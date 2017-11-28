Список компаний

НП СРО Гильдия арбитражных управляющих

Общественные организации

Общая информация

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» осуществляет следующие функции:
— обеспечение соблюдения своими членами законодательства Российской Федерации, правил профессиональной деятельности арбитражного управляющего;
— защита прав и законных интересов своих членов;
— обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, процедур банкротства;
— содействие повышению уровня профессиональной подготовки своих членов.

НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих» призвана содействовать повышению уровня профессиональной подготовки своих членов, разрабатывать и вводить в действие собственные стандарты профессиональной деятельности, вводить свои системы надзора и контроля качества осуществления антикризисного управления.

Руководитель — Ихсанов Искандер Эрикович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095 г.Казань, ул.Энергетиков, 2/3 (здание Банка Город, 3-й этаж)
  • Телефон: (843) 560-27-22
  • Email: np-sro-gau@mail.ru
  • Сайт: www.gaurt.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам