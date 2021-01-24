Ему все фиолетово — что ждет Кокорина в «Фиорентине»

Почему не вышло в «Спартаке» и какие шансы в схемах Пранделли

В это невозможно поверить, но это факт: Александр Кокорин — игрок «Фиорентины». Его дебют ожидается в следующую пятницу в гостевой игре с «Торино». «Реальное время» играет на опережение и размышляет, как главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли будет использовать Кокорина.

Это поразило всех, даже итальянцев



Когда в российских СМИ сообщили об интересе «Фиорентины» к Александру Кокорину, хотелось переключиться с очередного «бредового» слуха на следующую новость. Кто только не интересовался вечно талантливым форвардом: в 2015-м Кокорина хотел арендовать «Арсенал» (и это, кстати, правда), потом в очередь за ним выстраивались «Наполи», «Лацио», «Рома»… Каждый последующий инсайд вызывал не то что сомнения — откровенный смех.

Когда пришел «черед» «Фиорентины», в эту информацию уже не верил никто. И когда слух оказался чистой правдой, это поразило всех, даже итальянцев. Флорентийские болельщики — особенные еще со времен Габриэля Батистуты. Среди знатоков кальчо еще свеж в памяти сезон 2004/05, когда Эмилиано Мондонико убрали только за то, что тот пытался выстраивать оборонительную игру. Таких во Флоренции не любят.

С тех пор ни один тренер не пытался строить из «Фиорентины» автобус: ни Пранделли, ни Монтелла, ни Паулу Соуза. Этот сезон «фиалки» начинали с Джузеппе Якини во главе. В прошлом чемпионате Якини досрочно спас клуб от вылета, однако в этом «Фиорентина» под его руководством была одной из самых скучных команд Серии А. После ничьей с «Пармой» (0:0) Якини был досрочно уволен, а на его место возвращен Пранделли. Вот только прежних результатов под его руководством «Фиорентина» пока не показывает. И в поисках прежней вдохновенной игры Пранделли обратил свои взоры на Россию.

Как тренер собирается использовать Кокорина — пока загадка. Фото: acffiorentina.com

Итальянские журналисты перед матчем «Фиорентины» с «Кротоне» (2:1) поинтересовались у Пранделли, зачем ему вообще этот Кокорин. «На данный момент мы ждем его приезда и подписи в контракте. После этого сможем говорить о нем подробнее», — сухо парировал Пранделли. Как тренер собирается использовать Кокорина — пока абсолютная загадка. Но прикинуть Александра в тактической схеме «Фиорентины» можно уже сейчас.

Схема базовая. 3-4-2-1

Дронговски — Миленкович, Песселья, Игор — Касерес, Кастровилли, Амрабат, Бираги — Кальехон, Кокорин — Влахович



Несмотря на регулярные поражения, Чезаре Пранделли продолжает упорно использовать 3-4-2-1. И имеет на это полное право: по недобору очков «Фиорентина» занимает 2-е место в Серии А: еще более невезучая команда лишь «Удинезе». В ряде матчей «фиалки» имели больше голевых моментов, чем соперники, но реализация — тема для флорентийцев отдельная. Даже в катастрофической по счету игре с «Наполи» (0:6) в первом тайме соотношение голевых моментов было 4:4. Только партенопейцы забили все, а флорентийцы — ничего.

Та самая игра с «Наполи» и подтолкнула руководство «Фиорентины» к решающему толчку в переговорах с Кокориным. Ведь именно перед этим матчем Пранделли говорил о желании начать варьировать схему с 3-4-2-1 на тактику с двумя нападающими и наоборот.

Игра с «Наполи» и подтолкнула руководство «Фиорентины» к решающим действиям в переговорах с Кокориным. Фото: sscnapoli.it

Есть вероятность, что как только Кокорин наберет форму и начнет попадать в основу, Пранделли сменит схему на 3-4-1-2, где россиянин будет врываться в свободные зоны. А зоны будет открывать Душан Влахович — многообещающий сербский форвард, который в текущем сезоне уже настрелял шесть голов. Влахович очень успешно расчищает центр штрафной соперника для забеганий Хосе Кальехона, Франка Рибери и опорников, но их реализация находится на ужасающем уровне.

У Кокорина реализация в первые пару лет динамовской карьеры была не на ужасающем — на нулевом уровне. Вспомните хотя бы 2010 год и то, как «бело-голубые» болельщики издевались над талантливым форвардом. Издевки прекратились только в середине 2011-го. Кокорин многому научился у Андрея Воронина и Кевина Кураньи именно в правильности завершения атак. Больше реализация его глобально не подводила.

