Живая палка, аксолотль, хамы и воспитанные поросята из Вьетнама

Сколько стоит купить друга в Казани? Обзор «живых лотов» на сайтах продаж

Не все любители домашней живности могут позволить себе кошек и собак — кто-то страдает аллергией на шерсть. Но если вам жизнь не мила без питомца — выход есть. Популярность набирают экзотические амфибии и рептилии — змеи, ящерицы, черепахи... Продавцы зоомагазинов, ориентируясь на такой спрос, везут в Россию всевозможных «гадов» самых разных форм, размеров и расцветок. Но не только ползучие и квакающие вызывают интерес татарстанцев. Нашими друзьями становятся заморские насекомые, экзотические грызуны и даже парнокопытные «иностранцы». Самые необычные предложения домашних питомцев с сайта объявлений — в обзоре «Реального времени».

Аллергики предпочитают ползучих

Средняя цена ящерицы, змеи или лягушки на сайте объявлений примерно соответствует стоимости породистой кошки. Конечно, пушистые питомцы более привычны, но и на гладкокожих спрос растет. И покупают рептилий достаточно активно, утверждает Ольга, продавец зоомагазина из Башкирии, которая поставляет ползучих гадов в качестве братьев наших меньших в Татарстан.

— Почему покупают питонов? Просто кто-то пресытился кошечками и собачками. Поступает запрос на что-то более нетрадиционное. Питонов берут и для фотосессий, например. Покупают для детей. В последнее время стали покупать рептилий и взрослые одинокие люди — для себя. У людей все чаще открывается аллергия на кошек и собак, а на рептилий ее практически не бывает, — рассуждает Ольга.

Зоомагазин — не питомник, поэтому не всегда есть в наличии тот или иной экзотический экземпляр. Змей, черепах и ящериц зачастую нужно бронировать. Но даже бронь не гарантирует, что животное вам продадут.

«Хамелеон йеменский, выводок конца декабря, идет запись на бронирование. Малыши не продаются без подготовки места и без сдачи экзамена на содержание», — объявление с заголовком «Хам» и таким строгим предупреждением вывесил зоомагазин на «Авито».

Цена малыша-«хама» — 2,5 тысячи рублей. Обращаются сюда за бородатыми агамами и маисовыми полозами, эублефарами и варанами, королевскими и тигровыми питонами. Взрослую змею может себе позволить не только эксцентричный богач — она стоит всего от 5 тысяч рублей. Средняя стоимость крупного гада — 30—50 тысяч. Чем крупнее животное и оригинальнее у него окрас, тем дороже — предела для цен не существует, констатирует продавец. И в шутку замечает, что покупатели порой приобретают себе друзей за такие деньги, которых лично у нее никогда не будет.

Дорого купить — зато дешево содержать: взрослую змею кормят раз в месяц (зато живыми мышами, очень зрелищно). Но надо помнить, что все террариумные животные прихотливые: нужно следить за температурой воздуха и влажностью.

«Псевдожабы» и черепаха с пятачком

Семисантиметровые шпорцевые лягушки, похожие больше на ощипанных цыплят, идут на «Авито» по 700 рублей за пару, причем к ним в придачу отдается еще и аквариум. Их хозяйка сообщила, что разведением не занимается, а в зоомагазинах один экземпляр африканской квакушки стоит 400 рублей.

Из Йошкар-Олы готовы доставить пророщенных малышей «жабавидки» (орфография источника) — древесной жабовидной квакши-арлекина. Внимание, срыв покровов: жабы и лягушки — разные животные, путать их не надо. Так вот, эта лягушка просто очень похожа на жаб. Южноамериканский лягушонок с малахитовыми разводами стоит 1 тысячу рублей. Оптом дешевле — десяток отдадут по 700 рублей за каждого. Жабовидные квакши вырастают до 10 см, любят тепло и влагу. Они прожорливы: едят тараканов, сверчков, личинки, мучных червей, а иногда и мелких мышат. Раньше их редко содержали дома, но в последнее время эти лягушки все чаще встречаются в террариумах, заказывают их и по интернету, сообщила хозяйка.

Полуторагодовалый ресничный геккон-бананоед за 3,5 тыс. рублей уже забронирован. В еде он менее привередливый, чем квакша, ест фрукты, насекомых и корм из зоомагазина. Зато живет не меньше кошки — 15 лет и более.



