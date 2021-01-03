«Эвакуацию» KazanMall раскритиковали в соцсетях

Фото: Максим Платонов

В срабатывании сигнализации обвинили группу молодых людей

Накануне вечером в KazanMall сработала пожарная сигнализация: сообщение об этом поступило на номер «112» в 19.07. На место прибыли экстренные службы, однако выяснилось, что о возгорании речи не идет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану, произошло нажатие ручной пожарной сигнализации на парковке неизвестным лицом.

Информацию о причинах срабатывания сигнализации подтвердили и в администрации ТЦ — по их заявлению, все произошло из-за группы молодых людей, которая нажала на парковке ручную пожарную сигнализацию.

— Произошла мгновенная сработка пожарной системы. В течении минуты сотрудники торгового центра определили причину включения системы пожаротушения и что в зоне ее сработки возгорания нет. Сигнализация была отключена и здание зафункционировало в штатном режиме: шлагбаумы на въезд заработали, а эвакуационные выходы закрылись», — прокомментировала «Реальному времени» PR-директор торгового центра Наталья Зиганшина.

Администрация ТЦ направила в органы внутренних дел заявление о привлечении неустановленных лиц к ответственности.

Люди пожаловались на невозможность выбраться с парковки

И в администрации, и в МЧС подчеркивают: эвакуация ТЦ не проводилась. Однако судя по сообщениям в социальных сетях, срабатывание сигнализации так или иначе вызвало переполох, в результате которого посетители не смогли покинуть здание.

— Спуститься мы успели, но оказались заблокированы в парковке. По какой-то причине не срабатывал шлагбаум и ворота на выезд. Ни охраны, ни одного сотрудника. При этом машины продолжали заезжать в парковку центра. Но выехать уже никто не мог, — написали вечером в соцсетях посетители ТЦ (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Судя по сообщениям, пешим посетителям также было сложно покинуть парковку.

— Выйти на улицу пассажирам тоже не возможно. Во всяком случае какой-либо двери мы не нашли. Выходили через ворота которые открывались для въезжающих машин. У людей была паника, машины сигналили. Тем более кто-то сказал, что на улице много пожарных машин. Потом привели охранника и он смог открыть шлагбаум. Мы были заблокированы примерно 20 минут, — пишут посетители.

Впрочем в комментариях к этому посту пользователи отметили: автору записи следовало покидать ТЦ через эвакуационные выходы, а не стремиться найти свою машину и выехать на ней.

Вместе с тем, в ТЦ опровергают обвинения в том, что люди не могли покинуть зону парковки около 20 минут.

«Эта информация не соответствует действительности. Видеозаписи это подтверждающие были переданы в соответствующие органы», — ответила Зиганшина.

Ольга Плешкова, Александр Артемьев