Неудачный день сына Салавата и именины Тимура Тимерзянова: как прошли ледовые гонки в Татарстане

Много острых сюжетов для татарстанских гонщиков

Все самые закрученные и захватывающие сюжеты развернулись накануне в классе 1600 во время татарстанского этапа Кубка России. В Усадах свой день рождения прямо за рулем гоночного автомобиля встречал чемпион Европы Тимур Тимерзянов, 18-летний сын певца Салавата — Рустам Фатхутдинов выдаст самый неудачный этап, а его машина ему в этом поможет. Ну а пока интриги продолжались одна за другой, легендарный Дмитрий Брагин и его команда без лишней шумихи взяла и выиграла этап Зимнего кубка. Подробнее о том, как прошли «Ледовые гонки» на этих выходных — в материале «Реального времени».

Салават: «Дома родные стены помогают? Не помогают, и это хорошо»

На предыдущем третьем этапе ледовых гонок Кубка России, прошедшем на льду Чебоксарского залива триумфатором в очередной раз стал сын певца Салавата Фатхетдинова — Рустам, громко заявивший о себе в нынешнем сезоне на взрослом уровне.

Сказать, что победа оказалась сенсационной нельзя — восемнадцатилетний пилот лидирует в течение всего сезона и чувашский этап лишь подтвердил его притязания на лидерство в общем зачете. До того Фатхутдинов выигрывал и на архангельском этапе, а также вставал на пьедестал и на первом тольяттинском этапе.

Казалось, что уж домашний этап юный пилот команды AG Team-Innostage должен взять без особых проблем — как говорится «Дома и родные стены помогают».

Не тут-то было. С казанской частью Кубка России у Рустама несколько не задалось с самого начала. В первый день гонок в квалификации на иномарках с опытными оппонентами он занял третье место, а на второй день пилот AG, казалось, исправил положение дел — уверенно выиграл три стартовых заезда.

Но на четвертом уже было видно, что что-то пошло не так — пришел четвертым. Первым финиширует Максим Симонов из Bragin Racing Team.

После перерыва на чистку трассы Фатхутдинов выйдет на старт, но окажется, что переднее колесо спущено — машину пришлось загонять обратно в автопарк, где механики спешно подкачали колесо и вернули автомобиль на трек. Колесо как в «Формуле» менять было нельзя. Поэтому механики AG Team только оперативно подкачали его с надеждой, что продержится. Не «прокатило» — уже на первом круге было понятно, что оно не выдержало и спустило вновь.

Фото: biektaw.ru

— В спорте принято считать, что домашние стены помогают, — обращаюсь к отцу пилота Салавату Фатхетдинову, который заметно переживает и нервничает.



— Не помогают. И хорошо, что не помогли. Потому-что машину надо вовремя перебрать. Скажем так — это «нулевой» для нас этап. Потому что из пяти этапов один, как правило, отбрасывается. На этот раз это оказались Усады.



Хорошо, что это произошло дома. Будем готовиться к финалу в Тольятти. Надеюсь, что в этом сезоне у нас случится самый юный чемпион в истории.



— Какие-то слова поддержки сказали сыну, когда произошел эксцесс с колесом?



— Я чуть не лопнул, но я никогда не подхожу к нему в этот момент. Он уже давно умнее и быстрее меня. Уже с 16-ти лет чемпион России. Дома с ним поговорю. Сейчас это бесполезно и он не слышит, — сказал Салават.



Эмоциональную оценку ситуации расстроенного отца понять можно, однако с профессиональной точки ситуацию нам пояснил гоночный инженер AG Team-Innostage Дмитрий Дудин:

— Мы оказались заложниками регламента, где указано, что можно маркировать только четыре колеса. Мы не имеем право выезжать на гонку ни на каких других колесах. На случай, когда колесо «взрывается, как в случае с Рустиком и на нем нереально ехать, организатор может разрешить поставить еще одно колесо. На тот момент ставить было нечего, и увы мы стали заложниками регламента.

Р. Фатхутдинов: «За чемпионат особо не волнуюсь, но неприятно, что дома не получается показать лушую скорость»

Впрочем, даже когда колесо подвело вновь, Рустам решил не выходить с трека, а продолжил движение на минимальных скоростях, удерживая машину от заносов и доведя ее таки до финиша. По иронии девизом AG Team является знаменитая фраза Never give up (Никогда не сдавайся). Ну Фатхутдинов и не сдался.

