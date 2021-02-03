Уфимский ЦУМ пустят с молотка по долгам владельцев перед «Спурт банком»

Тем временем АСВ переведет решение суда на венгерский язык, чтобы известить основного ответчика — компанию «Проинвест» из Будапешта

Как стало известно «Реальному времени», владельцы уфимского ЦУМа могут потерять здание универмага как залог по неоплаченному кредиту в АКБ «Спурт». Заем в казанском банке брала венгерская фирма «Проинвест», а поручителями выступили как раз собственники башкирского магазина. Однако «венгры» юридически больше не присутствуют в России, и все тяготы долгового бремени легли на поручителя — ОАО «ЦУМ». Теперь АСВ, как конкурсник «Спурта», требует с уфимцев почти полмиллиарда рублей долгов по кредиту и заложенное здание ТЦ. Подробнее — в нашем материале.

«Венгры» закрыли все филиалы в России

Заседание по иску ПАО «Спурт» в лице АСВ к венгерскому ООО «Проинвест» и уфимскому ОАО «ЦУМ» накануне было кратким. Практически сразу представитель госкорпорации Артур Исхаков попросил перенести рассмотрение дела:



— Мы ходатайствуем об отложении заседания в связи с тем, что ООО «Проинвест» не получило надлежащее извещение о процессе в российском суде.

Защищающий интересы ОАО «ЦУМ» Роман Макаров поддержал просьбу агентства. Юрист напомнил, что судебный процесс делится «на ординарные и экстраординарные стадии».

В настоящий момент дело разрешено по существу, решение вынесено и вступило силу. А значит началась «экстраординарная стадия арбитражного процесса», и осуществляется пересмотр судебных актов. Ответчик отсутствовал в суде и не получал решение арбитража. Действительно, согласно решению Арбитражного суда Татарстана от 26.06.2019 иск о взыскании 430 млн и обращении взыскания на заложенное имущество поручителя — здание ЦУМа — был удовлетворен.

— Сначала у нас шло разбирательство, а потом иностранное юридическое лицо закрыло все филиалы и представительства на территории Российской Федерации, — напомнил Макаров. — Согласно ч. 6 ст. 13 АПК РФ, а также статьи 291.10 АПК РФ, в данном случае — в экстраординарной стадии — надо обязательно уведомлять стороны процесса в надлежащем порядке.

Представитель ОАО «ЦУМ» уверен, что при всем желании «Проинвест» не смог бы ознакомиться с материалами дела.

— Уважаемые коллеги, может быть, я открою вам маленькую тайну, — создал интригу Макаров. — Если вы попробуете зайти из-за рубежа на сайт kad.arbitr.ru, у вас ничего не выйдет. Потому что стоят файрволы.

Согласно решению Арбитражного суда Татарстана от 26.06.2019 иск о взыскании 430 млн и обращении взыскания на заложенное имущество поручителя — здание ЦУМа — был удовлетворен. Фото: Максим Платонов

«Венгров» уведомят о долге на родном языке

И истец, и второй ответчик (поручитель) заявили о том, что им не удалось найти судебных актов по делам со схожими фактическими обстоятельствами.

— Это действительно редкий случай и необычная ситуация. Только если компания подаст апеляционную жалобу, станет ясно, что ей, наверное, кто-то сообщил о деле, — попытался пошутить Макаров.

Специалист сослался на практику применения Гаагской конвенции. И заявил, что «Проинвест» необходимо уведомлять отдельно. И при этом переводить документы на венгерский язык.

На вопрос о том, сколько времени понадобится представителям Агентства по страхованию вкладов на отправку надлежащего извещения, Артур Исхаков заявил, что двух недель будет достаточно.

— Все организационные вопросы и расходы мы берем на себя, — подытожил юрист АСВ.

После 20-минутного пребывания в совещательной комнате судья вынесла решение: направить надлежащее извещение ответчику — Инвестиционному обществу с ограниченной ответственностью «Проинвест» — до 2 марта 2021 года. Судебное заседание было отложено.

Повторные торги



Заложенное по кредиту «Проинвеста» имущество — это четырехэтажное здание ЦУМа в центре Уфы по адресу: ул. Карла Маркса, 23. Общая площадь универмага — 5,23 тыс. кв. м, земельный участок под ним — площадью 2,6 тыс. кв. м. Актив оценен в 336 млн рублей.

Как следует из материалов дела, универмаг был заложен татарстанскому банку «Спурт» в сентябре 2014 года. Именно тогда ОАО «ЦУМ» выступило поручителем по кредиту в размере €6,2 млн, выданному венгерской компании «Проинвест». Заем был взят на 2 года по ставке — 10% годовых.

Как следует из материалов дела, универмаг был заложен татарстанскому банку «Спурт» в сентябре 2014 года. Фото: inkazan.ru

К слову, в 2014 году ОАО «ЦУМ» являлось собственностью британского партнерства с ограниченной ответственностью «АИ трейд ЛЛП». А с ноября 2016 года АО принадлежит австрийской Intera GmbH. Прямых связей между заемщиком и залогодателем в ЕГРЮЛ не просматривается.

К делу был привлечен в качестве третьего лица известный уфимский бизнесмен Алексей Царьков, который вместе с ОАО «ЦУМ» стал поручителем по обязательствам «Проинвеста». Царьков в 2011 году был в списке аффилированных лиц ОАО «ЦУМ» с долей 29%.

В 2016 году здание универмага уже выставлялось на продажу. Стоимость актива оценивалась тогда в 380 млн рублей. Однако в последующие годы, АКБ «Спурт» и компания «Проинвест» подписали ряд дополнительных соглашений, меняющих порядок и срок выплаты по кредиту. Сделку отложили на неопределенный срок.

«Реальному времени» не удалось связаться с руководством уфимского ОАО «ЦУМ» по городским номерам, указанным в качестве контактных в открытых источниках. Ответ на запрос издания в АСВ прокомментировать ситуацию пока не поступал, комментарий будет опубликован по получении.