АСВ вдвое сбило цену на бизнес-центр совладельца FUN24 Дмитрия Минкина

Девятиэтажный БЦ на Ахтямова, 1 после серии судов вернули на торги со скидкой в 200 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», в два раза подешевел после долгих судебных споров крупный актив совладельца FUN24 Дмитрия Минкина — сына экс-депутата Казгордумы Ильгиза Минкина. В начале января бизнес-центр на Ахтямова, 1 вернулся на торги, скинув цену с 388 млн до 181 млн рублей. На пересмотре стоимости настояло АСВ, которое контролирует залогового кредитора этого актива — «Интехбанк». Прием заявок на аукцион продлится до 3 марта. О перипетиях банкротства рантье и шансах сбыть БЦ по оценке экспертов — в нашем материале.

Актив «Камелии» снова в продаже

Казанский бизнес-центр на Ахтямова, 1 — девятиэтажное административное здание 1976 года постройки площадью 7 740 кв. м и земельным участком в 3 111 кв. м — вернулся на торги в начале январских праздников после затяжных судебных тяжб. Таким образом у Дмитрий Минкина — совладельца FUN24 и бенефициара банкротящегося ООО «Камелия», кроме развлекательного центра с аквапарком, с молотка может уйти еще один крупный имущественный комплекс.



Банкротом «Камелию» арбитражный суд РТ признал в феврале 2018-го по иску ФНС в связи с ликвидацией фирмы: сын экс-депутата Казгордумы Ильгиза Минкина задолжал по налогам свыше 19,3 млн рублей.

По утверждению налоговиков, в 2016 году, за год до объявления фирмы финансово несостоятельной, Дмитрий Минкин вывел 16 ее объектов на другое предприятие — «Фортуну». Залогодержатель «Камелии», ПАО «Интехбанк», так и не дал своего согласия на сделку, сумма которой, по мнению его представителей, была занижена и составила 307 млн рублей. По оценке конкурсного управляющего, при возбуждении дела о банкротстве «Камелии» стоимость объектов превышала 1 млрд рублей, и по сути, недвижимость перевели на другую компанию без оплаты.



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Камелия» зарегистрировано в Казани по улице Ахтямова, 1, и находится в процедуре банкротства. Конкурсным управляющим должника был назначен Юрий Онуфриенко. Минкин ранее был учредителем еще ряда фирм: стрелкового комплекса «Олимп» и деревообрабатывающего производства «Омега» — сейчас он директор этих компаний. Чистые активы ООО «Омега» по итогам 2019 года оценивались в 73,7 млн рублей.

Залогодержатель «Камелии», ПАО «Интехбанк», так и не дал своего согласия на сделку, сумма которой, по мнению его представителей, была занижена и составила 307 млн рублей

Скинули 50 миллионов за 3 недели

Как пояснил «Реальному времени» конкурсный управляющий ООО «Камелия» Юрий Онуфриенко, если площади развлекательного комплекса FUN24 за долги выставляли на торги еще в 2017 году, то бизнес-центр на Ахтямова, 1 формально был в собственности «Фортуны». Поэтому БЦ не входил в конкурсную массу обанкротившейся «Камелии» и не подлежал продаже.

— Были суды, мы оспаривали сделку по продаже этого здания ООО «Фортуне». Отсудили бизнес-центр в 2019 году. Как только на себя оформили, выставили его на продажу. Им интересуются, — рассказал Юрий Онуфриенко.

Объект выставляли на торги в течение 2019—2020 годов, но залоговый кредитор — ПАО «Интехбанк» добился пересмотра положения о продаже этого БЦ. Так что сейчас он реализуется с молотка по новой стоимости. На первых торгах — в июле 2019 года — стоимость бизнес-центра превышала 388 млн рублей, но их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Очередной аукцион стартовал в декабре минувшего года по начальной цене 229,2 млн рублей, но уже к первому рабочему дню после каникул, 11 января, она упала до отметки чуть выше 181 млн рублей. При этом на сайте объявлений его пытаются продать еще дешевле — за 132,9 млн рублей — но купить по этой цене можно будет только 1 февраля, если раньше на БЦ не найдется претендентов.

