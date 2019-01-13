Айдар Исмагилов: «Труд предпринимателя в стране не ценится совсем. Поэтому никто и не хочет платить налоги»

Владелец сетей «Мойдодыр» и «Пятое колесо» — о примере «Макдоналдса», «полуправовой» атаке мэрии и правилах антикризисного поведения бизнесмена

Фото: Александра Романова

Как выиграть конкуренцию у игорного бизнеса и глобальных корпораций, чем «зажечь» шиномонтажника, чтобы он заработал 200 тысяч в месяц, почему роботы не заменят ручной труд в ближайшую тысячу лет и зачем читать непонятного Сунь-цзы? На эти и другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответил владелец крупнейших в стране сетей автомоек и шиномонтажа Айдар Исмагилов.

«Почему юрфак? Решил, что этого образования достаточно, чтобы править страной»



— Айдар Радифович, вы всегда рассказываете, что ваш автомоечный бизнес начался с того, что вы «надели боты и пошли мыть машины». Вы пошли мыть машины как собственник бизнеса или сначала это была работа по найму?

— По найму я в своей жизни не работал ни дня. И быть предпринимателем для меня было принципиальным решением, как бы это ни было сложно. Потому что это самый быстрый путь добиться того, чего хочешь.

— А на юрфак вы пошли, потому что изначально как-то представляли себя в этой профессии? Или на тот момент это было для вас просто престижное образование?

— Когда я решил стать юристом, в тот момент страной правил Михаил Горбачев. И я подумал, что этого образования достаточно для того, чтобы его заменить. Это не шутка. Кроме того, я всегда любил соблюдать и до сих пор люблю и соблюдаю правила, то есть юридическая «волна» внутри меня сильная. И я хотел ее продлить. Мне казалось, что устроиться в жизни гораздо проще, если у тебя есть юридическое образование. Но в конце концов я решил рисковать по полной и вместо того, чтобы стать юристом, стал автомойщиком.

— Как вы открыли первую точку? Стартовый капитал у вас был?

— У меня мама учительница, папа — водитель, мой стартовый капитал — это дырка в кармане. Я зайцем ездил в общественном транспорте. Возможности купить или построить мойку у меня не было. И я ее арендовал. Этот совет дал мне мой друг, который в 35 лет вышел на пенсию, потому что заработал достаточно денег, чтобы вообще больше не работать.

Это был большой, очень современный заправочный комплекс на улице Адоратского — АЗС «Канон» (кстати, пять лет назад владельцы продали этот бизнес). Очередь за бензином там растягивалась на 250—300 метров — водители хотели заправляться именно на этой АЗС. И там же был современный моечный комплекс. А поскольку бензин приносил огромные деньги, автомойкой хозяева не занимались. И этим занялся я.

— То есть вам удалось договориться с собственниками?

— Да. Пришел к ним с предложением, они согласились. Для понимания: на тот момент в городе существовало всего три автомойки.

«Мне казалось, что устроиться в жизни гораздо проще, если у тебя есть юридическое образование. Но в конце концов я решил рисковать по полной и вместо того, чтобы стать юристом, стал автомойщиком». Фото alterainvest.ru



«Построили два новых комплекса в фантастических местах»

— Что на сегодняшний день представляет собой компания? Сколько точек, где, количество сотрудников?

— 19 автомоек, 12 из них в Казани (через два месяца станет 14), плюс семь филиалов в Набережных Челнах. В компании работают порядка 800 человек, то есть целая армия людей, которые на протяжении всего этого времени поднимают наш бренд очень высоко. Я до сих пор довольно часто слышу фразу: «Если надо отмыться, езжай в «Мойдодыр». То есть помыться можно где угодно, а отмыться — только у нас.

— В последние годы сеть расширялась?

— Да, конечно, и те точки, что были в аренде, перешли в собственность. На сегодняшний день в аренде только одна точка — та, что в здании Ак Барс Банка (банк мы не смогли купить). Сейчас вот построили два новых комплекса в Казани. В фантастических местах — разворотное кольцо рядом с рынком на Дементьева и на Кулахметова, на перекрестке, где рядом тоже построен огромный торговый комплекс.

— Дальше собираетесь развивать сеть или уже достаточно того, что есть?

