Как кандидат наук поднимал футбол в Сибири

В помощниках у него были бывший детдомовец и легенда местного хоккея

Футбольная первая лига СССР была очень достойным чемпионатом. В ее недрах вырастали будущие чемпионы («Динамо» Минск и «Днепр» Днепропетровск), призеры чемпионата страны («Жальгирис» Вильнюс) и обладатели Кубка (СКА Ростов-на-Дону, «Металлист» Харьков). В том числе и поэтому в первую лигу было затруднительно попасть командам из Сибири, а сломал эту преграду кандидат педагогических наук. «Реальное время» вспоминает об этой и других удивительных историях.

Увлечение спортивной наукой

В 1983 году через сито второй лиги прорвалась первая сибирская команда после старожилов из Кемерово. Это был омский «Иртыш» — уникальный пример в советском футболе, когда футбольная команда добилась крупнейших успехов в своей истории под руководством не профессионального тренера, а... ученого.

1970-80-е были годами проникновения в спорт науки, комплексных научных групп. Отец будущей олимпийской чемпионки Ирины Приваловой Анатолий Привалов воспитывал дочку по своей методике. Циркач Валентин Дикуль демонстрировал чудеса восстановления, философ Порфирий Иванов, по принципу «проверено на себе», пропагандировал чудеса оздоровления.

Кандидат педагогических наук Олег Базилевич входил в тренерский тандем с Валерием Лобановским в киевском «Динамо» и сборной СССР. Другой кандидат педагогических наук Гаджи Гаджиев стал членом КНГ — комплексной-научной группы в тренерском штабе олимпийской сборной СССР под руководством Анатолия Бышовца. Несостоявшийся футболист Вячеслав Колосков возглавил КНГ хоккейной команды «Крылья Советов», выигрывая со своими подопечными чемпионат СССР 1974 года.

Но Базилевич и Гаджиев — все-таки профессиональные футболисты, а вот главным тренером омского «Иртыша» стал научный работник Корней Шперлинг. Вся его профессиональная подготовка заключалась в работе с олимпийской сборной СССР перед Олимпиадой 1976 в Монреале под руководством Анатолия Зеленцова. Базилевич, Зеленцов и Шперлинг познакомились в 1968 году, оказавшись слушателями курсов повышения квалификации в институте физкультуры в Москве. Там же работал молодой преподаватель Вячеслав Колосков. Кстати, третье место сборной было признано провалом, после которого потеряли свои рабочие места и Лобановский, и Базилевич, и Шперлинг, и Зеленцов.

Футболисты-ученые затем старались держаться вместе. К примеру, когда Базилевича пригласили на работу в ФК ЦСКА, он в свою КНГ взял Гаджи Гаджиева из Махачкалы. А уже Вячеслав Колосков рекомендовал его в тренерский состав олимпийской сборной СССР по футболу, зная по совместной работе в федерации футбола страны.

Олег Базилевич и Валерий Лобановский сначала вместе играли в киевском «Динамо». Фото: footclub.com

СибГУФК как кладезь тренерских кадров

32-летний кандидат педагогических наук, бывший детский тренер Корней Шперлинг возглавил футбольный «Иртыш», выступавший во второй лиге, в 1979 году. Опыт работы со взрослыми людьми у него тоже был, но теоретический — четыре года преподавания на кафедре футбола и хоккея в местном институте физкультуры ОГИФК, ныне СибГУФК. Но одно дело — читать лекции студентам, другое — получить в свое распоряжение мужской коллектив, зарабатывавший деньги игрой в футбол. Трое ветеранов той команды были практически ровесниками главного тренера, не имевшего практического опыта. В помощники он взял себе еще более молодых и неопытных людей. Вторым тренером стал Александр Ивченко (в будущем он поработает и с «Рубином», а тогда ему было всего 27 лет).

А начальником команды стал 32-летний Леонид Киселев, только что закончивший карьеру играющего тренера в хоккейной команде «Водник» из Ванино. С ходу трио молодых руководителей не смогло добиться больших успехов — в их дебютном сезоне команда финишировала на 12 месте в своей Зоне.

Бывший детдомовец Ивченко, бывший тренер по хоккею с шайбой Киселев, бывший детский тренер Шперлинг вряд ли могли быть авторитетами для опытных футболистов. То, что Шперлинг создал детскую команду «Смена» и дошел с ней до финала всесоюзного детского турнира, имело воздействие на спортивных и партийных чиновников, назначивших и согласовавших его назначение на пост главного тренера, но не на сам коллектив. Тем более, что Омск исторически делился на воспитанников клубных команд «Динамо» (к примеру, здесь в будущем воспитывался самый знаменитый футбольный омич Дмитрий Сычев), «Красная звезда» (Маляка), «Молния», «Нефтяник» (родом из этого клуба нынешний главный тренер «Иртыша» Владимир Арайс), «Рубин» (Кисельников), «Шинник» (Гетиков). И главному тренеру «Иртыша» надо было приводить к общему знаменателю воспитанников разных школ.

ПФК «Иртыш», 1980-е. Фото: zen.yandex.ru

Футболисты уходили в более перспективный хоккей

Впрочем, внимание местного спорткомитета было больше занято хоккеем. Местная команда «Шинник» прошла в первую лигу. Омск, воспитавший олимпийского чемпиона Виктора Блинова, стал последовательно готовить для большого хоккея Владимира и Михаила Дурдиных, Виктора Графа, Игоря Жилинского, Юрия Рычкова, Евгения Шастина... Но «Шинник» вылетел из первой лиги в 1980 году. Годом ранее в высшей лиге по хоккею с мячом не удержалась омская «Юность». Поэтому Шперлинг и компания получили время на раскачку.