По словам конкурсника, заниженный ценник на сайте недвижимости выставил посредник, который пытается нажиться на этой сделке.

— Видимо, программа сработала с опережением. У нас объектов очень много, возможно, закралась ошибка, фактическая цена на сегодня 181 млн, — признал в беседе с нашим изданием менеджер компании-посредника «Торги-ру».

Фото: kassir.ru

«Справедливая цена, но может и не быть спроса»

Девятиэтажку на Ахтямова, 1 сегодня занимают разноформатные арендаторы, например, здесь находится офис застройщика «Стройрегион», Национальный институт качества, коллекторская фирма «Редут», хостел «Трешки», прокатная компания «Паруса» и даже балетная школа «Жемчужина», а также многие другие компании.

Эксперты в сфере недвижимости в один голос отмечают удачное месторасположение БЦ. Отсюда открывается прекрасный вид на озеро Кабан, прогулочную зону, «Сувар плазу», «Планету Фитнес». Но их смущает недостаток парковочных мест. Специалисты предполагают, что подобные объекты можно и без парковки покупать, например, для целей, связанных с обслуживанием населения, где есть жилой массив. Они считают, что для здания с такой площадью должно быть не менее 100 машино-мест.

— Место на Ахтямова,1, неплохое, центр города, замечательный вид на озеро Кабан. Там есть проблема с парковкой, — сообщил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. — Но насколько помню, у самого здания есть парковочные места. Это большой «плюс» для бизнес-центра, правда, надо уточнить, насколько она вместительная. У здания не очень хороший внешний вид, оно несовременное, не из новой концепции, внутри — коридорная система. Реконструкция, редизайн однозначно требуются. Это бизнес-центр класса «С». До уровня «В» поднять его крайне тяжело. Для штаб-квартиры он тоже не подойдет. Единственный вариант практического применения, который я вижу, если проведут редизайн, что-то изменят, то можно сделать бизнес-центр эконом-класса и сдавать офисы по 300—400 рублей за кв. метр.

Девятиэтажку на Ахтямова, 1 сегодня занимают разноформатные арендаторы. Фото: mediacatalog.ru

Директор агентства недвижимости «Мегалит» Адель Хасбиулин сожалеет, что объект остался «без достаточного для комфортной жизнедеятельности бизнес-центра земельного участка».

— Это типовой проект двухкорпусного «универсального» здания времен СССР, в таком же проекте мы можем увидеть в Казани и других городах России не только офисные здания, но и гостиницы и общежития. Ранее в строении размещался офис ОАО «Татстрой». В части этажей, где размещалось руководство, была более качественная отделка, на остальных более скромная. Уверен, что конструктив здания построен качественно. Однако на текущий момент объект нуждается в некоем косметическом ремонте, замене инженерного оборудования. Судя по отзывам арендаторов и их посетителей, в бизнес-центре не работают лифты, и ремонта помещений давно не было, — отметил руководитель агентства «Мегалит».

Эксперты согласились, что цена административной девятиэтажки более, чем умеренная.



— В отношении цены надо глубокий анализ делать, но на первый взгляд она однозначно не завышена. Объектом могут интересоваться, но это будет тяжеловатая продажа, это не ликвидный объект, который идет нарасхват. Думаю, даже на следующем этапе покупателей не стоит ожидать, — рассуждает Андрей Савельев.

— Даже в связи перечисленным, считаю заявленную цену продажи в 18—23 тыс. рублей за кв. м. дешевле справедливой, существенно ниже среднерыночной. В то же время спроса на него может и не быть достаточно долго, до реновации этой части центра Казани, — предположил Адель Хасбиулин.