— Мы бы хотели, но объективно это уже невозможно. В городе просто физически нет свободных земельных участков в хороших местах, а в плохих — клиенты не приедут.

— А путь «Пятого колеса» «Мойдодыру» не подходит? Я имею в виду экспансию в другие регионы.

— Дело в том, что «Мойдодыр» основывался в 1999 году. Тогда на улице не было ни одной «Пятерочки» и ни одного «Магнита». С тех пор многое изменилось, и какие угодно продуктовые магазины переформатировались и превратились в «Пятерочку» или «Магнит». Сейчас, к сожалению, мы не можем прийти туда, куда уже пришли другие игроки, и открыть на этом хорошем месте свою автомойку. А входить на рынок за миллион долларов за земельный участок нет смысла. У нас предприятие эффективное, мы считаем экономику и не собираемся открываться просто так. Только если можем получить прибыль.

— Ваша доля на рынке автомоек?

— В год мы обслуживаем от 200 до 300 тысяч авто, в зависимости от погоды. Есть еще влияние кризиса, конечно, но это больше на среднем чеке отражается. В Казани более 400 тыс. автомобилей. Исходя из того, что они моются не один раз в год, наша доля, наверное, в районе 15—20%.

— А какова доля корпоративных клиентов в общем объеме продаж?

— 10—15% в зависимости от сезона и состояния экономики. Экономика все-таки очень сильно влияет — те расходы, которые можно урезать, урезаются мгновенно. И мойка в этом вопросе самая первая. Называть компании нет смысла — их более 200.

«В компании работают порядка 800 человек, то есть целая армия людей, которые на протяжении всего этого времени поднимают наш бренд очень высоко. Я до сих пор довольно часто слышу фразу: «Если надо отмыться, езжай в «Мойдодыр». То есть помыться можно где угодно, а отмыться — только у нас». Фото tavto.ru

«В моечный бизнес приходили даже глобальные корпорации. Все свернулись»

— Кого считаете своими конкурентами?

— На рынке моек есть какие-то игроки, знаю, что мои бывшие сотрудники сейчас работают в какой-то сети, но кто это, я не видел и не знаю — ни как профессиональный управленец в этой сфере, ни как обыватель. При том что проезжаю за рулем по городу порядка 80 км в день.

В Челнах тоже нет серьезных конкурентов. Причина в том, что это непростой бизнес, в котором надо много потеть. А потеть никто не хочет, все хотят только много иметь. Раньше у людей были на этот счет какие-то иллюзии, и в моечный бизнес приходили люди из строительства, игорного бизнеса, даже глобальные корпорации пытались открывать автомойки, но в конце концов все они свернулись. Оказалось, что создавать команду и быть первыми можем только мы.

— Вы говорили в одном из своих интервью, что привнесли в эту отрасль новые стандарты, по которым теперь работают и другие игроки. Какие ноу-хау принадлежат вам?

— Если художник рисует картину, у которой нет рамки, то непонятно, что в итоге получится. В бизнесе то же самое. Важно знать границы и создавать правила. Эффективные. Мне повезло создать именно такие правила, и они 20 лет приносят успех. За это время в Казани умерло огромное количество глобальных корпораций и очень больших компаний, я пережил со своими ребятами очень много падений. Тем не менее созданная система всегда вела нас вперед и до сих пор является фантастически эффективной.

— А если конкретно: как выглядела услуга до вашего появления на рынке и как выглядит сейчас?

— Раньше ты заехал — как заехал, остановился — где остановился, и тебя помыли — как получится. Первое правило, введенное нами: машину нужно устанавливать в конкретной точке и встречать клиента. Второе: помытую машину нужно клиенту передавать со словами: «Ваш автомобиль готов, я его проверил». Третий стандарт: мы начали стелить коврики для того, чтобы садиться внутрь с чистыми ногами. Четвертый: я надел на всех администраторов галстук. Поначалу это мешало развитию бизнеса, потому что на мойку в то время заезжали, как правило, ребята с большими кулаками, широкими плечами и нередко с большой агрессией (деньги в 1990-е водились только у них), а человек в галстуке не представлял в их глазах большую силу. Но со временем эта фишка однозначно получила «вау», потому что человек в галстуке перевел культуру обслуживания на другой уровень.

