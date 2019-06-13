Долг неплатежом страшен: «Банки кредитуют сами себя»

Почти у всех банкротов в Татарстане по пять-шесть кредитов, совокупные выплаты по которым превышают доходы

В Татарстане на 70% возросло число банкротств физлиц по сравнению с прошлым годом, и в восемь раз — по сравнению с первым годом действия соответствующего закона. Всплеск отмечается по всей России, и, судя по данным Всемирного банка, ситуация в ближайшем будущем может усугубиться. Международная финансовая организация подсчитала, что трудности с выплатой кредитов испытывают 60% заемщиков в нашей стране. При этом почти у двух третей россиян есть проблемы с погашением займов. Чрезмерно закредитованы более половины граждан, а более трети — вовсе не стоило давать взаймы. «Реальное время» выслушало экспертов на тему, как не допустить финансового краха самых незащищенных слоев населения и почему паниковать пока рано.

Клиенты МФО и банков экономят на питании

Более половины российских заемщиков страдают от чрезмерной закредитованности. Более трети из них вовсе не стоило давать кредиты — пришли к выводу авторы совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Сейчас трудности с погашением долгов у 60% россиян. С краткой презентацией анализа ознакомили представителей Банка России и финансового омбудсмена, а финальную версию доклада опубликуют к осени.

Исследование провели в 16 регионах, опросив 4 013 человек. Оказалось, у 9% взявших кредиты россиян уже есть по ним просрочка. Десятой части заемщиков пришлось реструктурировать или продлить кредит, или банки вовсе отказали им. У 14% возникли проблемы с выплатой процентов. Более 25% граждан тратят три четверти семейного дохода на оплату кредитов, повседневные траты и оплату ЖКХ.

В сложном финансовом положении оказались те заемщики, что брали в долг не в банках, а в микрофинансовых организациях (МФО). Две трети их клиентов имеют трудности с выплатами. Еще хуже дела у тех, кто кредитовался и в банке, и в МФО — почти половина таких семей экономит на питании, чтобы платить по долгам.

Наиболее популярным видом кредитования остается потребительский кредит. Граждане с доходом свыше 70 тыс. рублей чаще всего оформляют заем на покупку мебели и бытовой техники, на втором месте у них — ипотека. Менее обеспеченные россияне обычно берут кредиты на повседневные траты.

В сложном финансовом положении оказались те заемщики, что брали в долг не в банках, а в микрофинансовых организациях (МФО). Две трети их клиентов имеют трудности с выплатами. Фото mariinsk-trade.ru

Армия банкротов вырастет в восемь раз?

В Татарстане, как и в целом по России, четвертый год подряд растет число банкротов-физлиц. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в республике с начала года по 11 июня признали финансово несостоятельными на 70% больше граждан, чем годом ранее или за предыдущие аналогичные периоды:

2016 год — 80 человек,

2017 год — 344 человека,

2018 год — 392 человека,

2019 год — 661 человек.

Иными словами, после выхода закона о личном банкротстве (октябрь 2015 года) армия татарстанцев, потерпевших финансовый крах, выросла в восемь раз. В целом по стране по итогам прошлого года число банкротств увеличилось почти на 50%, а сумма требований кредиторов превысила 762 млрд рублей. Причем количество потенциальных банкротов в России почти в семь превышает число граждан, уже признанных несостоятельными. Тем не менее эксперты банковского сектора пока не склонны драматизировать ситуацию.

