НХЛ теперь платная, а в США и Канаде восторгаются Капризовым: все расклады предстоящего сезона

Где и как можно посмотреть заокеанский хоккей, на кого обратить внимание и при чем здесь озеро Тахо?

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует уже сегодня ночью, и по сравнению с предыдущим и лига, и телевизионщики подготовили для российского зрителя множество сюрпризов — как со знаком плюс, так и минус. С одной стороны, бесплатному хоккею практически пришел конец, а с другой, его можно будет увидеть на разных сервисах. О том, как будут показывать НХЛ в России, какие новые меры придумало и как поделило команды географически руководство лиги в связи с пандемией коронавируса, и чего ждать от российских хоккеистов — в материале «Реального времени».

НХЛ для россиян становится платной, зато на разных платформах

Возможно, главный вопрос для русскоговорящих поклонников заокеанской лиги — где и как можно будет посмотреть матчи НХЛ — получил свой ответ. Описать его можно, как в анекдотах: «Есть хорошая новость и плохая».

За сутки до старта нового сезона Национальной хоккейной лиги Яндекс выкатил новость, что условия показа матчей изменяются. Во-первых, «бесплатный сыр» закончился и теперь пользователи Яндекс.Эфир смогут посмотреть на безвозмездной основе лишь хайлайты и обзоры матчей, а также очень редкие ключевые поединки. Остальной контент уйдет на платную платформу — матчи будут показаны как по подписке Яндекс Плюс, так и на платформе, входящей в холдинг «Кинопоиск HD», которая также является платной за пределами первого пробного месяца.

Зато в «Яндексе» обещают, что благодаря подписке из эфира уйдет неуместная и очень неудобная громкая реклама, которая в прошлом сезоне могла вклиниться прямо во время игры. Она постоянно повторялась, ее нужно было много раз пропускать, а потом снова нажимать на кнопку play, чтобы возобновить просмотр игры.

Более того, стало известно, что Яндекс решил поделиться барышами. Другая отечественная компания, специализирующаяся на IT-услугах, — «Росстелеком» тоже будет транслировать матчи НХЛ на своем видеосервисе Wink. Эта платформа также будет показывать стартующий сезон по платной подписке, однако оставит некоторые важные для россиян матчи в свободном доступе. Например, 17 января Яндекс и Wink покажут одни и тот же матч «Питтсбург» — «Вашингтон», дублируя друг друга.

«Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ», — прокомментировал сотрудничество директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Вместе с тем, НХЛ возвращается и на экраны телевизоров — «Матч ТВ» тоже вклинился в договор и будет показывать избранные матчи по сублицензии. Всего «Матч» покажет 56 игр регулярного чемпионата — то есть по одному поединку каждого игрового дня.



При этом, как утверждает постоянный эксперт «Реального времени» и комментатор НХЛ на Яндексе Владимир Дехтярев, заокеанская лига постаралась сделать все, чтобы просмотр матчей был максимально удобным и в России. В частности, много матчей в выходные пройдет в 20:30 по Москве.

«Как я уже говорил, в этом сезоне будет много всего интересного. NHL реально подстраивается под трансляции на Россию, отсюда долгое отсутствие времени матчей. И это связано с удобством для российских любителей хоккея в том числе. В скором времени выйдет пресс-релиз», — сообщил Дехтярев.

Канада уходит в отельное плавание: сезон в условиях новой волны COVID



Поскольку НХЛ — лига международная, а законы у США и Канады разные, комиссару лиги Гари Бэтмену пришлось выкручиваться в условиях очередной волны коронавируса. Проблемным участком оказалась Канада, где локдаун следует за локдауном, все еще действуют довольно жесткие ограничения, и еще осенью было понятно, что с канадским правительством придется помучиться. Вскоре стало очевидно, что для участия канадских клубов в предстоящем сезоне НХЛ нужно будет договариваться с правительством каждой канадской провинции, где базируется франшиза. Требовалось одобрение органов здравоохранения Квебека, Манитобы, Онтарио, Альберты и Британской Колумбии.

К счастью, за четыре дня до старта сезона такое разрешение от властей Манитобы получила последняя организация — «Виннипег Джетс».

«Я рада сообщить, что по согласованию с главным врачом Онтарио и при поддержке представителей Минздравов Оттавы и Торонто «Оттава» и «Торонто» смогут проводить свои домашние игры против других канадских команд», — говорится в заявлении министра спорта провинции Онтарио Лизы Маклауд.