Этот эффект, связанный с написанием и соблюдением стандартов, мы переняли у «Макдоналдса», и все эти годы я, в принципе, учусь у самой большой системы питания в мире, которая насчитывает 36 тысяч ресторанов. Выдумывать велосипед не приходилось, я просто заходил в «Макдоналдс», покупал что-то и смотрел, что и как они делали. Так происходит и до сих пор.

«Единственный авторитет, у кого я учился, — это Айрат Баширов»

— У кого вы еще учились бизнесу, с кого брали пример?

— Учителей, у которых нет серьезных практических результатов, я не воспринимаю. А серьезный результат для меня — это такой, до которого я, как мне кажется, не смогу дотянуться. Все остальные, особенно теоретики, при всем уважении к их знаниям и умениям для меня не ориентир.

Есть один-единственный авторитет, у кого я учился, — это президент компании «Данафлекс» Айрат Баширов. Мне очень повезло его встретить — по ценностям, по взглядам на жизнь он мне очень близок и тем самым делает мою уверенность в успехе больше. Все его взлеты и падения и то, что сегодня он является производителем упаковки в России номер один — на рынке, на котором играют мировые компании, а не просто какие-то любители, — все это доказывает, что его видение имеет будущее.

«Есть один-единственный авторитет, у кого я учился, — это президент компании «Данафлекс» Айрат Баширов. Мне очень повезло его встретить — по ценностям, по взглядам на жизнь он мне очень близок и тем самым делает мою уверенность в успехе больше». Фото Максима Платонова

Главное знание, которое я почерпнул от него, — нужно мыслить глобально. Я всегда мыслил широко, но не глобально. А нужно то, что ты делаешь, всегда умножать не на десять, а на 100. Когда ты умножаешь на десять — это много, даже, наверное, очень много. А когда на 100 — это глобально.

Вся остальная учеба — это умение читать. У меня это умение появилось где-то в 12 лет, когда я попал в больницу и мне три недели не разрешали вставать с кровати. С того момента я заразился чтением и уже 28 лет не могу остановиться.

— А сейчас что читаете?

— Книгу о том, как была основана глобальная корпорация Alibaba. Немножко жалею основателя — слишком большую долю он отдал в самом начале.

«Первый совет предпринимателям — создайте программное обеспечение для своей сферы»

— Сколько людей обслуживают одну автомойку?

— В зависимости от количества машино-мест. В среднем 40—45.

— Как-то вы говорили, что у вас одновременно могут обслуживаться восемь автомобилей. Если не секрет, как организованы все процессы на местах?

— На этот вопрос интереснее отвечать на примере «Пятого колеса», потому что с этой сетью мы работаем в 11 городах России и в следующем году откроемся еще в трех. И это не просто какая-то сеть, а сеть, у которой вообще нет конкурентов. Ни в каком городе страны. То есть нет сети номер два. Мы не просто одновременно обслуживаем какое-то количество машин, мы нашли множество решений, которые никто из наших конкурентов повторить не в состоянии и никогда не повторит. Поэтому первый совет, если ищущие себя предприниматели будут читать это интервью: создайте программное обеспечение для своей сферы. Нет разницы — мойка это, шиномонтаж, ресторан — чтобы быть эффективным, нужно все учитывать и считать. Для шиномонтажа никто не писал программного обеспечения ни до нас, ни после.

— Ваш партнер Ильдар Бикмуллин написал? У него ведь была когда-то своя IT-компания.

— Была. Но IT-решение на автомойках было реализовано раньше. «Мойдодыр» сразу сделал IT-платформу. И этот опыт из «Мойдодыра» просто перешел в «Пятое колесо». У нас все завязано на IT: система позволяет мгновенно проанализировать результаты в любой точке страны, увидеть, насколько эффективен отдельный сотрудник, отдельная смена, отдельный день. И мгновенно принять необходимое решение.

— Скажите, а Ильдар тоже управляет вашим совместным бизнесом или он только учредитель?

— Он полностью управляет «Пятым колесом», я занимаюсь только стратегическим планированием.

— То есть конфликтов на почве управления у вас не бывает?

