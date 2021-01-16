Опрос предпринимателей: как вы реагируете на разговоры на отвлеченные темы во время работы?
Десять процентов работников в Татарстане тратят на общение с коллегами 41-50% рабочего времени, показало исследование рекрутинового сервиса hh.ru. При этом треть респондентов признались, что общаются на отвлеченные темы 20% основного времени. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали о своем отношении к общению коллег во время работы. Большая часть видит в этом больше пользы, чем вреда для компании. Подробнее — в субботнем задачнике.
Как вы реагируете на то, что персонал много общается на нерабочие темы? Не наносят ли такие разговоры ущерб коллективу?
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Роман Попроцкий основатель ресторана Van Gogh
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Я положительно реагирую на общение не только на рабочие темы. Пять-семь лет назад читал об исследовании британских ученых о том, что офисные сотрудники непосредственно своими прямыми обязательствами занимаются всего лишь один час в день. Все остальное время они делают все, что угодно, но только не работу. В общепите работа построена на общении внутри коллектива. Очень сложно будет заниматься делами без коммуникации.
Все зависит от степени важности выполняемой в данный момент задачи. Даже оперирующие хирурги во время операции разговаривают. Именно неформальное общение между сотрудниками способствует снижению эмоционального напряжения во время работы. Сам я трачу на разговоры с коллективом достаточно много времени. Моя должность предполагает общении со всеми сотрудниками, в том числе не на рабочие темы.
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Тагир Ахметзянов генеральный директор ООО «Риэль Инжиниринг»
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Мы нормально относимся к тому, что люди общаются в том числе на темы, не связанные непосредственно с работой. Главное, чтобы поставленные задачи и цели были выполнены своевременно. Мы оцениваем эффективность работы по конечному результату. Конечно, никто никому не запрещает общаться. Сотрудники должны проявлять сознательность, исполнительность, ответственность и самостоятельно управлять своим временем, а также показывать эффективную работу. Если количество общения начинает сказываться на результативности, то будут сделаны замечания и поставлена задача — достичь целей.
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Ильнур Бадрутдинов директор Govermedia Plus
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В нашей компании сотрудники знают, что в рабочее время не нужно без нужды занимать городской телефон: кто-то может из руководства позвонить. Даже свои личные сотовые телефоны, они стараются держать «свободными». Общаться между собой сотрудники могут только лично или в чатах. Переписка в чатах отнимает много времени, но ее не отследишь и не проконтролируешь. Мы доверяем сотрудникам и у нас не принято общаться не по работе. Для таких разговоров есть время до работы, обеденный перерыв.
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Александр Храмихин директор фирмы «Соло»
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Конечно, 50 процентов — это много, но специфика работы может быть разная. Есть профессии, связанные с общением. Во время диалога вырабатываются решения, приходят творческие идеи. Я поддерживаю общение со своими сотрудниками. И не запрещаю им между собой разговаривать, все равно тяжело отследить, на какую тему они общаются.
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Тимур Тагиров основатель и руководитель юридической компании «Парадигма»
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Проконтролировать этот момент невозможно и не нужно. Я к общению коллег отношусь положительно, если оно не занимает большое количество времени. С этим бороться просто: давать как можно больше задач. Чувство ответственности и понимание количества задач мешает общению с коллегами. Это лучший метод борьбы с бездельем. Среди сотрудников всегда есть те, кто много болтают и те, кто не любит этого. Обычно они мешают друг другу. В своем офисе молчунов я собрал в одном кабинете, а тех, кто любит поболтать оставил в другом. Если есть возможность, то надо пересадить сотрудников, если нет — максимально загрузить работой.
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Лариса Бикмуллина директор лагеря «Байтик»
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У нас большая ответственность перед детьми, поскольку мы занимаемся детским отдыхом. Я считаю, что общаться сотрудникам между собой необходимо. У нас круглосуточная работа и не могу сказать, что сотрудники много разговаривают не по делу друг с другом. Считаю, что общение помогает психологически перезагрузиться, поддержать нормальные отношения. Я работала в школе и понимаю, что если ты в учительской можешь перекинуться несколькими словами, то это способствует творческой работе. Все время думать только о работе тоже неправильно. Для творческой работы необходимо немного говорить на отвлеченные темы.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Коттедж-центр»
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Я не считаю, что общение на внерабочие темы каким-то образом может причинить ущерб общему делу. Если между людьми хорошие отношения, они шутят в течение дня, то так снимают напряжение. Моя задача — создать микроклимат, в котором людям комфортно друг с другом. Я вместе со всеми могу пошутить. Каждый знает свою задачу, цель, и если мы будем отвлекаться на разговоры, не имеющие отношения к профессиональной деятельности, то почему нет.
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Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк»
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Конечно, постоянное общение на не рабочие темы вредит. Важен вопрос уместности, если все время тратят на такое общение, то это надо прекратить. Если же таким общаются лишь некоторое время, то ничего страшного нет. Так сотрудники переключаются и это скорее пойдет им на пользу.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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В нашем офисе каждый сотрудник работает либо в отдельном кабинете, либо по двое — руководитель и его подчиненный. Может быть они перебрасываются фразами, но я сомневаюсь, что тратят столько времени на общение не по работе, как в опросе. Чтобы удовлетворить потребность в общении, мы разбили обеденное время на несколько частей. В обеденный перерыв сотрудники посещают на 30 минут столовую, а остальные полчаса делятся на два чаепития по 15 минут. Курить у нас запрещено, места отведенного для этого тоже нет, поэтому сотрудники могут поговорить только во время обеда или чаепития.
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