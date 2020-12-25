Достанет ли Ларионов карты из рукава? Россия стартует на МЧМ в статусе главной загадки турнира

Одно известно точно: вратарская линия в полном порядке

Молодежный чемпионат мира для российской сборной стартует уже завтра рано утром. В стартовом матче подопечные Игоря Ларионова сыграют с США, а значит, в бой придется идти без разведки, если не считать таковой контрольный матч с Канадой двумя днями ранее. Именно эта встреча показала слабые стороны нашей молодежки. О том, какие козыри приберег в рукаве Профессор для игры с американцами, почему с Канадой играли так осторожно и как МЧМ в Эдмонтоне потерял в интриге, еще не начавшись, — в превью турнира от «Реального времени».

Сенсационную победу россиян на Кубке Карьяла канадцы считают заявкой на финал МЧМ

Говоря о предстоящем МЧМ в Эдмонтоне, мы так или иначе рассуждаем сквозь призму противостояния России с канадцами. За океаном нашу команду тоже называют главным претендентом на участие в финале с «кленовыми листьями».

Самое любопытное, что канадская пресса в курсе, что такое Кубок Карьяла и что именно молодежка представляла на нем Россию.

«Шесть недель назад молодежь Игоря Ларионова выиграла Кубок Карьяла у взрослых соперников, так что у россиян намного меньше «ржавчины», чем у канадцев, которые не играли официальных матчей с марта. Несмотря на это, Канада сыграла здорово, а Девон Леви был так же горяч, как и Ярослав Аскаров», — писал после игры обозреватель Edmonton Journal Джим Мэтисон.



Несмотря на долгий простой, плюсом канадцев все равно остается большая сыгранность, чем у россиян, — они сохранили в составе сразу шестерых хоккеистов прошлогоднего победного МЧМ в Чехии. Это игрок «Чикаго» Драйсдейл, а также Макмайкл, Козенс, Байфилд, Мерсер и Байрэм. Получается уверенный в себе костяк команды, бравший главный трофей турнира, да еще и играющий на родном льду.

У россиян же с прошлогоднего турнира в составе остались лишь трое — вратарь Ярослав Аскаров, Максим Грошев и Василий Подколзин. И последние двое в звеньях не пересекались.

За океаном нашу команду тоже называют главным претендентом на участие в финале с «кленовыми листьями». Фото: vk.com/fhr

Игра с Канадой выявила мандраж и неуверенность первого звена: Ларионов готовит планы B и C

Последней проверкой для сборной Ларионова перед началом чемпионата стал матч с хозяевами турнира. Хотя отталкиваться только от него будет, конечно, не совсем объективно — команды явно играли не на пределе своих возможностей и всех козырей не раскрывали. А такой хитрый лис, как Профессор, уж точно не стал бы выкладывать все, что готовит к турниру.

Что все-таки показала очная встреча принципиальных соперников? Канада пока очевидно выглядит увереннее. Хозяева лучше катались и боролись в углах, быстрее пасовали и принимали решения при бросках. Но это говорит лишь о том, что «кленовые листья» пока лучше чувствуют себя на домашнем льду — россияне могут набраться этой уверенности уже через один-другой официальный матч в Эдмонтоне.

— Мы не хотим сразу видеть яркие сочетания, мы играли с сильным соперником, — говорил после матча главный тренер сборной России. — Всегда нужно делать скидку на то, что мы играем в гостях, нужно прочувствовать темп. У Канады хорошая команда, которая играет в хороший и агрессивный хоккей. Репетиция удалась, даже несмотря на поражение. Посмотрим и будем стараться делать так, чтобы команда была более динамичной.



Еще мы увидели, что одна из главных надежд российской сборной Родион Амиров на левом краю выглядит пока довольно невзрачно — от его эффективности на Кубке Карьяла не осталось и следа. Канадцам хватало включить свое мощное давление, чтобы наше первое звено тут же терялось и сбивалось на необдуманные решения или просто выброс шайбы. Именно от стартовой тройки нападения ждали «магии», но пока нет даже элементарного фокуса с зайцем из цилиндра.