— У нас были конфликты — такие, что почти до драки. Сотрудники боялись, что мы совсем разругаемся и компания расколется. Но мы никогда не переходили границ, потому что мы создали вещь, весьма ценную для нас обоих, и уважение друг к другу у нас слишком большое, чтобы мы вот так подрались и разбежались. Это такое мое признание в любви к нему сейчас.

«Первый совет, если ищущие себя предприниматели будут читать это интервью: создайте программное обеспечение для своей сферы. Нет разницы — мойка это, шиномонтаж, ресторан — чтобы быть эффективным, нужно все учитывать и считать. Для шиномонтажа никто не писал программного обеспечения ни до нас, ни после». Фото drive2.ru

«В следующем году я переоденусь и сам буду мыть машины»

— Что не автоматизировано в ваших услугах? Какова роль человеческого фактора?

— Если говорить про автомойку, то есть три способа предоставления этой услуги: когда клиент моет сам, полностью автоматические мойки (такие у нас в городе есть, и их уже два раза успешно перепродавали) и ручные мойки, чем и занимается «Мойдодыр», и не только не продает свои мойки, а еще открывает новые. Ручной труд был ценен всегда, на протяжении тысячелетий, и в следующую тысячу лет, я думаю, ничто его не заменит, никакие роботы. Все мы стремимся к живому общению, это заложено в нас подсознательно.

Кроме того, у нас не автоматизировано настроение, так как это невозможно. Если у человека его нет, ничем не заставишь его улыбаться по стандарту — не в шесть, а в восемь зубов. Люди через общение передают энергию, и она от наших менеджеров переходит к нашим клиентам. И главный вопрос, над которым мы сегодня работаем, задача на 2019 год — клиенты должны уезжать от нас счастливыми. В связи с этим у нас важный критерий эффективности — чистота соблюдения стандартов. В «Макдоналдсе», например, хорошо — это 80% соблюдения стандартов. «Пятое колесо» дошло до стадии 86%. Есть города, в которых соблюдается 91% стандартов, то есть из 28 пунктов менеджер соблюдает 24—26. Это ответ на вопрос, почему приблизиться к нам невозможно.

— Какая средняя зарплата на предприятии?

— В «Мойдодыре» — 20—22 тысячи рублей. Понятно, что она сдельная и в целом носит для человека временный характер. И это естественно для сетевой компании. Не зря ведь говорят, что половина Америки проработала в «Макдоналдсе». Наша компания — своего рода татарский «Макдоналдс». И, по-моему, очень здорово, что люди всегда могут пойти и в таких компаниях заработать. Когда я учился, пойти было некуда.

Вместе с тем есть примеры, когда люди работают в нашей компании по 12 лет. Автомойщиками. Видимо, кому-то такая работа просто подходит. Лично я очень уважаю труд автомойщика, я и сам автомойщик. Считаю, что когда ты делаешь город чище — пусть это и непрестижно в чьих-то глазах — это очень круто. И это круто настолько, что в следующем году я переоденусь и сам буду мыть машины. В феврале, марте и апреле клиенты, приезжающие к нам на протяжении 20 лет, смогут это увидеть. Ну и те еще, кому повезет.

— Какие главные сложности в этом бизнесе?

— В любом бизнесе главный вопрос — это люди. Именно люди создают из ничего космические ракеты и запускают их в космос. Набрать людей, обучить, зажечь, чтобы, выходя на работу, они горели этим, — это самое сложное. Потому что человек, даже если он загорелся и вышел на работу, через какое-то время все равно немножко тухнет, его нужно постоянно «зажигать». И эта сила, это умение должно совершенствоваться. Я руководитель-тренер и руководитель-артист — каждый раз выступаю перед сотрудниками, как на сцене.

— Правда ли, что в ваших компаниях вырасти до уровня топа могут и мойщик, и шиномонтажник?

— Абсолютная правда. Система у нас устроена так, что шиномонтажник может стать генеральным директором. И такие случаи были. Мойщик стал гендиректором сразу двух наших компаний (и сейчас им является). Есть примеры, когда свои компании возглавили люди — я этому только рад. Те, кто ушел и вырос, передают через знакомых слова благодарности, пишут.

Компания Pepsi одно время собирала наших менеджеров, которые увольнялись. Одного взяла, второго, а третьего даже не стала собеседовать, сразу взяла со словами: «Ну это же от Исмагилова». То есть «Мойдодыр» — это некий знак качества на рынке. Мои ребята растут дальше даже без компании — хватает бензина и на следующую ступень.

