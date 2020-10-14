Международный форум „Российская энергетическая неделя“

Как сообщил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак: «В 2020 году Международный форум „Российская энергетическая неделя“ состоится с 14 по 17 октября в Москве, в ЦВЗ „Манеж“. Приглашаю международные и российские энергетические компании, экспертов и регионы внести РЭН-2020 в календарь своих мероприятий».

Организаторы Российской энергетической недели — Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Справка:

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — ключевая дискуссионная площадка, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения энергоэффективности. В 2019 году Форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

rusenergyweek.com

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 117 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.