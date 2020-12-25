Олимпиада спустя 5 лет, континентальные праздники футбола и возвращение Макгрегора

Обзор событий первого постковидного (надеемся) года в мировом спорте

Считанные дни остаются до окончания 2020 года, превратившегося в год кошмаров для спорта высших достижений. Отмена запланированных турниров, постановка на паузу национальных чемпионатов привели к гигантским финансовым потерям организаторов соревнований и владельцев команд и добавили поводов для депрессии любителям спорта. «Реальное время» заглянуло в 2021-й, чтобы понять, на что могут рассчитывать болельщики, без малого год отсидевшие на голодном спортивном пайке.

Расставить переносы



Сразу оговоримся, что из-за того, что ситуация с пандемией коронавируса в мире по-прежнему нестабильна, нельзя исключать того, что какие-то турниры вновь могут быть перенесены или отменены.

Хотя чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд-2021 в Эдмонтоне, кажется, уже никто отменить не в силах. Стартует он сегодня поздним вечером.

Фото: wikipedia.org

Но есть и те, кто уже обреченно махнул рукой. К примеру, участники зимней Универсиады-2021, которая должна была пройти 21—31 января в швейцарском Люцерне. Международная федерация университетского спорта (FISU) официально объявила об отмене Игр. Уже отменен и Клубный чемпионат мира по футболу. Больше всех пострадали в этой ситуации, разумеется, фанаты и игроки мюнхенской «Баварии», лишившиеся шансов на завоевание очередного титула. Перенесены на 2022 год мужской чемпионат Европы по баскетболу и футбольный Кубок Африки (на радость тренерам европейских клубов, регулярно остающихся без своих африканских звезд в ключевые отрезки сезона). В 2022 году пройдет и женский чемпионат Европы по футболу.

Все остальные — в тревожном ожидании.

Главный старт… пятилетия



Внимание миллионов, безусловно, приковано в первую очередь к МОК, где решается судьба Олимпийских игр — 2021 в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа. Здесь камень преткновения — зрители. Олимпийские игры без них как бы и не игры. Хозяева, лишившись ожидаемого наплыва туристов и связанных с ними финансовых поступлений, рискуют понести огромные финансовые потери.

Фото: tourjapan.ru

Главная фишка Олимпийских игр — их масштабность. Гигантское количество участников, зрителей, феерические церемонии открытия и закрытия. Все это без сотен тысяч ликующих гостей на трибунах теряет смысл. Да и тысячи спортсменов в Олимпийской деревне — по нынешним временам картина из области фантастики. Хотя, безусловно, сегодня главным заказчиком и модератором массовых спортивных мероприятий является телевидение, для которого главное картинка. Впрочем, и она без болельщиков на трибунах оставляет впечатление суррогата.

До сих пор неясно, пройдет ли в Стокгольме чемпионат мира по фигурному катанию. Столица Швеции должна принять его с 22 по 28 марта 2021 года чемпионат Европы-2021 в Загребе уже отменен, как и чемпионат-2020 в Монреале. Фанаты этого вида спорта, раскупающие билеты за год до старта, тоже замерли в ожидании. Увы, «пандемия отмен» пришлась на время, когда Россия располагает фантастическим составом!

Последний шанс Месси в сборной



Чемпионат Европы по футболу — 2021 (с 11 июня по 11 июля) де-юре пока остается в календаре. Но и здесь все в подвешенном состоянии. Сводки новостей о мутациях вируса, закрытых на новогодние каникулы барах и ресторанах в европейских городах не добавляют оптимизма.

Фото: euromag.ru

На сегодняшний день сохраняет статус «не отменен» и Кубок Америки по футболу — 2021 (с 12 июня по 11 июля), перенесенный на год из-за пандемии. Этот турнир, кстати, так же как и европейский чемпионат, радикально меняет формат проведения. Он впервые пройдет в двух странах: Аргентине и Колумбии. Драматизма ситуации добавляет тот факт, что нынешний южноамериканский футбольный «съезд» наверняка станет последним для Лионеля Месси, так пока и не выигравшего ни одного титула в составе альбиселесте. Следующий Copa America пройдет в 2024 году. К тому времени Лео стукнет 37.

Фото: bookmaker-ratings.ru

Чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2021 (с 7 по 23 мая) пока еще не отменен, но находится под угрозой срыва, как и ЧМ-2020 в Швейцарии. Но в дело вмешался не только Covid-19, но и политика. Хозяевами турнира должны были стать Рига и Минск, отношения между которыми резко обострились в последнее время на фоне событий в Белоруссии, связанных с выборами президента.

Фото: championat.com

В теннисном мире пока все выглядит оптимистично. Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) 2021 года из-за пандемии перенесен с января на период с 8 по 21 февраля. Проведение остальных турниров Большого шлема также пока не подвергается сомнению. Хотя санитарно-эпидемиологическая ситуация в США такова, что любое решение сюрпризом не станет. По крайней мере, Ассоциация теннисистов-профессионалов уже официально сообщила об отмене турниров в Окленде, Пуне, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Индиан-Уэллсе, намеченных на начало года.

Фото: tennis-bet.ru

Возвращение «Ноториуса»



Ну а что там в мире единоборств? И прежде всего в мегапопулярном MMA и в самой успешной промоутерской компании, проводящей турниры по смешанным единоборствам — UFC? У этих крепких ребят все нормально. Они и во время всемирного карантина продолжали проводить турниры без зрителей, собирая бешеную телеаудиторию. А 2021 год начнут и вовсе с сенсационного боя: 23 января на «Бойцовском острове», расположенном в прибрежных водах Абу-Даби (ОАЭ), состоится первый номерной турнир UFC (257) года, и главным поединком вечера на нем станет матч-реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье. Неистовый ирландец возвращается в октагон! И самая «горячая» деталь: в рамках этого же турнира пройдет поединок брата Хабиба Нурмагомедова — Умара с бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым. Хабиб наверняка также будет присутствовать на турнире.

Фото: fightnews.info

Велоспорт в 2020 году тоже серьезно пострадал от пандемии. Организаторам самых популярных велогонок «Тур де Франс», «Джиро», «Вуэльта» пришлось менять время проведения соревнований, место стартов, этапы. Что ж, календарь на 2021 год составлен: «Тур де Франс стартует 26 июня в Бресте, «Джиро» — 8 мая, «Вуэльта» — 14 августа. Кстати, Международный союз велосипедистов (UCI) изменил сроки проведения главных гонок, чтобы все их участники имели возможность выступить на Олимпийских играх, стартующих, напомним, 23 июля.



Фото: prosports.kz