Новости общества

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Республиканская елка — 2020: поздравление президента, санитарные ограничения и «Спасибо врачам!»

21:30, 25.12.2020

Фрагменты представления в «Татнефть Арене»

Республиканская елка — 2020: поздравление президента, санитарные ограничения и «Спасибо врачам!»
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в «Татнефть Арене» прошла традиционная республиканская елка. На елку приглашены победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также дети-сироты, дети из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья. С наступающим Новым годом участников праздника поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году в связи с эпидемической ситуацией представления проходят в три этапа: в 12, 15 и 18 часов, все зрители должны использовать средства индивидуальной защиты, а зал заполняется только наполовину.

1/41
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Фото Рината Назметдинова, видео Камиля Исмаилова
Общество

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

16:38 МСК Все новости
Новости раздела