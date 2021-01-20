Анна Богалий: «Тренерам приходилось выгонять меня с тренировок»

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась секретами своих побед

Фото: Максим Платонов

Титулованная биатлонистка Анна Богалий достаточно частый гость в Казани, где она помогает местным воспитанникам постигать секреты своего любимого вида спорта. Корреспондент «Реального времени» побывал на одной из таких встреч, и законспектировал основные тезисы чемпионки из ее выступления перед спортсменами.

«Мой первый тренер в прошлом году пробежал полумарафон. В свои 82 года»

Родилась я в поселке городского типа Вожега, что в Вологодской области. Мы соседи с олимпийским чемпионом Анатолием Алябьевым. Но соседи только по контурной карте, поскольку он родился в селе Данилково, тоже Вологодской области, и расстояние от наших родных мест 500 километров по прямой, через леса, поля и болота. Еще 500 километров чуть выше и Белое море.

Почему пришла в биатлон? Помню, под конец 80-х я смотрела Олимпиаду в Калгари, чемпионаты мира по лыжному спорту и биатлону, потому что по телевизору тогда других стартов, например, с Кубков мира, не показывали. И мне так хотелось побеждать, как это делала Елена Вяльбе, Алексей Прокуроров, и так заразилась, что решила пойти на лыжи, о чем говорила маме. А я уже к тому времени умела кататься на лыжах, как классикой, так и коньком.

Вообще лыжи появились у меня еще во втором классе, когда родители решили сделать подарок за хорошую учебу. Я попросила лыжи, мы тогда пришли в единственный в городе магазин спорттоваров, и приобрели лыжи «Садко». Папа отпилил мне концы, поскольку они были великоваты, и вот на этих лыжах я научилась кататься самостоятельно, потом еще начались уроки физкультуры, которые у нас проводились в сопках.

А потом к нам пришла моя одноклассница, которая сказала, что ее знакомый тренер набирает группу для занятий биатлоном. В биатлон я пришла в шестом классе, в 11 лет, по нынешним меркам это довольно поздно. Но мой плюс заключался в том, что я очень много тренировалась, в любую погоду. Со мной за компанию переходило, наверное, половина моего класса, а в итоге осталась я одна в группе.



Почему пришла в биатлон? Помню, под конец 80-х я смотрела Олимпиаду в Калгари, чемпионаты мира по лыжному спорту и биатлону, потому что по телевизору тогда других стартов, например, с Кубков мира, не показывали. И мне так хотелось побеждать, как это делала Елена Вяльбе, Алексей Прокуроров

Первая тренировка состоялась 21 февраля 1991 года, я бы не запомнила эту дату, но мои родители сохранили первую мишень, которую я отстреляла в тире. А это и была первая наша тренировка в биатлоне, когда нас обучили технике безопасности, дали оружие и вперед. Поначалу мои тренировки состояли из того, что я приходила, брала винтовку, которая была практически с меня размером, ложилась на коврик, отстреливала мишень, сдавала оружие в оружейку, сообщала тренеру Владимиру Щукину, результат, он говорил: «Молодец, а теперь давай кросс, допустим, в пять километров». Большего внимания на меня не было, поскольку наставник плотно занимался ребятами постарше.

Ему сейчас уже 83 года, но Владимир Семенович в прошлом году вместе со мной вышел на дистанцию полумарафона и пробежал 25 километров классическим стилем.

«Нас спасал флот, когда из-за границы можно было привезти армейское обмундирование»

Возвращаясь к тренировкам, я на своих зелененьких лыжах «Садко» еще тренировалась какое-то время, а потом тренеры увидели, что я стараюсь, тренируюсь, и мне привезли лыжи «Карху». Помню, их еще нельзя было везти из Финляндии через границу, поэтому тренеры прятали лыжи в багажнике, а они такие беленькие, с розовым медвежонком нарисованным, ну, прямо для девочек.

Потом важный вопрос — одежда. Понятно, что в 90-е годы никакого намека на термобелье не было, но нас спасал флот, когда из-за границы можно было привезти футболки, штаны теплые с начесом, армейское обмундирование. Это совершенно не предназначено для спорта, но, все же, мы выросли, во многом, вопреки обстоятельствам.

При этом в детстве у меня было много интересов. Были и шахматы, и танцы, и макраме плела, и в зоологический кружок ходила, все было любопытно, но так, чтобы затянуло, раз и навсегда, такого не было. Такое случилось только с биатлоном, и потом, как выяснилось, он дал мне подготовку в очень многих видах спорта, единственно, я в хоккей на коньках не играю. Но в хоккей с мячом мы играли во время подготовительного периода.

