеран», «Санат Нафт». Команду «Трактор Сази» спонсирует тракторный завод. Алюминиевые, металлургические, текстильные и энергетические компании тоже задействованы в деле развития иранского спорта. Автомобильная компания содержит спортивный клуб «Пайкан», куда входит и футбольная и волейбольная команда, с играющим тренером Валерио Вермильо, которого болельщики помнят по выступлениям за «Зенит-Казань».

«Новоитальянки», французские центры и служба в армии

На этой неделе волейболистки «Динамо-Ак Барс» уступили итальянской Новаре, в составе которой играла Сара Бонифацио. Она и многие другие «новоитальянки» (болгарка Офелия Малинов, словенка Татьяна Фучка, уроженки африканских стран Валентина Диуф, Мириам Силла, Сильвия Нвакалор, Нкендилим Энвеонву и другие) воспитывались в «Клубе Италия». Эту команду из города Бусто Арсицио создавали с благой целью — воспитывать талантливую волейбольную молодежь для Италии. Автором идеи был известный аргентинский наставник Хулио Веласко, тренировавший в Италии и Польше, где есть такая же молодежная команда в городе Спала, только у мужчин.

Волейбол на национальном уровне поддерживается в Германии. В Берлине две команды под названием «Олимпия» (мужская и женская) — это федеральная база для воспитания игроков национальной сборной. Причем настолько успешной, что и мужская, и женская команды добрались до уровня еврокубков. Но, кстати, не надо путать «Олимпию» с СКК «Берлин» с Сергеем Гранкиным в составе. С ним предстоит встретиться «Зениту-Казань» на следующей неделе в рамках турнира Лиги чемпионов, поскольку «олимпийцы» по соглашению с национальной федерацией вынуждены выступать практически молодежными составами и без легионеров.

Волейбол на национальном уровне поддерживается в Германии. Фото: dvv-pokal.de

Французы создали Национальный волейбольный центр в Монпелье еще в 1983 году, когда местная сборная только начинала подниматься в число лидеров мирового волейбола под руководством тренера Эрика Даниэля. Со временем он стал президентом центра, команда которого с переменным успехом выступает в чемпионате страны. В ее структуре —лучшие французские игроки до 19 лет и до 21 года.

За развитие баскетбола во Франции отвечают такой же федеральный центр (женский баскетбол, под протекцией федерации) и Национальный институт физкультуры и спорта INSEP (мужской баскетбол, с поддержкой местного Министерства спорта и молодежи).

В Германии, Италии, Франции и Австрии господдержка заключается в привлечении спортсменов из циклических видов спорта к службе в армии. Например, среди итальянских карабинеров — множество спортсменов из биатлонных, лыжных, бобслейных, саночных сборных. Такая же история складывается в Бундесвере. И даже украинка Алена Савченко, ставшая олимпийской чемпионкой в фигурном катании, рассказывала о своей «службе» в армии, благодаря которой могла заниматься любимым видом спорта.