«В любом бизнесе главный вопрос — это люди. Именно люди создают из ничего космические ракеты и запускают их в космос. Набрать людей, обучить, зажечь, чтобы, выходя на работу, они горели этим, — это самое сложное». Фото 2gis.ru



«Это была открытая и вместе с тем полуправовая атака со стороны мэрии»

— Исходя из специфики вашего бизнеса, вы должны тесно пересекаться с городскими службами. Находите ли вы это взаимодействие удовлетворительным?

— У нас есть определенные трения, связанные, я думаю, с тем, что наша компания очень успешная и яркая. Она неизменно притягивает к себе внимание, иногда, к сожалению, не со знаком «плюс». Но во многом благодаря именно этому мы и стали федеральной компанией. В какой-то момент я решил, что такую идею утопить не дам, и мы пошли в другие города, и я увидел «вау» такого размера, что мэры вручают нам грамоты за «лучший сервис города» до сих пор. Я горжусь тем, что делаю, настолько, насколько это возможно. Если ты, имея в кармане 160 рублей, можешь создать 1600 рабочих мест (количество рабочих мест в компании «Пятое колесо», — прим. ред.) — тебе нечего стыдиться.

— Вам пришлось уйти с тех участков, на которых, по мнению исполкома, вы располагались незаконно? Как этот конфликт вообще разрешился?

— Да, конечно, мы все эти павильоны вывезли в Уфу и открыли тем самым для себя новый город. И не то что не потеряли ни рубля, а выросли в прибыли с того момента в 15 раз. Это была прямая открытая атака со стороны мэрии города. Причем полуправовая. Но я, как хорошо учившийся юрист, прекрасно понимаю, что без решения суда все остальное — фикция. Поэтому мы все это перевели в судебную плоскость и суперэффективно защищались. Конечно, я очень сильно эмоционально подрастратился за это время.

— С согласованием внешнего вида объектов тоже есть сложности?

— Из 11 городов страны внешний вид у нас не согласован только в Казани. Пять последних лет. Странное совпадение, не правда ли?

А вообще, Казань — мой любимый город на Земле. Я здесь живу, здесь учатся мои дети. Это город мирового уровня не только благодаря каким-то случайным вещам, а благодаря тем людям, которые живут здесь, их личностным качествам. Мы работаем во многих городах страны, и мне есть что сказать и с чем сравнить. В Челябинске, например, человек не выйдет на замену завтра, если он сегодня работал, а в Казани выйдет. У нас менталитет другой.

— У вас есть высокие покровители? Вы как-то связаны с Рустамом Сабировым — экс-главой «Татнефтепродукта»?

— «Татнефтепродукт» — это наш арендодатель. Мой друг, с которым мы открывали нашу совместную автомойку, — сын заместителя гендиректора этой компании. Конечно, всегда вокруг есть люди, но в моем случае нельзя сказать, что если бы не эти люди, то я бы не смог. Первые 10 точек «Пятого колеса» были открыты в тех же местах, где уже существовал «Мойдодыр». 10 из 12 земельных участков в Казани мы купили под автомойки через открытый аукцион. У меня на самом деле был ноль, и я в чистом поле пришел и сделал. Мы пахали и добились. И я буду рад, если для кого-то это окажется стимулом поверить в себя.

«Я социально ответственный уже потому, что потратил все личные деньги на создание рабочих мест»

— По «Пятому колесу» вы ставили задачу стать компанией, сопоставимой с «Евросетью» или «Связным». Уже можно сказать, что вы добились цели?

— Сегодня у нас 237 точек в 11 городах России, в следующем году открываем еще 70. Из миллионников — в Саратове, Новосибирске и Алма-Ате. Сеть обслуживает два миллиона клиентов в год (счет идет по количеству чеков). Число сотрудников — 1600. Средняя зарплата шиномонтажника в сезон — 70—80 тысяч рублей. Рекордная — 200 тысяч в месяц. Есть ребята с руками и головой, которые способны еще и научить других зарабатывать так же. «Пятое колесо» — это, конечно, не «Евросеть», но сопоставить можно, потому что это сетевая компания номер один в стране в своем сегменте. Кроме того, мы стараемся мыслить так же и поступать так же, как они.

