Ну как же так, Саманты? Как легионеры в очередной раз не стали лидерами

Тем не менее у «Динамо-Ак Барс» очень перспективное будущее

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» потеряли все шансы на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов, получив досрочную возможность сконцентрироваться на играх в чемпионате страны. Подробности в материале «Реального времени».

Такие разные еврокубки

Еще в прошлом году все еврокубки по разным видам спорта проходили одинаково, разъездными матчами. Но COVID-19 практически полностью изменил систему розыгрыша в каждом виде спорта. Пожалуй, именно в волейболе она оказалась самой запутанной. Тут поначалу должны были состояться матчи на площадке одной из команд-соперниц, но многие потенциальные участники еврокубков снялись, попросту не приезжая на место встречи. Затем был введен в обиход формат создания «пузырей», с рядом матчей в одном из городов, правда, команды не играли друг с другом, а соревновались по кубковой системе, кто победил, тот и продолжал борьбу.

Но такие запутанные схемы выхода в следующий круг были на стартовых этапах еврокубков и казанскую команду эти проблемы не коснулись. Они включились в борьбу Лиги чемпионов сразу с группового этапа, проиграв в 2020 году два матча из трех в рамках этапа в Италии, после чего на втором этапе им необходимо было побеждать во всех трех матчах микротурнира в Польше. Нашим просто некуда было отступать, имея три очка против семи у польского «Хемик-Полице» и восьми у итальянской «Игор Горгонзолы» при наличии в группе откровенного аутсайдера в лице чешского «Оломоуца».

Увы, уже стартовая игра польского микротурнира лишила наших волейболисток надежды продолжать борьбу в турнире. Итальянская «Игор Горгонзола» изначально выглядела фаворитом группы. В Новаре собрали один из вариантов сборной мира. Две американки, по одной бельгийке, голландке и польке, и это в стране, где традиционно силен волейбол. Из нынешнего состава в сборную входят Катерина Бозетти и Кристина Кирикелла.

Нашим просто некуда было отступать, имея три очка против семи у польского «Хемик-Полице» и восьми у итальянской «Игор Горгонзолы» при наличии в группе откровенного аутсайдера в лице чешского «Оломоуца»

Во всем мире с легионеров двойной спрос

Вот Бозетти, совместно с легионерками итальянского клуба, доставила нашим девушкам много проблем. Команда Новары создала, казалось бы, комфортное преимущество, но казаночки не только отыгрались, но и были в шаге от победы, имея сет-бол. Увы, но не реализовали его, а вскоре проиграли партию — 28:30.



Во втором сете поначалу было равенство, а затем наши девушки сделали рывок, на сложных подачах Елизаветы Поповой. Та даже выбила с подачи Бозетти поскольку импозантный наставник итальянок Стефано Лаварини решил поменять ее, но Попова попортила нервы и сменщице, а мы использовали в итоге заработанное преимущество — 25:22.



Увы, но в третьей и четвертой партиях был примерно одинаковый сценарий, когда равный поначалу счет начинал расти в пользу итальянок, когда партия переходила в заключительную фазу. Нельзя не сказать, что нас подвели две Саманты и хорватка Фабрис, и мексиканка Брисио, неуверенно действовавшие на протяжении больше части матча. Точнее так, поначалу Фабрис не чувствовала себя в своей тарелке, однажды даже не перебив мяч на чужую половину площадки. Затем Брисио не смогла стать лидером, нередко ошибаясь, однажды так грубо, что легкий мяч закинула далеко за пределы площадки. Статистические цифры в итоге покажут, что у Фабрис 16 очков, у Брисио — 12, но, во-первых, там процент реализации не впечатлял, затем девушки не проявляли лидерские качества в решающие моменты игры. Когда у нас возникала ситуация, что кто-то должен взять на себя ответственность за завершение атаки, связующая Евгения Старцева искала передачами Арину Федоровцеву, Татьяну Кадочкину, Ирину Королеву.

Тут стоит оговориться, что с легионеров во всем мире двойной спрос, наши спортсмены зачастую отмечают, что с них «три шкуры» спускают ради командных побед. И только у нас повелось, что легионеры могут выполнять какие-то другие функции. В позднем СССР и ранних чемпионатах России они вносили элемент экзотики, но это уже в прошлом, поскольку даже в нынешнем веке прошло уже 20 лет. И в том же «Динамо-Ак Барс» стопроцентно отработали свой легионерский хлеб только Тайиба Хэниф и Тереза Крауфорд , когда на заре создания команды рядом не было много достойных партнерш, да Джордан Ларсон-Барбах, идеально вписавшаяся в суперсостав Гамовой и Ко.