Рустам Фатхутдинов взял ситуацию в свои руки и выиграл один из заездов. Фото: instagram.com/rustamfat18

Уже после того как пилот AG Team Фатхутдинов вновь взял ситуацию в свои руки и выиграл один из заездов, я решил узнать у него, насколько история подпортила настрой на общую победу.

— Я думаю, что и вторая половина дня тоже никуда не годится, — рассуждает Рустам Фатхутдинов. Все-равно, очки считаются в сумме всего этапа, и потеря в одном заезде уже влияет на весь этап. Увы, не моей воле был подвластен результат. Этого не хотела ни моя машина, да и я как будто чуть-чуть сломался после второго заезда.



До сих пор меня преследует техническая проблема автомобиля, которая и по сей заезд не дает мне показывать всю мою скорость. Все предыдущие три этапа я прошел идеально, и по регламенту один этап будет откидываться. Поэтому хочется поскорее уже закончить этот этап, поскольку самому уже не хочется участвовать в этом. И готовиться к последнему.



— А в чем проблема этого трека? Казалось бы, дома должно быть легче.



— Как показывает практика, и я не знаю ни одного автогонщика, у кого дома все получалось. Машина изначально показала все признаки, что я не должен выиграть этот этап.



Но шансы [на итоговое чемпионство] все-равно максимальные, тем более один этап будет «откидываться», и у меня будет триста очков из трехсот возможных. Я в плане чемпионата не очень волнуюсь, но неприятно, что у себя дома не получается показать лучшую скорость, — подвел итог автогонщик.



Впрочем, даже учитывая пятое итоговое место Рустама Фатхутдинова (первое и в классе 1600 и 1400 займут гонщики команды Bragin Team), он действительно по-прежнему идет на первом месте с большим отрывом.

По общим итогам этапов у AG Team набралось 717 очков, а у ближайших преследователей команды Брагина — 637. В личном же зачете триста ранее набранных очков Фатхутдинова позволяют ему комфортно чувствовать себя перед последним тольяттинским. Возможно, вскоре мы увидим 18-летнего чемпиона Кубка России.

По общим итогам этапов у AG Team набралось 717 очков, а у ближайших преследователей команды Брагина — 637. Фото: facebook.com

Тимур Тимерзянов — в день рождения на родном треке

Отмечал прямо на треке накануне свой день рождения и чемпион Европы по ралли-кроссу знаменитый Тимур Тимерзянов. На татарстанском этапе Кубка России он участвует, как правило, стабильно. Не ради результатов, а в качестве поддержки родной республики и простого общения с коллегами. Или как модно говорить, побыть в своей «тусовке».

— В нынешнее время, с этой пандемией все мероприятия, которые проходят на воздухе уже можно считать большим событием, — прокомментировал для «Реального времени» Тимур свой выбор досуга в этот день. — Ну а заниматься моим любимым делом, на гонках — как нельзя лучший способ провести свой праздник. В боевом режиме, как говорится.



— Насколько тебе интересно гоняться на этом уровне — с местными гонщиками?



— Какими бы местными они ни были, это все достаточно быстрые ребята. Многих знаю очень давно, и знаю, что борьба с ними бескомпромиссная. Тем более молодежь — она подрастает и развивается, показывает еще лучший результат, чем показывали мы.

Надо сказать, что разгонялся запрягал Тимерзянов не быстро — поначалу за ним были в основном третьи места, но ко второй половине дня татарстанец выключил лайт-режим и вступил в схватку на треке уже по-настоящему, однажды даже жестко столкнувшись с оппонентом на повороте.

Тимур Тимерзянов взял свое дежурное первое место на паре заездов. Фото: instagram.com/biektautv

Тимур Тимерзянов возьмет свое дежурное первое место на паре заездов.

Уже ближе к окончанию соревновательного дня я вновь подошел к Тимуру, который выиграет очередной заезд. Тимур признается, что приехал на этап не бороться за места, а что называется «размяться».

— Сейчас есть хорошие молодые ребята, — рассуждает в беседе с «Реальным временем» Тимерзянов. — Вон Айдар Нуриев вырос из таких же молодых талантливых гонщиков. Рустик (Рустам Фатхутдинов — прим. ред.) подрастает. Много хороших ребят. Рустам с малых лет постоянно был рядом с папой, педали нажимал с малых лет. Уже мастер, подготовленный.