— Конкуренты у «Пятого колеса» есть?

— В Казани есть две другие сети. Одна из них некогда состояла из 17 точек, сейчас у них осталось, кажется, только девять. Вторая сеть немножко подросла — сейчас у них 15 объектов. Они молодцы, неплохо работают, но с той корпоративной культурой, которая у них есть, это потолок.

— Динамика роста по обеим вашим сетям за последние пять лет?

— В этом году и там, и там выросли на 30%. И еще один суперпоказатель — мы выросли на 20% без прироста количества объектов. В последние пять лет росли в среднем тоже на 30%.

— Сколько стоит открыть автомойку и шиномотаж сегодня? Как скоро эти инвестиции окупаются?

— Мойка очень емкий бизнес — один новый объект обошелся нам в миллион долларов, второй чуть подешевле — где-то в 700 тысяч. А шиномонтаж — стандартно: мы начинали со 100 тыс. долларов за точку, сейчас, если пересчитать курс доллара, будет, наверное, 80 тысяч. Что касается окупаемости, то в среднем — это где-то два с половиной года. Есть и фантастические результаты, когда какая-то точка окупается мгновенно.

«В 2019—2020 годах мы планируем изменить в этом смысле культуру шиномонтажа, чтобы клиенты обращались к нам не только за услугой, но и за товаром. В интернете продажи уже идут, полный ассортимент товаров представлен». Фото kazan.zoon.ru



— Как развивается ваше новое направление —продажа шин и дисков?

— Наше новое направление — это автосеть, продажа автомобилей с пробегом. В Уфе самый большой салон на 700 машино-мест с сервисом и мойкой, которые запустятся в январе.

Что касается шин и дисков, то мы осуществляем их продажу через «Пятое колесо» пока еще только два месяца. Наши партнеры по этому направлению («Четыре точки», «Восток-шина» и другие) имеют склады во всех наших городах. В 2019—2020 годах мы планируем изменить в этом смысле культуру шиномонтажа, чтобы клиенты обращались к нам не только за услугой, но и за товаром. В интернете продажи уже идут, полный ассортимент товаров представлен.

Обратите внимание: раньше у нас были услуги и не было товаров, теперь есть и то, и другое. «Евросеть» в свое время, наоборот, имела товары, но не имела услуг, но со временем стала продавать страховки, билеты и т. д. То есть мы делаем стандартные шаги глобальных компаний. Наша задача — стать миллиардно-долларовой компанией.

— В последнее время много говорят о социальной ответственности бизнеса, о бизнесе с человеческим лицом. В вашем случае это как-то реализуется?

— Я слышал, как гениально на этот вопрос ответил владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий: «Я не понимаю, о чем вы. Я налоги плачу для чего? Я еще сверху что-то должен?» Да, я, безусловно, социально ответственный — я потратил все личные деньги, чтобы создать рабочие места. Чтобы люди получали зарплату и приносили ее своим детям. Между тем на протяжении семи лет банк в любой момент мог отнять у меня дом, в котором каждый день просыпались мои дети, потому что дом находился в залоге. Это и есть социальная ответственность — я это очень четко понял, когда с меня попытались снять последние штаны.

А взял, преуспел и теперь все раздай — это не социальная ответственность. Мы те деньги, которые зарабатываем, не вывозим из страны и не складываем в швейцарские банки, как некоторые, мы их вкладываем обратно в российскую экономику, хоть это и глупо звучит. Зачем предпринимателю, который развивает экономику страны, вообще задавать этот вопрос? Я даже больше, чем социально ответственный, — я делаю все, чтобы мои люди были счастливы на работе.

«Правило номер один — не берите кредитов»

— Как вы оцениваете сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране? Ваш прогноз на 2019 год. Что скажете о повышении НДС?

— В 2014 году я написал статью, в которой предсказал, что вскоре нас ожидает такой курс доллара, какой нам и не снился. Потом еще в «Камеди клаб» пошутили, что к Деду Морозу на Новый год есть только одно пожелание: сделай, пожалуйста, доллар снова по 30 рублей. Эта шутка и сейчас актуальна в варианте: сохрани, пожалуйста, курс доллара по 60 рублей. Мы все вместе резко обнищали. Если раньше человек, условно, работал за машину год, то теперь — два года. За ту же самую машину. А почему это произошло? Я в политику не лезу, но за Путина не голосовал. И считаю, что нужно смотреть не в телевизор, а в холодильник. А у нас население почему-то смотрит в телевизор. Мой экономический прогноз на следующие 15 лет негативный.