Нас подвели две Саманты — и хорватка Фабрис, и мексиканка Брисио, неуверенно действовавшие на протяжении больше части матча

В целом, к Фабрис и Брисио может и не возникать претензий по сезону, мексиканка и вовсе входит в число наиболее результативных игроков чемпионата России, но надо понимать, что девушек приглашали сюда не только для того, чтобы с комфортом обыгрывать, допустим, Нижний Новгород, Тулу и Челябинск. Честно говоря, никто за подобными встречами особо и не следит, за исключением сотрудников самого клуба и его фанатов. Важнее, чтобы легионер брал на себя ответственность во встречах, подобно матчу с Новарой, а не плыть в фарватере 17-летней Арины Федоровцевой, вынужденной взять на себя функции главного бомбардира.

Почему сейчас на Западе инсталляции вытеснили портреты?

Понятно, что столь обидный абзац написан неспроста, а потому, что наши девушки уступили — 22:25 и 20:25, тем самым, вылетев из борьбы за медали. Матчи с польским и чешским клубами превращались в товарищеские, но даже в них можно было поднапрячься, раз уж приехали. Не экономить же силы для прогулок по маленькому Полице, где проходил этот этап. Но, показалось, что «Динамо-Ак Барс» вышел на игру с поднятыми руками, и это вовсе не для того, чтобы ставить блоки. Брисио и Фабрис в четыре руки набрали пять очков. Что это было вообще? После плохой игры выдать еще худшую, а затем на чешском «Оломоуце» и «Минчанке», на родной площадке оторваться по полной, набив стату? В игре с полячками, что даже связующие Старцева и Попова, сменяющие друг друга на площадке, в общей сложности набрали три очка.

Обе Саманты прекрасно выглядели в «Финале четырех» Кубка России, внеся серьезный вклад в завоевание трофея, но с финального матча прошло уже полтора месяца, за которые можно было бы отдохнуть, если попытаться объяснить польский провал усталостью.

Игра с чешским «Оломоуцем» представляла возможность наиграть командные взаимодействия, и лишний раз полюбоваться нашими девушками. Полюбоваться в прямом смысле, поскольку, к примеру, итальянки, увы, такой возможности не дали. Бозетти, Борболини, Сансонна, полька Мальвина Смажек, не пожалевшие косметики, выглядели, увы, так, что неудивительно, что в культуре Запада набрали такую популярность инсталляции, вытесняющие портреты. Нынешние соотечественники великого художника Сандро Ботичелли могли бы просто испугаться их хищных гримас, которыми наши соперницы выражали радость по завоеванию очка или досаду от потери. Разве что бельгийка Бритт Эрботс выделялась и бомбардирскими и внешними качествами. Порадовала еще и честностью, когда арбитр не заметил ее касания мяча, а наши раздумывали над тем, чтобы взять челендж, и посмотреть видеоповтор, но Эрботс призналась в том, что касание было.

Игра с чешским «Оломоуцем» представляла возможность наиграть командные взаимодействия

Кстати, Эрботс ранее играла в составе «Бусто Арсицио», которое казанская команда разгромила в прошлом году на стадии 1/4 финала Кубка ЕКВ, после чего, увы, коронавирус «отменил» остаток сезона. Но в той игре и Фабрис, и другой легионер Бетания де ла Крус выглядели настоящими лидерами казаночек, зато сейчас Эрботс и Сара Бонифацио взяли реванш.

Федерации надо сказать спасибо Казани и бить челом Гилязутдинову

Многолетний наставник «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов никогда не тренировал сборные, хотя неоднократно назывался в числе претендентов на пост главного тренера в сборной России и даже в сборной Болгарии. Но итоги прошлогоднего чемпионата, текущий сезон и вчерашний матч с американо-европо-итальянками доказал, что федерации необходимо бить челом Ришату Сиразутдиновичу. За десять лет с лишним работы в Казани он доказал, что является прекрасным клубным тренером, умело взаимодействуя и со сборной звезд времен Екатерины Гамовой и, по сути, с «пионерским отрядом»-2020. После олимпийского Токио сборной предстоит тотальная смена составов, поскольку поколение Натальи Гончаровой, Татьяны Кошелевой, увы, но и казаночки Старцевой не дотянет до Парижа-2024. Разве что Старцева, поскольку ее роль связующей одна из долгоиграющих в волейболе, наряду с либеро.



