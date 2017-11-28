НП СРО Гильдия арбитражных управляющих
Общая информация
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» осуществляет следующие функции:
— обеспечение соблюдения своими членами законодательства Российской Федерации, правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего;
— защита прав и законных интересов своих членов;
— обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, процедур банкротства;
— содействие повышению уровня профессиональной подготовки своих членов.
НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» призвана содействовать повышению уровня профессиональной подготовки своих членов, разрабатывать и вводить в действие собственные стандарты профессиональной деятельности, вводить свои системы надзора и контроля качества осуществления антикризисного управления.
Руководитель — Ихсанов Искандер Эрикович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095 г.Казань, ул.Энергетиков, 2/3 (здание Банка Город, 3-й этаж)
- Телефон: (843) 560-27-22
- Email: np-sro-gau@mail.ru
- Сайт: www.gaurt.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017