При этом в детстве у меня было много интересов. Были и шахматы, и танцы, и макраме плела, и в зоологический кружок ходила, все было любопытно, но так, чтобы затянуло, раз и навсегда, такого не было. Такое случилось только с биатлоном

Я жила в Мурманске, проведя там, в общей сложности, двадцать лет, а кто был в Мурманске, тот знает, что там полярная ночь, пик которой наступает в декабре. Это природное явление, плюс уникальное строение местной трассы, расположенной в Долине Уюта, когда вокруг сопки, горки. И там полкруга карабкаешься вверх, потом съезжаешь вниз. И так по 2,5 километра на каждый круг.

Сейчас трассу немного изменили, но в моей памяти была постоянная работа в подъем. На круг их было три штуки, после старта, зато, приезжая в любое место в России, я ощущала, что физически готова к трассе любой сложности, поскольку ты выработал достаточную выносливость, если, конечно, не жалел себя на тренировках.

А я не жалела настолько, что тренерам приходилось выгонять с занятий, поскольку я всегда готова была пробежать лишний кружочек. Но тренер понимал, что таким образом я могу себя загнать под конец сезона.

Перейдя в молодежный состав, я дважды участвовала на чемпионатах мира по юниорам. В 1998 году выиграли командную гонку, или как ее еще называют, гонку патрулей, последнюю в истории биатлона, в том смысле, что бежит вся команда одновременно, но на каждое стрельбище заезжают по двое, а в случае промахов, штрафные круги — снова все бегут все вместе. Спустя год, я выиграла Кубок России, после чего попала даже не в состав сборной, а на подготовку в состав сборной. Это означает, что с июня месяца я готовилась в составе сборной страны, которая состояла на тот момент из девяти биатлонисток, при этом на этапы Кубка мира ездили шестеро.

«Когда про 23-25-летних спортсменов говорят, что они молодые, можно смело не верить таким словам»

Но решающим для отбора была гонка в Кировске — в городе родной для меня Мурманской области, когда по ходу гонки решалось, кто из троих — Ольга Зайцева, Лиля Ефремова или я, попадут в окончательный состав сборной? Я смогла преодолеть это испытание, и начала стартовать на Кубке мира.

Это было самое сложное для меня, на самом деле, когда мне был всего 21 год. Поэтому, когда сейчас про 23-25-летних говорят, что это молодые спортсмены, можно смело не верить таким словам. Я уверена, что и в 21 год можно попадать в сборную. Нынешний пример — Карим Халили, который показывает нормальную скорость и бьется со всеми, никого не страшась.

От начала занятий до первой олимпийской медали я тренировалась 12 лет, и эти две олимпийские золотые медали я считаю основным итогом моей карьеры. Плюс три золотых медалей с чемпионатов мира

Потом переехав в Новосибирск, где и начала профессиональную карьеру. Там созданы все условия, построен большой комплекс, я работала с тренерами Александром Петровичем Никифоровым и Геннадием Егоровичем Черепановым.

Тренер — это главное для спортсмена. Надо научиться ребятам, допустим, в гонке, не слушать комментатора, что он там говорит, поскольку это зачастую просто сбивает, а обращать внимание только на тренерские подсказки. Тем самым, можно выработать внутренний контроль.

И очень важно научиться бежать контактные гонки. Потому, что индивидуальную гонку бежать просто, таймер запикал, калиточку тебе открыли и ты побежал свою гонку, где-то тебя подогнали, дали информацию по гонке и вперед, на финиш. Когда все вместе стартуют, сложнее в разы, поскольку ты и бежишь поначалу толпой, и на огневой рубеж приезжаете все вместе. Так же, как и на эстафетах. А тут важно научиться абстрагироваться.

От начала занятий до первой олимпийской медали я тренировалась 12 лет, и эти две олимпийские золотые медали я считаю основным итогом моей карьеры. Плюс три золотых медалей с чемпионатов мира. И целая сумка всего остального, я имею в виду серебряные и бронзовые медали с международных соревнований, а также награды всех достоинств с российских стартов. Сколько там — я даже не считала, хотя есть и запоминающиеся. Две из них с чемпионата мира в немецком Оберхофе, где я выступала на фоне болезни.

Мы приехали туда, а погода стояла такая промозглая, что пока я готовилась, успела зацепить какой-то вирус. И в день гонки почувствовала недомогание. В результате, в день первой гонки почувствовала слабость, и доктора отпаивали меня теплым питьем, организм мобилизовался, и я последовательно завоевала второе место в спринте, и финишировала третьей в пасьюте. И запомнилось еще тем, что в день между спринтом и пасьютом я вообще не выходила на улицу, поскольку и погода в Тюрингии не располагала ни к пробежкам, ни к прогулкам, да и состояние организма требовало отдыха. Это, кстати, зачастую характеризует состояние биатлонистов, когда зимой надо чаще занимать горизонтальное положение, поскольку все равно основная подготовительная работа к сезону проводится в период лета-осени, а зимой ты работаешь только небольшими блоками. Зимой — пробегаешь гонку, откатался, проделал какую-то силовую работу и на боковую.