Еще одна речная диковинка из Юго-Восточной Азии — двухкоготная свинорылая черепаха продается в Казани за 35 тысяч рублей. Величиной она, как сказала хозяйка, с две мужские ладони, и может еще расти. В природе взрослые особи вырастают до 56 см в длину и достигают 20 кг. 13-летняя девица с симпатичным, как у поросенка, пятачком еще не достигла половой зрелости, которая наступает в 14—16 лет. А живут эти азиаты от 50 до 100 лет и исключительно в воде, у них даже лапки в виде плавников.

Людей черепаха не кусает, но рыбкам соседство с ней опасно. От креветок пловчиха в последнее время отказывается, обожает курицу и зелень, а еще поедает улиток прямо с панцирем: растущему организму нужны витамины и просторный аквариум. Фильтр, нагреватель, какие-то элементы с острыми гранями рекомендуют изолировать от черепахи, иначе и их она примет за пищу, а в итоге может пораниться.

Всего за 1200 рублей за вами будет наблюдать богомол

Век живи — век узнавай новых насекомых. Аннамский палочник с полуострова Индокитай — неприхотливое и недорогое насекомое. Хозяева отдавали трех особей с переноской и кормом всего за 50 рублей.

— Это не паук. Пауки бегают, а эти медленно передвигаются. Просто живая палка, живет в контейнере. Советую прикупить не одного, потому что от перемены обстановки некоторые могут сдохнуть, — обстоятельно и честно объяснила Алиса, написавшая объявление.

Палочники гермафродиты, откладывают яйца, через 9—10 месяцев погибают, а из яиц появляются новые насекомые. Палочник напоминает тонкую веточку, вырастает до 15 см в длину. Алиса порекомендовала посадить его в контейнер с листьями. Не очень понятно, какую функцию дома может выполнять палочник — век его короток, вид незатейлив, толку от него никакого. Но на всякий случай вот еще совет: зимой, когда нет свежих листьев, для палочника замачивают дубовый веник и кормят его листочками дуба.



Себе в друзья можно взять и более интересных насекомых. Оказывается, богомолы могут затмить своей красотой бабочек, которых сейчас зоомагазины предлагают в качестве изысканных подарков к праздникам. Цветочный богомол, в природе обитающий в тропиках, имитирует цветы, в том числе и орхидею, поэтому как прекрасный подарок вполне конкурирует с бабочками. Айдар, разместивший объявление, поделился, что заниматься разведением богомолов — достаточно замороченное занятие, но содержать насекомое несложно. Богомол — штука более общительная, чем палочник. Его можно брать на руки, он любознательный (!), так что не только вы будете наблюдать за ним, но и он — за вами, пообещал заводчик. Перспектива прекрасная, не правда ли? Вырастает он до 6 см, а стоит 1200 рублей.



Для сильных духом сайты объявлений предлагают тропических пауков-скакунов, которые действительно, очень подвижны и неплохо прыгают. Олегу такой паучок достался случайно, и он решил продать скакуна за 990 рублей. Маленький, всего 1,5 см длиной, нетребовательный, неядовитый и неагрессивный, живет до 7 лет, — так описал питомца Олег. В контейнере скакун плетет паутину, заманивая насекомых — за ним интересно наблюдать, сообщил хозяин пушистого паучка. Можно развлекаться, подбрасывая ему мух и комаров — между прочим, очень медитативно.

Предлагают на сайте и пауков посерьезнее — например, птицеедов от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Они, между прочим, еще и пушистые, и разноцветные. В Казани можно найти рыжих, голубых с розовой сердцевинкой птицеедов, а также с полосатыми, как у пчелки, лапками.



Нежные мыши, «неприродные» ежи и небюджетные сурикаты

Впрочем, что же это мы все о гадах да насекомых. Поговорим о млекопитающих, они как-то привычнее. В Казани продаются животные родом со всех континентов (за исключением Австралии).

Акомисы, или иглистые мыши родом из Африки. Зверьки симпатичные, но очень нежные, их, как хомяков, не потискаешь, говорит заводчица Анна.

— У них хвост отвалиться может, и потом уже не вырастет. Хватать за шкирку тоже нельзя: поднимешь, а зверек, кожу отбрасывает. Правда, она потом нарастает. Акомиса лучше держать на ладошке. Он бегает по руке, берет еду с ладони. За ним интересно наблюдать, — разъясняет хозяйка. А еще у акомисов есть иголки на спине, как у ежа — чтоб сова не съела. Держать этих африканских грызунов лучше парами, по одному — им скучно.



