Игровая неделя: неоднозначный выход The Medium, Hitman 3 окупился, а Epic Games в 2020 «взял количеством»

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Оценки The Medium и быстрый успех Hitman 3

За день до премьеры игры в Сети стали появляться первые обзоры психологического триллера The Medium, который стал первым эксклюзивом для Xbox Series X. Оценки, правда, по данным «Игромании», оказались смешанными: на основных площадках для отзывов рейтинг не дотягивает до 75, в то время как отдельные издания выставили значительно больше — 90-97 баллов. Основную критику игра получила за скомканную концовку и ограниченную свободу выбора как следствие четкого (но вызывающего вопросы) сюжета. Игра вышла 28 января, и почти сразу же появились сообщения о плохой оптимизации — есть данные, что даже в топовых комплектациях игра отказывается работать в стабильных 60 fps.

Тем временем новинка прошлой недели, Hitman 3, по данным Cybersport, которые издание приводит со ссылкой на главу студии IO Interactive Хакана Абрака, стартовала очень хорошо. По его словам, продажи игры уже за первую неделю после релиза покрыли расходы на ее разработку. Релиз этой игры состоялся 20 января, при этом оценка — значительно выше, чем у The Medium: на Metacritic она получила 87 из 100 возможных баллов.

Фото: playground.ru

Перенос игры по «Властелину колец» и бесплатный симулятор бойни

А вот игра по вселенной «Властелина колец» — The Lord of the Rings: Gollum, релиз которой был назначен на 2021 год, выйдет позже, чем планировалось. Студия Daedalic Entertainment, которая разрабатывает игру, сообщила об этом в середине недели. Точной даты выхода игры разработчики не назвали. Известно, что перенос связан с некими «новыми обстоятельствами и улучшениями» — возможно, причина тут косвенно связана со второй, хорошей новостью про игру, которую также обнародовали на этой неделе. Разработчики нашли издателя, который будет заниматься продвижением, доработкой и выпуском игры — им выступит Nacon.

На фоне ожидания новых игр пользователи могут порадоваться очередным бесплатным раздачам. Например, до 1 февраля еще можно успеть забрать в Steam Ultimate Epic Battle Simulator. Обычная стоимость составляет 359 рублей — игра представляет собой «песочницу» для создания больших битв без каких бы то ни было лимитов — сражаться может кто угодно с кем угодно — например, курицы, динозавры, римляне и солдаты середины XX века.

Итоги года и еще одна бесплатная игра от Epic Games Store

Бесплатная игра традиционно ждет и в магазине Epic Games Store. Тут можно забрать Dandara: Trials of Fear Edition — двухмерный платформер, где главный герой, конечно же, будет менять мир. Обычная стоимость игры составляет 649 рублей. Причем раздача будет длиться дольше, чем в Steam — до 4 февраля. После этого, до 11 февраля, можно будет скачать For The King — смесь стратегии, пошаговых боев и элементов rogue-like, выпущенную в апреле 2018 года. Сейчас игра в магазине стоит 435 рублей.

Источник: dtf.ru

Epic Games, напомним, вот уже год раздает бесплатные игры, в том числе иногда и очень популярные — например, GTA V и Civilization VI. Возможно, именно это помогло магазину увеличить число зарегистрированных игроков в полтора раза. Данные об итогах 2020-ого года для магазина раскрывает dtf на основании опубликованного отчета. Число зарегистрированных игроков, как следует из отчета, увеличилось со 102 до 160 млн человек. Число активных ежедневных пользователей при этом вообще выросло почти вдвое — до 31 млн человек. Правда, общая выручка магазина почти не изменилась по сравнению с 2019 годом — она составила 700 млн долларов против прошлого результата в 680 млн. За 2020 год в магазине раздали 103 игры, и в магазине пообещали, что еженедельные раздачи игр продолжатся и в 2021-м.