— У нас есть план B и план C, — соглашается Ларионов с тем, что первое звено не впечатлило. — Мы сейчас можем посмотреть разные сочетания, проанализировать матч, успокоиться. Посмотрим, как мы будем играть с США. Важно понять, как перемены повлияют на игру команды. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Рано делать выводы, впереди семь матчей, чтобы достичь того, для чего мы здесь.



ICYMI: Jamie Drysdale had the lone goal of the game, but luckily sometimes that's all you need to win.



Watch as @hc_wjc and @russiahockey battle from start to finish in their only #WorldJuniors exhibition game. pic.twitter.com/jAept9dSwv — IIHF (@IIHFHockey) December 24, 2020

А вот во вратарской дуэли мы увидели абсолютно равнозначных Ярослава Аскарова и Девона Леви, который в своем моменте славы таки переиграл Чинахова, выходившего с ним на очную дуэль в концовке матча. Аскаров же свою единственную шайбу пропустил после дальнего мощного броска Драйсдейла, но винить голкипера в ней нельзя.

Канада теряет главную звезду? Интрига МЧМ серьезно пострадает

Другим важным событием матча стал эпизод с участием капитана канадцев Кирби Дака, получившего повреждение в момент неаккуратно проведенного силового приема против Ильи Сафонова. Форвард столкнулся с россиянином прижатой рукой и тут же, показав на запястье, поспешил в сторону раздевалки. Его партнеры Дилан Козенс и Джек Куинн доигрывали в непривычном сочетании и уже не придумали ничего интересного впереди.

Возможная потеря Дака очень мощно бьет по уровню опасности канадской сборной — лидер «листьев», уже состоявшийся игрок НХЛ в составе «Чикаго», должен был стать главной звездой всего турнира. Его отсутствие не просто ослабит Канаду, но и сократит ее состав — по правилам «пузырей», новых хоккеистов дозаявлять нельзя.

Возможная потеря Дака очень мощно бьет по уровню опасности канадской сборной. Фото: instagram.com/kdach77

Журналист Боб Маккензи уже написал, что Дак, скорее всего, пропустит турнир, и это потеря не только для Канады, но и для всех участников турнира — выигрывать у неполноценного фаворита уже не так «героически» интересно. Впрочем, в составе канадцев всегда найдутся люди, способные подхватить знамя.

Что готовит Ларионов к дебютному матчу с США? Сюрпризы точно будут

Как мы уже предположили, первое звено россиян может претерпеть изменения — эксперимент Ларионова, разбившего рабочую и успешную тройку Хуснутдинова, Подколзина и Афанасьева и заменившего последнего Амировым, не сработал. Новое сочетание выглядело невзрачно, и наставник сборной России уже намекнул, что будет искать другие.

Наверняка завтра мы либо увидим Амирова в другой тройке нападения, либо Ларионов оставит уфимца вместе с другой звездой команды Подколзиным, а Хуснутдинова спустит вниз. Все-таки связка Подколзин — Амиров тащила юниорскую сборную в Эрншельдсвике.

Стоит ожидать и подъема из четвертого звена татарстанского воспитанника Максима Грошева, который играл явно не на своем месте с Василием Пономаревым и работягой Захаром Бардаковым. Грошев — игрок верхних звеньев, умеющий искать пространство и бросать. Кто знает, может, его и попробует Профессор в стартовой тройке нападения?

Ожидаем утреннего хоккея и сюрпризов от Игоря Ларионова. Фото: fhr.ru

Что касается обороны, то дергать рабочую конструкцию, которая и так крепко стоит, Ларионов вряд ли решится. Зарекомендовавшая себя пара-крепость Шакир Мухамадуллин — Семен Чистяков еще на Кубке Карьяла выглядела монолитной и объективно сильнейшей в команде и, возможно, на всем турнире.

«Домосед» Даниил Чайка и любитель убежать в атаку Ян Кузнецов составят вторую пару. А третье сочетание защитников Артемий Князев — Кирилл Кирсанов ничем не уступает второму — здесь также есть кому помочь в атаке и страхующий игрок.

Американцы — это все-таки не Канада, хотя и не лучший вариант для дебютного «раскаточного» матча на турнире. С ними можно играть не в такой осторожный хоккей, а смело использовать свои сильные стороны. Ожидаем утреннего хоккея и сюрпризов от Игоря Ларионова. Они непременно будут!