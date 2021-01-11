Прощай, «вмененка»: сколько денег предприниматели платили по ЕНВД

В 2020 году начисления Единого налога на вмененный доход в Татарстане оказались самыми низкими как минимум за 7 лет

С 2021 года во всех регионах России больше не применяется Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), снискавший большую популярность среди предпринимателей из-за своей простоты и дешевизны. Подробнее о том, какие сборы по ЕНВД поступали в бюджет, а также какие есть альтернативы этому налоговому режиму, — в материале «Реального времени».

Больше 80 процентов могут перейти на патент

В Татарстане Единый налог на вмененный доход применялся в отношении примерно 42 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. С нового года в качестве альтернатив ЕНВД малый бизнес может выбрать одну из пяти систем налогообложения — общую (на нее будут автоматически переведены те, кто не выберет никакой спецрежим), упрощенную, патентную, единый сельскохозяйственный налог или налог на профессиональный доход (для так называемых «самозанятых» — предпринимателей без работников с доходом ниже 2,4 млн рублей в год). В зависимости от конкретного вида бизнеса наиболее подходящими могут быть разные системы. К сожалению, все они будут дороже для предпринимателей. Самые доступные альтернативы ЕНВД — патент и налог на профессиональный доход. Но у них есть свои нюансы.

В самом конце декабря Госсовет Татарстана принял поправки в закон о патентном налогообложении. По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, индивидуальным предпринимателям будет предоставлено право уменьшать сумму налога на размер взносов на обязательное социальное страхование и пособия по временной нетрудоспособности (этим патентная система похожа на ЕНВД).

В самом конце декабря Госсовет Татарстана принял поправки в закон о патентном налогообложении

Как отмечает глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин, 35 тысяч из 42 тысяч предпринимателей, применявших ЕНВД, соответствуют критериям, установленным для патентной системы налогообложения. Основная масса из этих предпринимателей работают в сфере розничной торговли (60%), транспортных (21%), бытовых услуг (8,6%) и общепита (около 5%).

Отмечается, что новая конфигурация патентной системы позволяет сохранить нынешнюю налоговую нагрузку для 21 тысячи предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли, а также для 1,7 тысячи представителей сферы общественного питания. В сфере автотранспорта (7,5 тысячи предпринимателей) годовая сумма налогов будет «максимально приближена к действующему ЕНВД», для сферы бытовых услуг и автосервисов налоговая нагрузка будет примерно посередине между нынешним ЕНВД и действующей сейчас патентной системой налогообложения.

Как отмечает глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин, 35 тысяч из 42 тысяч предпринимателей, применявших ЕНВД, соответствуют критериям, установленным для патентной системы налогообложения. Фото: Максим Платонов

Отмену ЕНВД переносили много раз

Нынешний Единый налог на вмененный доход мог применяться по решению местных властей в отношении 14 видов предпринимательской деятельности. Помимо перечисленных выше сфер, ЕНВД мог касаться также небольших (до 500 кв. м) гостиниц, распространения наружной рекламы с помощью рекламных конструкций и поверхностей транспортных средств, ветеринарных услуг.

ЕНВД появился в налоговом кодексе уже давно — в 1998 году. Основное преимущество — весь комплекс налогов заменялся одним, величина которого была известна заранее — исходя из заданного уровня доходов (конкретная ставка устанавливалась властями регионов в зависимости от рода деятельности — от 7,5 до 15%). Из этой суммы еще можно было вычесть сумму обязательных платежей, уплаченных во внебюджетные фонды. Еще одна отличительная особенность — ЕНВД платился не в федеральный, а в региональный бюджет.

Разговоры об отмене ЕНВД начались еще в «нулевые», в 2011 году соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Основной причиной тогда называлось то, что этот налог не всегда учитывает экономику бизнеса: кто-то может платить слишком много, а кто-то слишком мало. Кроме того, считается, что ЕНВД в последнее время являлся одним из способов ухода от налогов.

Отмену позже перенесли на 2018 год, затем — на 2020—2021 годы. А вот, к примеру, в Москве ЕНВД перестал действовать уже в 2012 году, в Пермском крае — в 2019 году. В августе 2020 года группа депутатов вносила в Госдуму законопроект о переносе отмены ЕНВД на 2025 год — но отмена налога все же состоялась с 2021 года.

Нынешний Единый налог на вмененный доход мог применяться по решению местных властей в отношении 14 видов предпринимательской деятельности. Фото: Илья Репин

Бизнес избавляется от долгов

Бизнес, однако, судя по всему, уже в прошлом году проявлял готовность к отказу от ЕНВД. В 2020 году начисления Единого налога на вмененный доход в Татарстане оказались самыми низкими как минимум за 7 лет. По данным на 1 ноября, начислено налога на сумму в 1,325 млрд рублей. Год назад, к примеру, показатель оказался больше сразу на 530 млн рублей — тогда он составлял 1,855 млрд рублей. В 2017 году показатель составлял 1,98 млрд, а до этого он вообще был больше 2 миллиардов, с пиком к 1 ноября 2014 года — 2,184 млрд рублей за 10 месяцев того года.

Таким образом, в 2020 году сумма начисленного налога снизилась сразу на 29%, до этого рекордный показатель снижения был в 2018 году — на 7%. Отметим также и уникальную ситуацию 2020 года — сейчас сумма поступивших платежей на 140 млн рублей больше начисленных, ранее такого не было. Вероятно, речь тут идет о выплате задолженностей по налогам за прошлые годы в ожидании отмены режима налогообложения. До этого начисляли стабильно на 50—130 млн рублей больше, чем выплачивали.

Похожая тенденция по всей стране. В целом по России начислено ЕНВД на сумму в 45 млрд рублей, а поступило — 49,2 млрд. Заметно исключение только в Москве, где налог не применяется, а самая большая «переплата» по налогу зафиксирована в Рязанской области — при начисленных 286 млн рублей тут поступило 354 млн.



По Приволжскому федеральному округу Татарстан находится на первом месте как по сумме начисленного налога, так и по уплаченному. Второе место — у Нижегородской области, где начислили 1,17 млрд, а заплатили 1,29 млрд. Третье — у Башкортостана (1,17 млрд начислено и 1,29 млрд уплачено).