Так называемый северный дивизион будет состоять из команд: «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Калгари Флеймз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз».



Все канадские клубы будут играть при пустых трибунах и исключительно между собой, не выезжая за пределы страны кленового листа.

В предстоящем сезоне дивизионы будут выглядеть так:

«Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сейбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Девилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;

«Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхокс»;

«Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Сент-Луис Блюз»;

«Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флеймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз».

Стоит отметить, что лишь три команды лиги смогут себе позволить играть при живых зрителях. Это южные «Даллас», «Флорида» и «Аризона». Однако при существующих ограничениях на стадионы нельзя будет впустить более пяти тысяч зрителей (для «Аризоны» регламент еще строже — лишь 3450 зрителей).

Капризов — главная загадка нового сезона НХЛ. А как дела у других российских хоккеистов?

Судя по всему, мы так и не увидим российской сказки — поклонникам Александра Овечкина стоит забыть мечты о побитии россиянином рекорда Уэйна Гретцки. С учетом новой реальности, локаутов в НХЛ, прерванных и сокращенных сезонов в связи с пандемией Овечкин пропустил уже 155 матчей по независящим от него причинам. Такую статистику выкатило накануне TSN.

Овечкину нужно забросить еще 189 шайб, чтобы обогнать Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Нападающему уже 35 лет, а учитывая обстоятельства, все идет к тому, что он не успеет покрыть разницу, даже если будет идти по прежнему графику.

Впрочем, для личного развлечения этот челлендж можно держать в уме — все-таки шансы у Ови еще имеются, но надо сильно поднажать.

Овечкин пропустил уже 155 матчей по не зависящим от него причинам. Фото: nhl.com

Еще более грустная новость пришла из Флориды, а именно из команды-чемпиона «Тампы». Практически весь регулярный сезон пропустит главная звезда «молний», лучший бомбардир прошлого плей-офф Никита Кучеров. Травму бедра он получил еще по ходу этого самого плей-офф, а доигрывал сезон на уколах. После операции срок восстановления затянулся. «Тампе», впрочем, это помогло не растерять чемпионский состав, поскольку зарплата Никиты была выведена из-под потолка и в руководстве франшизы сумели переподписать почти всех героев прошлого сезона.

Но и российским любителям хоккея есть что ожидать с особым нетерпением. Новокузнецкий вундеркинд Кирилл Капризов, которого за океаном ждали еще три года назад, наконец-то дебютирует в составе «Миннесоты». В Миннесоте уже визжат от восторга, и это не преувеличение. Главный тренер и генеральный менеджер не устают нахваливать Кирилла, в один голос отмечая его легкий характер и позитивный настрой. Вселяет в них большой оптимизм и самоотдача и результативность форварда на тренировках.

В двустороннем матче «Миннесоты» Капризов уже отметился единственным голом той части команды, за которую выступал. Кирилл получил шайбу на синей линии, вышел один на один с Каапо Кяхкененом, убрал его на замахе и легко положил шайбу уже в пустые ворота.

Oh my pic.twitter.com/Ym4L7muOGR — The Athletic Minnesota (@TheAthleticMIN) January 9, 2021

Не скрывает своего восторга и местная пресса — в специализированных спортивных изданиях в основном мажорные отзывы.

«Трудно поверить, но до долгожданного дебюта Кирилла Капризова в НХЛ осталось всего несколько дней. Во время тренировочного лагеря он продемонстрировал, что у него действительно есть все инструменты, чтобы заиграть. От форварда трудно оторвать взгляд на каждой тренировке, потому что никогда не знаешь, какой ход он придумает, какой финт выполнит», — пишет обозреватель издания The Athletic Майкл Руссо.



Пожалуй, Кирилл Капризов — это самый любопытный кейс предстоящего сезона для российского зрителя. Так что обратите внимание на «Уайлд».

Хоккей с лучшей живописной картинкой в качестве бонуса

Матча звезд в нынешнем сезоне в НХЛ, как и в КХЛ, не предусмотрено, однако в качестве бонуса отметим, что заокеанская лига подготовила сразу два приятных ивента, которые хорошо укладываются в ковидный сезон — оба матча пройдут на открытом воздухе у живописного озера Тахо, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада.

20 февраля здесь встретятся «Колорадо» и «Вегас», а 21 февраля — «Филадельфия» и «Бостон». Озеро не замерзает зимой, и играть команды будут на берегу на фоне гор и леса. Зрители получат максимальное погружение в ламповый зимний хоккей.

Озеро Тахо не замерзает даже зимой. Фото: nhl.com