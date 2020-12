Игровая неделя: новогодние распродажи, экранизация Mortal Kombat и «лихорадка» Cyberpunk 2077

Вышедшая на прошлой неделе и столь ожидаемая Cyberpunk 2077 вызвала такой шквал критики за многочисленные лаги в работе на приставках прошлого поколения, что на одной из платформ прекратились продажи. Речь идет о PS Store — магазине для приставок Sony Playstation. В пятницу ночью Sony временно прекратила продавать игру. Помимо этого, магазин пообещал вернуть деньги, уплаченные за игру, всем желающим. Sony даже создала специальную страницу, посвященную возврату денег за Cyberpunk 2077.

Впрочем, те, кто купил игру, могут продолжать играть в нее, если их устраивает качество. Кроме того, игру можно будет купить в офлайне. Как сообщает DTF, возврат игры будет зависеть от последнего патча, который разработчик обещал выпустить в 2020 году. Если этого окажется недостаточно для стабильной работы игры — то, по мнению издания, возвращения игры в магазин придется ждать не раньше января — февраля. Microsoft пока не принимала действий, аналогичных Sony, но даже этого хватило, чтобы обвалить акции разработчика — CD Projekt RED — сразу на 16% за один день. При этом с 4 декабря акции обесценились еще больше — тогда они стоили 443 злотых за штуку, сейчас — около 260 злотых.

Тем временем во многих магазинах начались новогодние распродажи игр. Одну из самых популярных распродаж уже традиционно для этого года устраивает Epic Games. Тут до 7 января можно купить со значительными скидками многие игры. Причем в их списке — как давние хиты, так и относительно новые игры. К примеру, за 1 624 рубля можно купить Red Dead Redemption 2, за 1 499 рублей — Mafia: Definitive Edition, за 796 рублей — Crysis Remastered, за 1 674 рубля — Watch Dogs: Legion, за 180 рублей — Mudrunner. Помимо этого, магазин раздает купоны на 650 рублей, которые можно использовать для покупки как «распродажных», так и обычных игр стоимостью от 899 рублей. Наконец, в течение двух недель Epic Games будет бесплатно раздавать игры. Первой из них стал градостроительный симулятор Cities: Skylines — каждый день игра будет новой.

Зимняя распродажа стартовала и в магазине Ubisoft. Тут, например, предлагают скидки по промокоду на Assassin’s Creed Вальгалла, а также на Watch Dogs: Legion, Far Cry 5, Watch Dogs 2. До 18 декабря магазин также раздавал бесплатные игры, но пока информации о продолжении акции нет.

Если в этом году самой ожидаемой (и во-многом не оправдавшей ожиданий) игрой была Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED, то в следующем году любители компьютерных игр больше всего ждут игру от другой польской студии, Techland. Название этой игры — Dying Light 2, продолжение игры начала 2015 года, вышедшей для PS4, Xbox One и компьютеров. Первое место игра заслужила в соответствии с рейтингом ожиданий в Steam — об этом пишет Playground. Дата релиза пока неизвестна, однако, как сообщает Techland, «разработка игры идет гладко» — возможно, обойдется без переносов пока не названной даты. Оригинальная игра представляет собой хоррор, действие которого происходит в вымышленном ближневосточном городе, охваченном зомби-апокалипсисом. Одна из главных особенностей игры — использование паркура.

В 2021 году ожидается и еще одна громкая «околоигровая» премьера. На этот раз речь идет не об игре, а о полнометражном фильме по популярнейшей (особенно — в 90-е) игре Mortal Kombat. Как сообщает официальный твиттер-аккаунт Mortal Kombat Movie, премьера состоится 16 апреля 2021 года — одновременно в кинотеатрах и на HBO Max — сервисе видео по запросу от холдинга WarnerMedia (в который входит также киноконцерн Warner Bros.). Кстати, изначально премьера была назначена на 15 января 2021 года — ее перенесли из-за коронавируса.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM