Опрос: каждый десятый работник в Татарстане тратит на общение с коллегами до 50% рабочего времени

Фото: Олег Тихонов (архив)

Опрос сервиса hh.ru показал, что 10% работников в Татарстане тратят на общение с коллегами 41—50% рабочего времени. До 20% времени на это уходит у трети респондентов.

Есть и 4% опрошенных, у кого на общение уходит от 91% до 100% рабочего времени, выяснили аналитики hh.ru.

Каждый шестой работник республики (16%) в среднем обедает меньше 15 минут. Около 50% ответили, что у них на обед уходит от 15 до 30 минут. Еще 22% отводят на перерыв от 30 минут до часа.

Фото: Максим Платонов (архив)

В целом около 20% опрошенных рассказали, что в течение типичного рабочего дня тратят непосредственно на работу от 91% до 100% времени. Еще 17% заявляют, что доля времени на работу у них — 81—90%.

Согласно результатам опроса, женщины чаще тратят на работу больше времени, чем мужчины. Также чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени.

Евгений Калашников