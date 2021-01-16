«Задача Мишустина — не сделать экономику хуже!»

Сергей Маркелов об итогах первого года премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его возможном будущем

Фото: Максим Платонов

Ровно год назад правительство страны было поручено возглавить руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину. Политолог Сергей Маркелов объяснил «Реальному времени» этот выбор президента Путина и рассказал, можно ли рассматривать премьера как возможного преемника нынешнего главы государства.

«С точки зрения корректировки на пандемию Мишустину повезло: его не критикуют»

— Сергей, ровно год назад, когда было уволено предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым, вы говорили, что новый состав с премьером Михаилом Мишустиным будет временным и не связанным со стратегическими для страны задачами. Можно ли и сейчас, спустя год сказать тоже самое о правительстве и о премьере — что это временные фигуры? И кстати — почему временные?



— Понятие «временное» в политике означает, что «стакан наполовину пуст и в тоже время наполовину полон» — лично я имел в виду, что определение «временный» для нового правительства достаточно важное, потому что все происходящее в российской политике — это понятие временное.

По большому счету, если политика властей верная, то понятие «временный» эксплуатируется на пользу и самой политике, и населению.

Это мы можем наблюдать к примеру, в контексте нынешней американской политики — президент Трамп замахнулся на святое в политике США, то есть на ее временность, на ее цикличность, что вызвало логичное недовольство общества, так как всем известно, в США в соответствии с законом постоянно идут ротации президентов, ротации элит — пусть эти элиты и представляют только лагеря демократической и республиканской партий.

И я по-прежнему считаю, что правительство Михаила Мишустина — временное, но не с точки зрения главного значения термина «временный», а с точки зрения появившихся нюансов, влияющих на экономику России.

Когда назначали Мишустина, его фигура должна была прежде всего успокоить тогдашних игроков российского истеблишмента: в данном случае я имею в виду различных лоббистов — силовиков, олигархов и всех остальных. Но тут можно сказать «спасибо» пандемии — именно правительство Мишустина оказалось уместным для работы в тяжелых условиях, и мандат «временности» правительства Мишустина превратился в пролонгированный эффект.

Что я имею в виду под эффектом? Я имею в виду простую и фундаментальную на сегодня вещь — в истории одними из самых стабильных правительств, премьеров, президентов были те, кто успешно мог справляться со стрессовыми ситуациями, в которых находилась их страна. Пандемия превратила идею временности правительства Мишустина в идею константы, и Мишустину выпал исторический шанс стать серьезной фигурой — да, фокусировка населения, президента, различных сил на деятельность правительства стали обязательными, но с точки зрения корректировки на пандемию Мишустину повезло: его не критикуют. Понимаете — можно сколько угодно критиковать врачей, но в условиях пандемии критика врачей прекращается, потому что общество понимает сложность проблемы, можно сколько угодно критиковать силовиков, но в условиях тех или иных катастроф, народ затихает в их критике, и в эту нишу попало и правительство Мишустина в 2020 году — да, люди могли бы его и покритиковать за то, что что-то сделано не так и что-то недоделано, но есть пандемия, а значит, пока нужно сидеть ровно и наблюдать, что происходит вокруг.

— Вы сказали, что выбор Мишустина нужен был для некоего успокоения элит. Можете конкретизировать, о чем речь? Что так будоражило и тревожило элиты до назначения нового правительства?

— В России есть две точки приложения усилий элит с точки зрения их будущего существования и влияния на процессы в стране. Первая точка — это президент Путин. Когда президент, допустим, дает добро элитам заниматься, условно говоря, каким-то нацпроектом или чем-то еще, возникает вторая точка приложения — это исполнительская история, а ей занимается правительство России.

За что борются в последние годы элиты? Прежде всего за денежные потоки, так как благодаря им элиты могут влиять на различные процессы, сохранять свой статус-кво и пользоваться таким статусом бесконечно и с большими перспективами.

И назначение Мишустина должно было прекратить беспокойство элит за их будущее — это касалось и силовиков, и ближайшего круга президента, и дальних кругов типа региональных элит, политической семьи того же мэра Москвы Сергея Собянина, который имеет пакеты влияния в общем-то на многие региональные элиты.

Фото: kremlin.ru

Я по-прежнему считаю, что правительство Михаила Мишустина — временное, но не с точки зрения главного значения термина «временный», а с точки зрения появившихся нюансов, влияющих на экономику России

— А что, лишь Мишустин годился для успокоения элит? Почему именно он в итоге был выбран?



— Вы удивитесь, но это была традиционная российская «технология» — в миру ее называют «черт из табакерки», а с точки зрения системы принятия политических решений президентом, это можно назвать самыми простыми словами — «неожиданно», «необычно», «никем не ожидавшееся».

Почему появилась неожиданная кандидатура? Дело в том, что лоббисты обычно передавливают президента со своими кандидатурами и в силу этого у президента, я уверен, был лонг-лист кандидатов в премьеры, а потом шорт-лист и Мишустина там не было.

