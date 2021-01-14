Опрос: каждый десятый работник в Татарстане тратит на общение с коллегами до 50% рабочего времени
Опрос сервиса hh.ru показал, что 10% работников в Татарстане тратят на общение с коллегами 41—50% рабочего времени. До 20% времени на это уходит у трети респондентов.
Есть и 4% опрошенных, у кого на общение уходит от 91% до 100% рабочего времени, выяснили аналитики hh.ru.
Каждый шестой работник республики (16%) в среднем обедает меньше 15 минут. Около 50% ответили, что у них на обед уходит от 15 до 30 минут. Еще 22% отводят на перерыв от 30 минут до часа.
В целом около 20% опрошенных рассказали, что в течение типичного рабочего дня тратят непосредственно на работу от 91% до 100% времени. Еще 17% заявляют, что доля времени на работу у них — 81—90%.
Согласно результатам опроса, женщины чаще тратят на работу больше времени, чем мужчины. Также чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени.
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