Приобретая Кокорина, Пранделли хочет поправить реализацию моментов. Кристиан Куаме — великолепный форвард-трудяга, который пашет на всех участках атаки. Но он, имеющий порой по несколько моментов за матч, забил в этой Серии А лишь один (!!!) гол.

Схема резервная. 3-4-3.

Дронговски — Миленкович, Песселья, Игор — Касерес, Кастровилли, Амрабат, Бираги — Кальехон, Влахович, Кокорин



Пранделли, несмотря на последние тренерские провалы, продолжает оставаться гибким тренером. Он не может не знать об универсальности Кокорина. Любимое место россиянина — в центре нападения, но в Серии А он может познать нечто новое.

Схема 3-4-2-1 предполагает включение в атаку с позиции крайнего полусреднего нападающего, где Кокорин никогда не играл. В этом случае его конкурентами станут Хосе Кальехон, Франк Рибери и Джакомо Бонавентура. Из всех троих к позиции плеймейкера приучен только Бонавентура. Рибери и особенно Кальехон — ярковыраженные фланговики, которые чувствуют себя неуверенно на фоне вечной суеты в центре.

Приход Кокорина может дать Пранделли дополнительный толчок для перехода на полноценные 3-4-3. Фото: spartak.com

При этом Пранделли на днях признался, что не может оставить Кальехона в запасе, как бы тот тяжело не вписывался в 3-4-2-1. Решение? Сделать из Кокорина джокера и выпускать вместо того же Кальехона, который своей скоростью вымотает соперника в первый час.

Также приход Кокорина сможет дать Пранделли дополнительный толчок для перехода на полноценные 3-4-3, где Александр будет исполнять роль флангового нападающего. Но на фланге Кокорин чувствует себя примерно как Себастьян Дриусси. Потенциал в действиях чувствуется, но полноценного раскрытия не будет.

Схема подходящая. 4-2-2-2

Дронговски — Касерес, Миленкович, Песселья, Бираги — Кастровилли, Амрабат — Кальехон, Рибери — Влахович, Кокорин



Остается еще один вариант, и он — самый «джокерный» для Пранделли. Неожиданный вариант, способный спасти сезон. Отказ от игры в три защитника и переход на 4-2-2-2, наподобие того, что сейчас практикует «РБ Лейпциг». В таком случае место на поле найдется всем.

Во-первых, не будет перенасыщения в центре обороны, где в качестве третьего лишнего однозначно станет Игор. Игра бразильского защитника, пришедший из СПАЛа, порой напоминает издевательство над футбольным базисом. В игре с «Наполи» Игор привез четыре (!!!) из шести голов на свои ворота.

Игор очень податлив, когда на него обрушиваются с прессингом; кроме того, он легко теряет концентрацию. Если убрать Игора, то в центре обороны мощную связку образуют «новый Видич» Никола Миленкович и опытнейший Херман Песселья, в своё время отказавший «Зениту». В центре нападения незыблемо место Душана Влаховича, Кокорин сможет играть чуть под ним, а Кальехон и Рибери будут трудиться ближе к глубине поля.

Пранделли, несмотря на последние тренерские провалы, продолжает оставаться гибким тренером. Фото: acffiorentina.com

Болельщики «Фиорентины» уже третий день не отходят от шока. Благодаря СМИ и интернету они уже изучили его биографию: в гостевых «фиалок» уже вовсю обсуждают тюремные похождения Кокорина, историю в Монте-Карло и его «забивы» на футбол в последние полгода. Но одно дело — играть в уже покоренной тобой РПЛ. В «Спартаке» Кокорин не заиграл именно потому, что ему явно не хватало мотивации. Другое дело — Серия А и понимание, что теперь за тебя болеет вся страна. Это Кокорина замотивирует. А замотивированный Кокорин — это Кокорин-бомбардир.

Прогноз «Реального времени»

Кокорин не станет суперзвездой Серии А, но на пару сезонов в «Фиорентине» задержится. Россиянин забьет умеренное количество голов. Благодаря универсальности и умению реализовывать свои моменты, Кокорин будет у Пранделли на хорошем счету. В «Фиорентине» Кокорину предстоит меньшая конкуренция, чем та, что Миранчук сейчас испытывает в «Аталанте». В то же время, в качестве конкурента будет выступать сам Франк Рибери, что не даст Александру заскучать.