Вообще такая картина с поиском кандидатов касается и губернаторов: так случилось с Александром Уссом, которого назначили красноярским губернатором — хотя хорошим губернатором Усс никогда не станет. Его выбор это результат того, что Путин не любит, когда его «прессуют» и подводят к какой-то фигуре, он принимает свое решение — разное — и неожиданное, и не очень.

Так было в 2014 году при выборе главы Удмуртии, когда Путину говорили — либо этот подойдет, либо вот другой, но он увидел, что за первым стоит одна команда, за вторым другая и предложил вместо них сенатора от республики из Совета Федерации Соловьева — мол, нормальный дядька, пусть посидит срок — пару сроков, все успокоятся, а потом вернемся к назначению другого человека. Так было и с Мишустиным.

«Мишустин даже во сне боится представить, что ему сделают предложение стать президентом»

— Понятно — фигура Мишустина не из чьего-то лагеря (силовиков, бизнеса, либеральных людей в окружении Путина), но устраивающая элиты. А как Путин лично воспринимает позицию премьера? Как техническую фигуру? Да, есть элиты, для которых она важна, а для президента что такое сейчас роль премьера?

— До 2008 года президент Путин влезал, что называется, «до молекул», во все экономические вопросы страны — вытягивал страну из экономических руин, боролся с экономическими преступлениями, договаривался с олигархами, чтобы они не лезли в политику, наказывал их. Но после 2008 года Путину, как я понимал после разговоров с экспертами, экономическая политика стала неинтересна — он допускал свое участие в экономике только для озвучивания стратегических вещей и участвовал в решении тех вопросов, где экономика сращивалась с геополитикой.

И сейчас Путин занимается только вопросами «Газпрома» — то есть контактов компании с Азией, Европой, вопросами рынка сбытов нашего главного сырья — для него экономика теперь такая, то есть, экономика, параллельно с которой идет политика, поэтому его отношение к позиции премьера, к позиции правительства на момент начала 2021 года следующее — лишь бы они хуже не сделали, а в остальном пусть тянут экономику, формируют исполнительскую дисциплину, делают ставку на нацпроекты, усиливают требования к губернаторам.

Другими словами, Путин решил, что в правительстве не должны быть люди креативные, не должны быть люди инициативные — там должны быть лишь люди с жесткой исполнительской дисциплиной и только за это он спрашивает с членов правительства. И в плане исполнительской дисциплины Мишустин как премьер сильно не прокололся.

Фото: kremlin.ru

Путин решил, что в правительстве не должны быть люди креативные, не должны быть люди инициативные — там должны быть лишь люди с жесткой исполнительской дисциплиной и только за это он спрашивает с членов правительства

— Получается, что Мишустин для президента — премьер технический, не более?

— Абсолютно точно.

— А готов ли Мишустин стать президентом, если Путин вознамерится уйти с главного поста в стране? Ведь вопрос транзита власти никто не объявил закрытым, несмотря на всем известное «обнуление» сроков действующего главы государства.

— Мишустин даже во сне боится представить, что ему сделают предложение стать президентом. Как вы правильно сказали, Мишустин — премьер технический и готов быть исполнителем до смерти — это потолок его жизни. Может ли он стать президентом? С точки зрения кадровой неожиданности, конечно, может и более того, будет хорошим техническим президентом с рассчитанными инициативами, но создавать какие-то креативные вещи Мишустин не будет. Он полусиловик, полуналоговик — цифровизацию он может сделать в стране, но что-то стратегически нет. Конечно, новая должность меняет характер человека, и не исключаю, что если от президента Мишустина будут ждать очень многого, он не откажется от соблазна начать реализовывать какие-то важные идеи.

— Мишустин — государственник, а может скрытый демократ, либерал?

— Прежде всего Мишустин — хороший чиновник-технарь, и политики он боится как огня — он понимает, что на политическом поле его переиграют.

— Если Мишустина рассматривали бы как серьезного кандидата в президенты, наверное, сейчас были бы заметны какие-то его серьезные полномочия, как у Путина при Ельцине?

— Таких полномочий у Михаила Мишустина нет. Но попытка быть неполитическим премьером — это одна из проблем для будущего Мишустина: да, они видимо с Путиным договорились, что навыки политика Мишустину приобретать нельзя, но пока Мишустин выглядит несколько перекошенной для второго человека в стране фигурой, то есть играет в чисто экономического премьера и абсолютно преданного президенту человека. Но просто потому что это одно из условий «игры», если хотите — никакой игры с губернаторами, с Госдумой и так далее.

— Каждый год ваш коллега Евгений Минченко дает картину о том, кто является на данный момент ближним кругом президента — людьми, формирующими те или иные решения, идеи и влияющими на их принятие Путиным. Минченко назвал этот круг «Политбюро 2.0». Входит ли в него премьер Мишустин как официально второй человек в государстве?

