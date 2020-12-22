Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов: «Нельзя зацикливаться на текущих трендах. Мы должны быть на шаг впереди»

Университет отмечает День энергетика обновленной инфраструктурой и новыми амбициозными проектами

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня работники энергетической отрасли отмечают профессиональный праздник. В одном из главных специализированных энергетических вузов страны, в Казанском государственном энергетическом университете, в честь этого провели экскурсию для журналистов и рассказали о том, как развивается альма-матер лучших профессионалов не только в России, но и зарубежья.

Курс на комфорт

День энергетика, который отмечают 22 декабря, в Казанском государственном энергетическом университете по праву считают своим праздником. Уже 52 года там обучают специалистов не только для Татарстана, но и для всей России и других стран. За это время, особенно в последние годы, инфраструктура вуза значительно расширилась и обновилась. Сейчас в корпусах на улице Красносельской, 51 завершается капитальный ремонт. А во время первой волны коронавируса, пока все студенты учились удаленно, там даже построили еще один коридор — между корпусами Г и Д. В результате все здания КГЭУ связала сеть переходов, по которым его обитатели могут добраться до любой аудитории, не выходя на улицу.

— Практически каждый год у нас что-то делают. Потому что принцип один — и студентам, и преподавателям должно быть комфортно. Только тогда можно что-то требовать — со студентов успехов в обучении, с преподавателей — хорошей работы, — объясняет политику вуза директор Департамента развития и внешних связей Эмиль Шамсутдинов.

Сам локдаун, как известно, стал вызовом для всей системы образования. Школам, колледжам и вузам пришлось оперативно перестраивать работу на удаленный режим.

Эмиль Шамсутдинов отмечает, что КГЭУ в этом плане оказался подготовленным, поэтому обучение онлайн организовали буквально за несколько дней. Это помогла сделать системная работа по цифровизации образовательного процесса. В 2019 году открылся Центр электронных образовательных технологий, на базе которого обучают преподавателей, помогают им создавать курсы на электронной площадке вуза. В многофункциональном кабинете проводят обучение и тестирование, а студенты занимаются и слушают лекции.

В многофункциональном кабинете проводят обучение и тестирование, а студенты занимаются и слушают лекции

По словам руководителя Центра электронного образования Тамары Григорян, во время локдауна именно здесь преподаватели вели свои курсы, если не было возможности работать из дома. Делать это можно было, как сидя в открытом пространстве, так и воспользовавшись одной из трех кабинок с необходимой аппаратурой. Помимо аудитории с компьютерами, Центр включает в себя видеостудию записи с профессиональной техникой и большой прозрачной доской, на которой удобно записывать формулы и другую информацию для обучающего процесса. Записи потом появляются на платформе «Открытое образование» и отечественном ресурсе бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков Stepik.

Кстати, большинство иногородних студентов минувшей весной остались в Казани и занимались онлайн в своих общежитиях. Учитывая, что порядка 50% ребят приезжают учиться из других регионов и стран — в том числе ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Африки, в университете задумались об их финансовом положении. Все-таки мировой локдаун мог вызвать проблемы с переводом средств на пропитание, многие лишись возможности дополнительного заработка. Поэтому для студентов организовали бесплатное питание в столовой КГЭУ — чтобы каждый мог поесть горячей здоровой пищи.

Пандемия и образование

Позже ректор университета Эдвард Абдуллазянов рассказал в ответ на вопрос «Реального времени», что, несмотря на оперативный переход на удаленку, он ратовал за возврат к офлайн-образованию. По его мнению, дистанционное обучение не позволяет в полной мере освоить технические специальности, поэтому новый учебный год студенты встретили в стенах КГЭУ.

Когда пошла вторая волна и возник вопрос, как быть, московские и питерские вузы перешли на удаленку, регионы сами принимали решение. Нас собирал президент, и мы высказывали свое мнение. Я считаю, что мы поступили правильно, — комментирует ректор.

По его словам, теперь каждый рабочий день они начинают с анализа эпидемиологической ситуации в общежитии, среди преподавательского состава. И обстановка сохраняется стабильная. Например, на сегодня из 800 сотрудников на больничном по разным причинам находятся 32 человека — меньше, чем в прошлом году.

В студенческой среде на особом контроле держат общежития, где проживают 1 500 человек. Там даже создали боксы, где изолируют ребят с подозрением на “корону”.

Скворечник знаний и «Точка кипения» идей

Сейчас, когда обучение продолжается в обычном режиме, за исключением измерения температуры на входе, масок и антисептиков на каждом углу, студентам снова доступна библиотека. Открытая в начале декабря после ремонта, она представляет собой сразу несколько зон. Традиционная, с книгами, сформирована по новому принципу. Теперь литература представлена в открытом доступе, и найти нужную книгу можно самостоятельно. Новая зона разместилась на втором ярусе библиотеки, который студенты быстро прозвали скворечником. Там оборудовано 20 рабочих мест с компьютерами, с помощью которых предоставлен доступ к онлайн-библиотеке, различным образовательным ресурсам.

