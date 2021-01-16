Опрос предпринимателей: как вы реагируете на разговоры на отвлеченные темы во время работы?

Я положительно реагирую на общение не только на рабочие темы. Пять-семь лет назад читал об исследовании британских ученых о том, что офисные сотрудники непосредственно своими прямыми обязательствами занимаются всего лишь один час в день. Все остальное время они делают все, что угодно, но только не работу. В общепите работа построена на общении внутри коллектива. Очень сложно будет заниматься делами без коммуникации.

Все зависит от степени важности выполняемой в данный момент задачи. Даже оперирующие хирурги во время операции разговаривают. Именно неформальное общение между сотрудниками способствует снижению эмоционального напряжения во время работы. Сам я трачу на разговоры с коллективом достаточно много времени. Моя должность предполагает общении со всеми сотрудниками, в том числе не на рабочие темы.