В 1980 году сибиряков из Омска отправили во вторую Зону второй лиги, где играли команды Поволжья и Урала. Омичей разгромил «Рубин» со счетом 1:4. Но финишировали они выше казанцев (пятые против десятых) и самих себя прошлогодних (пятые против 12-х).

При этом даже ведущие спортсмены города исторически ориентировались на хоккей. Оганес Крикорьянц играл в первом составе хоккейной команды (а в будущем он еще круче изменит карьеру и станет фехтовальным тренером). Потом в хоккей подтянулся футболист Геннадий Надточий. Еще один экс-футболист «Иртыша» Марк Судат становился тренером хоккейного «Нефтяника» с которым выигрывал чемпионат города, а затем выступал в первой лиге с «Шинником». Вылетев из нее, ушел в науку — как несложно догадаться, преподавать в СибГУФК. Футболист Юрий Савченко, проведя один сезон за «Иртыш», ушел в хоккей с мячом, защищая цвета команды второй лиги «Луч». Такое ощущение, что все омичи стремились в хоккей с шайбой или мячом, а другими видами спорта занимались по остаточному принципу.

Легендарный комментатор Николай Озеров и футболисты «Иртыша». Фото: fc-irtysh.ru

«Першинг — нет! Шперлинг — да»

Не дождавшись перемен к лучшему в «Иртыше», хоккеист по призванию Киселев тоже ушел преподавать в СибГУФК. В том числе и потому, что ставка доцента в вузе была выше, чем 200-рублевая тренерская ставка в футбольном клубе второй лиги. В высшей лиге Бесков, Лобановский и Малафеев получали по 240. А будучи преподавателем, Киселев получал 360 рублей, и при этом ему не надо было мотаться с командой по всей Сибири. Впрочем, позже Киселев вернулся в профессиональный спорт, в 1988 году возглавив хоккейный «Авангард», и выведя его в числе суперклубов России. В 2004 году он даже поработал генменеджером нижнекамского «Нефтехимика», а закончил спортивную карьеру опять в футболе, будучи вице-президентом ФК «Иртыша».

Потеряв своего сподвижника, Шперлинг пригласил на место начальника команды 30-летнего Анатолия Кузнецова, пять лет отработавшего старшим преподавателем кафедры футбола и хоккея все в том же институте физкультуры. К тому моменту Шперлинг собрал команду мечты — хотя приехать в провинциальный Омск было немного желающих. Скорее, наоборот. Хоккеисты уезжали при любой возможности: Еловиков и Шастин — в Киев, Шипицын — в Минск, Дурдин — в Ригу...

А вот в футболе Шперлинг собрал аналог сборной Сибири и Дальнего Востока, приглашая игроков из Хабаровска, Братска, Ангарска, Рубцовска. И тогда молодая команда с молодым тренером (Шперлингу было всего лишь 36 лет) выиграла путевку в первую лигу. Трибуны местного стадиона скандировали: «Першинг» нет, Шперлинг –да!».

Надо напомнить: «Першинг» — это американские баллистические ракеты, и их вторая модификация была принята на вооружение в ВС США как раз в 1983 году, что изрядно расстраивало советское руководство. Тема активно раскачивалась в советской прессе. Так что даже футбольные «кричалки» тех лет были сильно политизированы.

Кстати, еще двумя счастливчиками из второй лиги того сезона были батумское «Динамо» и «Спартак» из Орджоникидзе, где вторым вратарем значился не кто иной, как Станислав Черчесов.



ПФК «Иртыш», 1980-е. Фото: zen.yandex.ru

В 80-е годы Омск сдвинул приоритеты с футбола на хоккей

Сезон в первой лиге выдался крайне неудачным для «Иртыша». Не помог даже признанный бомбардир, приглашенный из казанского «Рубина» Вадим Попов, уроженец Красноярска, призванный помочь землякам из Сибири. Зато, как ни парадоксально, дебют в первой лиге выдался очень даже неплохим для его футболистов. Несмотря на то, что команда заняла последнее место и вылетела назад в низший дивизион, ее футболисты стали вдруг востребованы везде. Арайс и Березнов перешли в воронежский «Факел» выигравший путевку в высшую лигу, Мыськив — в тогдашний флагман сибирского футбола «Кузбасс», Толчев — в симферопольскую «Таврию»…

Вылетев во вторую лигу, «Иртыш» продолжил бороться за возвращение. Два года подряд команда будет занимать место вслед за тюменским «Геологом», потом дважды выигрывать Зону, но проигрывать в переходном турнире.



С 1985 года футбольный «Иртыш» возглавлял уже не Шперлинг, а его ученик Ивченко. А Шперлинг работал со свердловским «Уралмашем», который во второй Зоне второй лиги занял второе место, после нижегородского «Локомотива». Его ученики-футболисты разбрелись по стране: Имреков играл в «Роторе», Любельский и Ханкеев — под рукой, в «Уралмаше», где подрастала и будущая звезда российского футбола Олег Веретенников.

А тем временем в Омске наступала эра хоккея. В 1986 году местный хоккейный клуб, переименованный в «Авангард», получил, наконец, ледовый дворец — больше не надо было играть под открытым небом. На радостях 6 февраля 1987 года он обыграл в дебютном матче «Олимпию» из Кирово-Чепецка — 11:4. Ворота «Олимпии» защищал будущий голкипер «Ак Барса», олимпийский чемпион 1992 года Андрей Трефилов.

Но уже приближался развал СССР, и вскоре тренеры-преподаватели, за исключением Гаджи Гаджиева, оказались в футболе не востребованы.

P. S. По сообщениям прессы, 73-летний Шперлинг сейчас находится в бедственном положении, став практически бездомным в Калининграде, где он долгое время работал в местном ФК «Балтика».