Буквально за стенкой находится еще один зал с местами для чтения и компьютерами, а в его глубине скрыта небольшая комната за стеклянными дверьми. Здесь на ребят внимательно смотрит со стены Никола Тесла, напоминая: «Вам знакомо выражение «Выше головы не прыгнешь?". Это заблуждение. Человек может все». Компактное пространство с круглым столом-трансформером и большим плазменным экраном предназначено для обсуждения проектов, мозговых штурмов и проведения небольших лекций.

Открытая в начале декабря после ремонта, библиотека представляет собой сразу несколько зон

Более масштабная площадка для этих целей создана в рамках проекта Агентства стратегических инициатив университетская «Точка кипения». Торжественное открытие прошло 8 декабря, и сейчас не только студенческое сообщество вуза, но и инициативная молодежь всего Татарстана может предложить интересные идеи, обсудить их и вынести для реализации в регионе. Для этого необходимо подать заявку на сайте проекта.

Площадка работает по трем направлениям:

развитие региона через рынки НТИ (НТИ — проект “Национальная технологическая инициатива”, — прим. ред.);

предпринимательство и бизнес;

таланты и образование.

Пространство проекта продумывали совместно со студенческим сообществом. По сути, оно представляет реализацию их идей.

Полезная практика

Чтобы выпускники университета имели не только теоретические, но и практические навыки, прямо внутри городка функционирует уникальный учебный полигон.

— На реальном объекте на подстанцию не попадешь. А здесь они могут имитировать аварийные ситуации, монтажные работы — все, что требуется для практики, — поясняет директор Департамента развития и внешних связей Эмиль Шамсутдинов.

Для этих же целей создана лаборатория и полигон по испытаниям и диагностике кабельных линий. К его организации приложили руку партнеры вуза — ГК «Инвэнт», Baur GmbH, АО «Пергам-инжиниринг», ООО «ПКФ Кронст Энерго», ООО «Опора Плюс» и ООО«Контакт Энерго», которое основал выпускник КГЭУ.

— Это современный мощный испытательный комплекс, который позволяет генерировать сигналы и анализировать их. По результатам обработки мы получаем информацию о состоянии кабеля. И здесь мы учим студентов, как обращаться с этим оборудованием, — рассказывает директор центра маркетинга и выставочной деятельности Рафаэль Аскаров.

«Это современный мощный испытательный комплекс, который позволяет генерировать сигналы и анализировать их», — объясняет суть лаборатории и полигона по испытаниям и диагностике кабельных линий Рафаэль Аскаров

Более того, 660 метров кабеля закопано прямо на территории университета. Поскольку на замену воздушным линиям электропередач приходят кабельные линии электропередачи, важно оперативно реагировать на неполадки, максимально быстро их устранять, чтобы потребитель не остался без электричества.

Еще один блок, посвященный практике, оборудован по стандартам WorldSkills. Там студенты набивают руку в электромонтажных работах.

— Мы стараемся давать навыки рабочих профессий всем студентам третьего курса, потому что после этого они по учебному плану выходят на производственную практику, идут работать на предприятия. Чтобы совмещать практику и работу, нужен какой-то документ, умения, — комментирует Эмиль Шамсутдинов.

Новые проекты — каждый год

Ректор университета Эдвард Абдуллазянов говорит, что, помимо повышения комфорта и создания базы для отработки практических навыков, они поставили задачу каждый год запускать новые научные проекты. 2020 год в этом плане оказался плодотворным. Вуз стал участником программы по развитию инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. В результате на территории КГЭУ появился пилотный проект компании «Промэнерго». Он полностью заряжает автомобиль за полчаса и призван обучать новым технологиям, наглядно показывать все их преимущества.

Университет как участник программы занимается популяризацией зарядных станций электромобилей, организацией конференций, круглых столов. И конечно, разрабатывает инфраструктурные решения, объединяя свой научный потенциал с бизнесом. Более того, в планах на 2021-й — открытие нового профиля магистратуры “Проектирование и эксплуатация электромобильных зарядных станций”.

На территории КГЭУ появился пилотный проект компании «Промэнерго». Станция полностью заряжает электромобиль за полчаса и призвана обучать новым технологиям, наглядно показывать все их преимущества

Кстати, вуз планирует запускать не одно новое направление. По словам ректора университета, они задумались над подготовкой кадров в сфере ЖКХ, развитием атомной и водородной энергетики. Атомное направление планируется лицензировать в следующем году. По водородной энергетике уже создана соответствующая кафедра, в перспективе — открытие соответствующей лаборатории.