Нынешний Гилязутдинов это Карполь 21 века. Как легендарный Николай Васильевич скрупулезно создавал легендарную-же «Уралочку» из своих учениц и перспективных волейболисток из РСФСР, так и Гилязутдинов нынешний состав собрал из выпускниц молодежных команд «Динамо-Казань» и «Школы Гамовой». Анне Котиковой из Шуи, Ивановской области, 21 год, Елизавете Поповой из Воронежа — будет 19, Кадочкиной из Оренбурга исполнится 18, москвичке Федоровцевой только что исполнилось 17. Правда, называть ее полноценной москвичкой вряд ли стоит, поскольку отец — Сергей Федоровцев, олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле, родом из Ростова-на-Дону. Это лучшие выпускницы казанской школы волейбола разных лет, собранные здесь селекционерами. Кстати, в молодежке подрастает еще и Дарья Заманская, и они вместе с Федоровцевой выиграли в прошлом году чемпионат Европы до 17 лет.

Понятно, что эту молодежь можно за три года подвести к составу сборной. Как и Карполь выигрывал свою первую Олимпиаду-1980 с 19-летними Ахаминовой, Разумовой, Бадулиной, которую мы знаем как Светлану Сафронову тренера юниорской сборной России и «Школы Гамовой». Увы, но в России клубы вынуждены самостоятельно заниматься подготовкой кадров, и мало кто относится к этому делу так же внимательно, как это происходит в Казани. Сборницы Ирина Воронкова, «Локомотив», Калининград, Татьяна Романова, «Динамо», Москва. Целый квинтет «наших» играет сейчас в Нижнем Новгороде: Вита Акимова, Светлана Гатина, Елизавета Кочурина, Светлана Масалева, Анна Прасолова. Далее выпускницы казанской школы разбросаны по всей Суперлиге: Дарья Малыгина, Татьяна Симанихина, обе «Тулица», Валерия Горбунова, «Липецк», Екатерина Лазарева, «Динамо-Краснодар», Валерия Харлова, «Уралочка», Анастасия Щурина (Подошвина), «Одинцово». В высшей лиге играли либо играют Анна Кашарных, «Уфа», Сабина Гильфанова, экс-«Северянка», Череповец.



За десять лет с лишним работы в Казани Ришат Гилязутдинов доказал, что является прекрасным клубным тренером

Столь подробный, но далеко не полный список необходим для того, чтобы понять ценность казанской пирамиды для всего российского волейбола. В том числе и потому, что наши соседи из Азербайджана, Казахстана и Украины уже не готовят классных волейболисток, как раньше, тем самым, перекрыв нашим командам сразу два источника пополнения составов. А при нашем лимите в два легионера на состав без подготовки достойного резерва нет смысла содержать команду. Скоро это поймут и в Европе. «Реальное время» уже отмечало факт, что перед нынешним сезоном ватерпольные клубы Старого Света начали делать ставку на спортсменов с местным гражданством. В нынешнее трансферное окно количество сделок в футболе уменьшилось в два раза, поскольку коронавирус «заставляет» делать ставку на «отечественные продукты».

Увы, среди перечисленных волейболисток нет уроженок Татарстана. Возможно, только Дарья Заманская родилась в Казани, поскольку в те годы ее отец Игорь Заманский выступал за баскетбольный «УНИКС». Что поделать, если у нас не рождались пока в российские времена новые Лидии Логиновы, Юлии Хамитовы (Бубновы). Последними из татарстанок в Суперлиге были Наиля Шайдуллина из Азнакаево, проведшая последний сезон в чемпионате Кипра, и две уроженки Набережных Челнов. Анастасия Черемисина, перешедшая в «Уралочку» в 2011 году, и Анастасия Бехтерева, играющая сейчас в Саратове. Да еще Анастасия Самойленко (Шляховая) начинала играть в Нижнекамске в то время, когда жила там, но затем уехала в Уфу. Впрочем, тогда казанская система подготовки только начинала свою работу.