А вот карликовые африканские ежики на самом деле не африканские. Таких ежиков в природе не существует, их вывели искусственно именно для домашнего содержания. Поэтому эти милашки очень смышленые (по меркам остальных насекомоядных, самых глупых млекопитающих на свете), ласковые и ручные, любят общаться с хозяевами, питаются кормом для кошек и грызунов, фруктами и овощами.

— Спрос на ежат волнообразный, как и на всех животных. Наверное, люди что-то увидят, например, в интернете и массово начинают покупать одних и тех же животных. Поэтому ежата периодами продаются очень хорошо. Правда, учитывая стоимость — 5 тысяч рублей — не каждый может себе позволить такого питомца. Но его содержание не затратно. И живут они 8—10 лет — прилично для мелких животных, — рассказала продавец.



Оказывается, белки живут не только на деревьях, но и на кустарниках — если это белки дегу. Родом они из Чили, и еще их называют кустарниковыми крысами. Мордашка такого подвижного зверька напоминает беличью, но только с закругленными ушками, а на конце тонкого хвоста есть кисточка. Живут дегу от 4 до 8 лет, у них нет специфического запаха, какой бывает у многих грызунов. Диана продает на сайте трех взрослых особей и детеныша за 1,5 тыс. рублей. Причина продажи — спасательная операция: у Дианы есть кошки, которые уже добрались до одной из белок. Поэтому выживших лучше отправить к другим хозяевам.



Южноафриканские сурикаты в цене — за одного такого зверька просят от 15 тыс. рублей. В гостинично-оздоровительном комплексе в поселке Петровский есть свой зоопарк, там живут три семьи сурикатов. В одной из них родился малыш, которого и хотят пристроить сотрудники турбазы. Поэтому не задирают цену. В другом объявлении сурикат продается за 30 тысяч рублей — возможно, кроме своих обычных функций (смешить людей и ловить насекомых), он умеет еще что-нибудь особенное.

Вьетнамских поросят в Казани распробовали, гуанако ждут своего часа

Немало экзотики в Казани и среди более крупных животных — например, парнокопытных. Чтобы завести южноамериканского гуанако, достаточно рослое животное ростом в 170 см, надо иметь частный дом или дачу площадью не менее 5 соток, рекомендует Айнур. В общем, на балкон такого не поселишь. Айнур продает гуанако за 100 тыс. рублей с фермы своего родственника, где содержат еще африканских и австралийских страусов, павлинов, верблюдов. У самого Айнура есть альпаки, они значительно прихотливее, чем гуанако. Правда, всех остальных животных на ферме пока не собираются продавать. «На ферму приезжают очень много семей с детьми, чтобы посмотреть животных, как в зоопарке», — отвечает собеседник.

Гуанако общительные, хорошо разводятся: есть взрослые особи и молодняк. Продаются, правда туговато. Люди интересуются, но дальше этого пока дело не идет. За последних 4 месяца продали только одного гуанако, сказал Айнур.

Продаются на «Авито» лошади самых разных мастей и на разный кошелек, от 5 тыс. рублей и выше. Например, пятилетнего красавца-ахалтекинца выставили за 350 тысяч.

«Они и дороже продаются, просто я хочу быстрее распродать, последнюю лошадь выставил, у меня было частное подворье, уже не могу совладать с хозяйством», — сообщил хозяин гнедого коня.

Питомцы для души — это хорошо. Но нужна и пища для тела. И тут тоже не без экзотики. Недостаток вьетнамских вислобрюхих поросят в их весе — они уступают традиционным, которых хозяйка свинофермы называет «русскими поросятами».

Черные «вьетнамцы» «отъедаются» всего до 100 кг. Зато они ведут себя приличнее, не выламывают доски, не грызут кирпичи и все, что попадется. А питаются азиаты в основном травой, кормовой свеклой и комбикормами, их мясо более витаминизированное и нежное, идеально подходит для запекания на вертеле. Лет пять назад про вьетнамцев еще мало знали в наших краях, теперь они популярны и выше ценятся, чем местные животные. За одного поросенка просят 2 тысячи рублей.

