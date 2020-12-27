Видео недели: главная елка Казани, драка Исмаилова и Минеева, а также Моргенштерн у Гузеевой

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Главная елка Казани

В Казани открылась главная городская елка. Она по новой традиции расположилась у центра семьи «Казан». Вокруг 34-метрового новогоднего дерева соорудили шатер со светодиодным куполом из 1 280 гирлянд. Власти города хвастались искусственным интеллектом елки и ее умением «общаться» с гостями, но на деле речь шла лишь о записанных фразах, повторяемых в неопределенном порядке.

Диалог депутата и министра в Якутии

В Рунете активно обсуждалось заседание якутского Заксобрания, на котором местный депутат Петр Аммосов отчитал главу республиканского Министерства предпринимательства Ирину Высоких. Не понравился парламентарию пиджак члена правительства, он заявил, что открытые части тела женщины мешают ему сосредоточиться.

Исмаилов и Минеев в клетке

В Москве на турнире MMA внезапно произошла драка между не участвовавшими в соревнованиях Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Перепалка в соцсетях переросла в незапланированную встречу на ринге. По крайней мере, так это преподносится, многие эксперты увидели в потасовке скорее промо нового боя. Но видео действительно стало одним из ключевых на этой неделе.

Китайский 10-тонный метеорит

На территории Китая упал метеорит. По оценкам ученых, он должен быть очень крупным — около 10 тонн. Однако пока исследователи не нашли объект. Конспирологи тут же предположили, что власти КНР тестируют новые ракеты.

Моргенштерн в передаче «Давай поженимся»

Наша редакция не может обойти вниманием и передачу «Давай поженимся», на которую пришли рэпер Моргенштерн и битмейкер Слава Марлоу. Это видео не просто всю неделю привлекало внимание пользователей, в Сети его уже окрестили «кринжем (стыдобой) года». Заботливые ютьюберы уже порезали этот выпуск на хайлайты.

Возвращение Эдди Мерфи на экраны

Amazon выпустил трейлер долгожданного продолжения культовой комедии с Эдди Мерфи «Поездка в Америку». В год «Black lives matter» создатели решили перезапустить «черную» комедию об африканском принце, приехавшем в Нью-Йорк. Мерфи не появлялся на экранах после провала «Мистера Черча», а проблемы в индустрии у него наблюдаются уже больше 10 лет. Возможно, в этот раз он триумфально вернется, а может, снова провалится.

Поддельная королева

Британский канал Channel 4 решил записать альтернативное рождественское обращение королевы Елизаветы, используя технологию Deep fake. Так канал решил привлечь внимание зрителей к фальсификациям и лжи в цифровую эпоху. В ролике королева говорит о доверии.

Фонари в небе Бейрута

В Бейруте почтили память погибших при взрыве, случившемся в августе этого года. Жители города запустили в небо сотни фонариков. Также в городе зажгли рождественскую ель, установленную на одной из площадей города.

Неожиданный пожар

В Казани загорелась ассенизаторская машина. Происшествие попало в объективы случайных свидетелей. Грузовик с цистерной загорелся прямо на дороге. Из кабины автомобиля начал валить дым. Всем действующим лицам повезло, что не случилось ничего страшного: и работникам, и росгвардейцам, отгородившим машину от остальных участников движения, и пожарным, приехавшим на вызов.