— Нельзя зацикливаться на текущих трендах. Мы должны быть на шаг впереди, — объясняет Эдвард Абдуллазянов.

КГЭУ также продолжает развивать тему эффективного энергопотребления, для этого на базе вуза уже создана кафедра возобновляемой энергетики. В планах — реализация нескольких проектов, о результатах которых обещают рассказать позже.

Не электростанцией единой

2020-й не зря называют плодотворным для КГЭУ. Помимо успехов в работе по созданию инфраструктуры для электромобилей, ученые университета отметились сразу рядом своих разработок. Две из них вошли в список 100 лучших изобретений России. Первая относится к области цифровизации нефтедобычи, а вторая — к энергетике будущего. Речь об элементе с использованием накопителей энергии и суперконденсаторов большой мощности.

Еще одна разработка получила правовую охрану в России и попала в базу Роспатента с говорящим названием «Перспективные изобретения».

Непосредственно в Татарстане шесть ученых из КГЭУ получили награды конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и федеральные гранты по программе «УМНИК — Цифровая Россия».

Сотрудничество с бизнесом привело к разработке современных методов и способов плавки гололедно-изморозевых отложений на высоковольтных линиях электропередачи с использованием мобильных устройств. Контракт с компанией «Россети Волга» на 22,3 млн рублей заключили до октября 2021 года.

Кроме того, научный и лабораторный потенциал вуза использован для развития и обеспечения надежной и качественной системы теплоснабжения в республике. Концепция «Ситуационно-аналитического центра» разработана по поручению президента Татарстана по итогам Нефтегазохимического форума. Его реализация позволит жителям Татарстана минимизировать расходы населения на услуги ЖКХ.

Через тернии к общежитию

Возвращаясь к теме развития комфортной среды для студентов, Эдвард Абдуллазянов также подробнее рассказал об общежитиях. Чтобы разом обновить существую инфраструктуру, весной 2017 года в одном из общежитий провели комплексный ремонт.

— Мы в марте организовали студенческий строительный отряд, всех попросили съехать на квартиры и за два месяца вывезли из общежития 120 двадцатитонных КАМАЗов. Оставили только стены и все капитально отремонтировали. Сейчас вы можете зайти в любое из трех наших общежитий — везде одинаково сверхкомфортно. Этим я горжусь, — отметил ректор.

Кроме того, в следующем году в планах завершить строительство четвертого общежития. 21-этажное здание уже высится рядом с университетом. Правда, как признался Эдвард Абдуллазянов, при реализации проекта они столкнулись с множеством сложностей. Напомним, что в мае по постановлению суда стройка даже была приостановлена. Как писало «Реальное время», значительная часть нарушений касалась несоответствия выполненных работ утвержденному проекту строительства при возведении свайного фундамента.

Ректор пояснил, что проблемы начались из-за особенностей местности, ведь район, можно сказать, построен на болотах. Так, сваи при забивке начали проваливаться, их количество пришлось увеличивать, вносить изменения в проект, заново проходить экспертизу, пересматривать объем финансирования. Как раз в процессе прохождения экспертизы объектом и заинтересовался Ростехнадзор. Впоследствии суд досрочно отменил запрет на строительство и, несмотря на многочисленные сложности и пандемию, работы были продолжены.

В следующем году в планах завершить строительство четвертого общежития. 21-этажное здание уже высится рядом с университетом

Вместе с тем в череде текущих забот появилась и радостная новость. Объект получил дополнительное государственное финансирование наравне с проектами еще двух субъектов России. С 470 млн рублей объем затрат вырос до 496 млн, и если изначально планировалось госфинансирование в размере 70%, то в итоге федеральный бюджет проспонсирует все 100% работ.

Все возможности для развития

Подытоживая, ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов еще раз обозначил приоритеты вуза. Это создание всех условий для комфортного обучения и жизни студентов, работы преподавателей. И конечно, курс на повышение качества образования, в топ-100 вузов России.

— Я считаю, у нас есть для этого все возможности. В первую очередь материально-техническая база, которую мало где можно увидеть. И конечно, профессорский состав. — комментирует спикер. — Все начинания университета невозможно было бы сделать без поддержки руководства Республики Татарстан и лично Президента, коллективов и руководителей энергетических компаний нашей республики, которым хотелось бы высказать искренние слова благодарности».

Впрочем, на развитии инфраструктуры вуз также не собирается останавливаться. Эдвард Абдуллазянов намекнул, что они планируют поднять тему отсутствия собственного физкорпуса и есть уже даже видение этого проекта. Правда, раскроют его позже, в 2021 году.

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