— Пока ситуация на рынке розничного кредитования не является критичной. Откуда эти выводы? Во-первых, на 1 мая задолженность россиян составляла 15,8 трлн рублей. Сопоставим ее с реальными денежными доходами граждан за 2018 год — 57,5 трлн рублей. Даже если предположить, что розничные кредиты населения будут выплачены в полном объеме, то выплаты составят менее четверти. А критической считается ситуация, когда в оплату долга идет 40% доходов граждан. То есть, если смотреть в целом «по больнице», то проблема не является критичной, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Во-вторых, в подтверждение своих слов собеседник издания привел данные о просрочке по кредитам у российских заемщиков. На 1 мая она составила 805 млрд рублей, что соответствует всего 5,1% от общей суммы долга и также не является критичным. Тревожным считается достижение этого показателя 10% и выше. В-третьих, судить о проблеме можно по темпам роста розничного кредитования. «Конечно, он выглядит довольно неприятно — 23,8% (на 1 мая в годовом выражении), однако если сравнить данные с периодом кризиса 2014 года, то тогда темпы роста достигали 44,4%. Так что до этого еще далеко». Иными словами, все три показателя пока не вызывают серьезных опасений.

— Так что можно предположить, что в ближайшее время кризис рынку розничного кредитования не грозит. В 2019 году — вообще нулевая вероятность, в 2020-м — очень низкая. Правда, министр экономразвития Максим Орешкин на ПМЭФ заявил о возможной рецессии в 2021 году из-за некачественного роста необеспеченных потребительских кредитов, и эта оценка тоже имеет право на существование, — отметил Осадчий.

«Рост за счет того, что банки кредитуют сами себя»



Арбитражный управляющий Анвар Айнутдинов, которому пришлось много раз иметь дело с банкротствами физлиц, также отметил всплеск личных финансовых крахов татарстанцев в этом году.

— У нас идет очень большой рост необепеченного кредитования. При том что реальные доходы населения либо не растут, либо снижаются. Если взять статистику потребительского и ипотечного кредитования, там, как правило, идут двухзначные цифры роста. Это как раз и связано с тем, что банки выдают необеспеченные кредиты, и выдают их обычно на то, чтобы заемщики закрыли предыдущие займы, — рассказал Айнутдинов.

Наиболее ярко это характеризует, к примеру, одно из самых «свежих» банкротств в республике — казанца Амира Мубаракшина. Мужчина задолжал 18 микрофинансовым организациям и банкам 1,6 млн рублей. Заемщик не имеет статуса индивидуального предпринимателя, не женат, без детей, но при этом «не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов, поскольку размер задолженности превышает стоимость его имущества. Должник имеет в собственности долю в квартире по месту регистрации», — говорится в определении суда.

— В своей практике я не могу вспомнить ни одного банкрота среди физлиц, у которого был бы один или два кредита. Как правило, среднее количество — это пять-шесть займов, а может быть, восемь-девять и больше. То есть вот этот рост потребительского кредитования происходит за счет того, что банки кредитуют сами себя. Потому что люди перекредитовываются, чтобы закрыть задолженность в другом банке. Либо тот же банк дает ему новый заем, но уже больше. Естественно, рано или поздно такая система кредитования приводит к тому, что человек не может обслуживать свои кредиты. Очень часто бывает так, что совокупная сумма выплат по долгам превышает доходы гражданина, — отметил арбитражный управляющий.

«Рост потребительского кредитования происходит за счет того, что банки кредитуют сами себя. Потому что люди перекредитовываются, чтобы закрыть задолженность в другом банке. Либо тот же банк дает ему новый заем, но уже больше. Естественно, рано или поздно такая система кредитования приводит к тому, что человек не может обслуживать свои кредиты», — отмечает арбитражный управляющий. Фото cbkg.ru

В области жилищного кредитования Центробанк уже предпринял меры по ужесточению условий выдачи займов, чтобы предупредить надувание ипотечного пузыря на рынке. Однако сокращение объемов розничного кредитования в первую очередь ударило бы по самим кредиторам, отмечает собеседник издания: «Условно говоря, масштабный кризис может быть связан с тем, что вот эту огромную кредитную массу люди не смогут обслуживать. Мы же последние годы живем в условиях стабильной экономики, но как только начнутся проблемы, банкротства будут считаться уже не на сотни тысяч, а на десятки миллионов рублей».