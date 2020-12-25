Республиканская елка — 2020: поздравление президента, санитарные ограничения и «Спасибо врачам!»

Сегодня в «Татнефть Арене» прошла традиционная республиканская елка. На елку приглашены победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также дети-сироты, дети из малоимущих семей и с ограниченными возможностями здоровья. С наступающим Новым годом участников праздника поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году в связи с эпидемической ситуацией представления проходят в три этапа: в 12, 15 и 18 часов, все зрители должны использовать средства индивидуальной защиты, а зал заполняется только наполовину.