— Его нет в «Политбюро 2.0» — Мишустин занимается экономикой.

Конечно, по статусу Мишустина можно поставить в любую точку политического пространства, но Мишустин не принадлежит так скажем к какой-то политической семье — он просто некий исполнительный директор корпорации, то есть человек, который занимается всей оперативной экономикой корпорации, всеми ее проблемами.

И если мы под корпорацией понимаем страну, то в ней есть генеральный директор — Путин, а есть исполнительный директор — и это Михаил Мишустин — просто классический исполнительный директор.

Сейчас задача Мишустина одна — чтобы он не сделал хуже ту экономику, которую он принял! Сделает ее чуть лучше — вообще отлично, но пока — главное, чтобы она не была хуже, чем прежде.

— Но даже цели удержать падение экономики, не сделать ее хуже, разве не требуют идей?

— Идеи Мишустина есть, но они бумажные. Конечно, свои 15 копеек Мишустин в любой документ, который приходит из администрации президента, вставляет — умеренно, аккуратно, но так, чтобы документ пришел и Мишустин, перелопатил его и сказал: «Будет по-моему, потому что это согласовано с президентом», не будет — Мишустин просто «получит» со всех сторон и по всем местам.

Фото: government.ru

Сейчас задача Мишустина одна — чтобы он не сделал хуже ту экономику, которую он принял! Сделает ее чуть лучше — вообще отлично, но пока — главное, чтобы она не была хуже, чем прежде

«На данный момент все чиновники хотят убрать тему пандемии из политики»

— Чем сейчас непосредственно занимается премьер Мишустин? Если вы говорите, что он может «получить» за свою инициативу, то понятно, что главные экономические решения принимаются не им, а Кремлем, администрацией президента. Тогда чем занимается Мишустин? Той самой работой, которую не смогли выполнить члены предыдущего правительства?

— Мишустин занимается нацпроектами — это некая работа с будущим экономики России, стратегическая работа. Кроме того, он занимается реформой госуправления, но этой работой можно заниматься бесконечно — да, будет сокращено 32 тысячи штатных единиц, но при этом будут созданы новые структурные элементы того же правительства, которое увеличивает штаты. Помимо этого, на Мишустина возложена работа по укреплению в стране системы финансовой дисциплины (это и налоговые отчисления, и т. п), и в этом плане на Мишустина очень рассчитывает президент, но на мой взгляд, это такая же гиблая история, как и реформа госуправления.

— Главной заботой властей в 2020 году была борьба с пандемией коронавируса — о провале властей в этом направлении, несмотря на многие новости о сложностях в здравоохранении, с лекарствами и т. д., говорить сложно. Есть ли в этом заслуга премьера?

— В начале пандемии место и президента Путина, и премьера Мишустина определилось — они возглавили борьбу с коронавирусом, но на этом все закончилось — сейчас эта тема забалтывается и политически, и экономически, и организационно. Тот, кто к этой теме присоседится, тот с 90-процентной вероятностью потеряет очки, нежели их приобретет. Поэтому и Путин, и Мишустин с этой темы спрыгнули и сбросили ее на профильных министров, но и те со временем отпрыгнули от нее, потому что приходилось заниматься очень неудобными вопросами о госпиталях и местах в них, о количестве аппаратов ИВЛ и их безопасности, о расходовании средств, и сейчас практически единственными комментаторами этой темы стали простые врачи или заведующие отделениями или поликлиник.

На данный момент все чиновники хотят убрать тему пандемии из политики, хотят, чтобы все успокоилось, и эта тема стала чисто медицинской проблемой. Эта тема для власти в общем-то прошла.

Фото: government.ru

Перед Михаилом Мишустиным на 2021 год стоит задача промаркировать побольше экономических проектов, в частности для простых людей — скажем, пенсионеров, предпенсионеров, с целью чтобы все эти проекты «приватизировала» партия власти, и это начнется с марта — апреля 2021 года

— Главным событием для российской политики станут сентябрьские выборы в Государственную думу, и конечно, в Кремле может существовать соблазн использовать фигуру Мишустина. Какую роль могут отвести Мишустину?

— Перед Михаилом Мишустиным на 2021 год стоит задача промаркировать побольше экономических проектов, в частности для простых людей — скажем, пенсионеров, предпенсионеров, с целью чтобы все эти проекты «приватизировала» партия власти, и это начнется с марта — апреля 2021 года.

Вы уже видели подобное, когда куча людей с осени прошлого года обращалась к Путину сделать 31 декабря днем отдыха — правительство сперва отказало в этой идее, но затем ее поддержала «Единая Россия», которая обратилась с ней к Путину — тот одобрил и рекомендовал правительству принять ее, и оно это сделало.

И такие трюки мы с вами увидим с весны — Мишустин будет просто обслуживать политические амбиции партии власти.