Достанет ли Ларионов карты из рукава? Россия стартует на МЧМ в статусе главной загадки турнира

Говоря о предстоящем МЧМ в Эдмонтоне, мы так или иначе рассуждаем сквозь призму противостояния России с канадцами. За океаном нашу команду тоже называют главным претендентом на участие в финале с «кленовыми листьями».

Самое любопытное, что канадская пресса в курсе, что такое Кубок Карьяла и что именно молодежка представляла на нем Россию.

«Шесть недель назад молодежь Игоря Ларионова выиграла Кубок Карьяла у взрослых соперников, так что у россиян намного меньше «ржавчины», чем у канадцев, которые не играли официальных матчей с марта. Несмотря на это, Канада сыграла здорово, а Девон Леви был так же горяч, как и Ярослав Аскаров», — писал после игры обозреватель Edmonton Journal Джим Мэтисон.



Несмотря на долгий простой, плюсом канадцев все равно остается большая сыгранность, чем у россиян, — они сохранили в составе сразу шестерых хоккеистов прошлогоднего победного МЧМ в Чехии. Это игрок «Чикаго» Драйсдейл, а также Макмайкл, Козенс, Байфилд, Мерсер и Байрэм. Получается уверенный в себе костяк команды, бравший главный трофей турнира, да еще и играющий на родном льду.

У россиян же с прошлогоднего турнира в составе остались лишь трое — вратарь Ярослав Аскаров, Максим Грошев и Василий Подколзин. И последние двое в звеньях не пересекались.

Последней проверкой для сборной Ларионова перед началом чемпионата стал матч с хозяевами турнира. Хотя отталкиваться только от него будет, конечно, не совсем объективно — команды явно играли не на пределе своих возможностей и всех козырей не раскрывали. А такой хитрый лис, как Профессор, уж точно не стал бы выкладывать все, что готовит к турниру.

Что все-таки показала очная встреча принципиальных соперников? Канада пока очевидно выглядит увереннее. Хозяева лучше катались и боролись в углах, быстрее пасовали и принимали решения при бросках. Но это говорит лишь о том, что «кленовые листья» пока лучше чувствуют себя на домашнем льду — россияне могут набраться этой уверенности уже через один-другой официальный матч в Эдмонтоне.

— Мы не хотим сразу видеть яркие сочетания, мы играли с сильным соперником, — говорил после матча главный тренер сборной России. — Всегда нужно делать скидку на то, что мы играем в гостях, нужно прочувствовать темп. У Канады хорошая команда, которая играет в хороший и агрессивный хоккей. Репетиция удалась, даже несмотря на поражение. Посмотрим и будем стараться делать так, чтобы команда была более динамичной.



Еще мы увидели, что одна из главных надежд российской сборной Родион Амиров на левом краю выглядит пока довольно невзрачно — от его эффективности на Кубке Карьяла не осталось и следа. Канадцам хватало включить свое мощное давление, чтобы наше первое звено тут же терялось и сбивалось на необдуманные решения или просто выброс шайбы. Именно от стартовой тройки нападения ждали «магии», но пока нет даже элементарного фокуса с зайцем из цилиндра.

— У нас есть план B и план C, — соглашается Ларионов с тем, что первое звено не впечатлило. — Мы сейчас можем посмотреть разные сочетания, проанализировать матч, успокоиться. Посмотрим, как мы будем играть с США. Важно понять, как перемены повлияют на игру команды. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Рано делать выводы, впереди семь матчей, чтобы достичь того, для чего мы здесь.