— Вы в связи с этим прибыль в доллары, евро переводите?

— Один из крупных татарских бизнесменов, о которых в народе говорят «у него все есть», поздравляя своего брата, пожелал ему работы, и побольше. Это ответ на вопрос, чем занимается настоящий бизнесмен не только в своих собственных глазах, а в реальной жизни. Со стороны кому-то кажется, что предприниматель только деньги тратит, жирует. На самом деле он работает. К сожалению, в нашей стране к предпринимателям относятся негативно. Шляпу снимают перед чиновниками почему-то, трепещут перед ними. При том что налоги платит не чиновник, а бизнесмен, чиновник их только тратит. Вот в Америке общество уважает бизнесмена и успех вообще, в России же — завидует и ненавидит. Как-то я, будучи в США, ехал в такси на «Тесле», и водитель-афроамериканец, узнав, что я бизнесмен из России, отнесся к этому очень спокойно. Но когда он выяснил, что я владелец крупнейшей в стране сети автомоек и шиномонтажа, я услышал в его голосе неподдельное уважение. Они почему-то понимают, что сделать что-то подобное чего-то стоит.

Что касается повышения НДС, то это старый трюк. Когда экономика ослабевает, из нее начинают изымать еще больше, обирать население по полной программе. Перед этим пенсии отняли. У меня отец как предприниматель платил налогов по 400 тысяч в месяц, но когда три года назад он вышел на пенсию и ему начислили 11 тысяч рублей, у него три месяца был депрессняк. А он старался, создавал рабочие места, верил, что у него есть какие-то заслуги перед страной… В то же время мой родной дядя получил судейскую пенсию, такую же, как и зарплату, — 120 тысяч в месяц. Вывод очевиден: труд предпринимателя в стране не ценится вообще. Поэтому никто и не хочет платить налоги.

— Вы в 2014 году сформулировали четыре правила антикризисного поведения для бизнесмена: сократить личные расходы — в частности, заменить автомобиль на более дешевый; рефинансировать кредиты; спасти самое главное, а слабые звенья отсечь; и быстрее банка найти покупателя на свои залоги. Сегодня этот список изменился?

— Да. Правило номер один: не берите кредитов. Вообще. Нужно находить деньги другим способом. Искать партнеров, все что угодно, только не кредиты. Банки неадекватны, потому что в банковской системе нет конкуренции. Остались Сбербанк, который работает с населением, «Альфа-банк» — с бизнесменами, ВТБ — с госконтрактами, все. И эти банки диктуют совершенно несоразмерные условия и принимают абсолютно глупые решения. Когда нас пытались банкротить в первый и последний раз, я сразу предсказал, что управляющего уберут. Потому что нельзя банкротить компанию, которая три раза не заплатила. Я, естественно, отбился, но тогда понял истину, что в банке работают самые обычные люди, которые принимают самые обычные неверные решения.

«Звать всех танцевать, когда танцевать никто не хочет, не нужно. Нужно учить тех, кто хочет и уже имел результат. Тех, кто побыл предпринимателем хотя бы полгодика или годик». Фото Максима Платонова



«Толчком к созданию «Фабрики предпринимательства» стала моя статья»

— Вы давно являетесь наставником в проекте «Фабрика предпринимательства». Какова здесь ваша мотивация?

— У меня мама 39 лет проработала в школе учителем младших классов. Наверное, мне от нее передалось желание делиться знаниями бесплатно. Мне на «Фабрике» предлагали платить зарплату, но я сказал: у вас нет таких денег, чтобы нанять меня на эту должность. Кстати, основатель «Фабрики», мой друг Айдар Булатов говорит, что мне первому позвонил со своей идеей этого проекта, и толчком к нему послужила моя статья в одном из республиканских СМИ. Так я первым оказался в этом проекте.

— Как часто вы выступаете?

— Выступать ради шоу нет смысла. Звать всех танцевать, когда танцевать никто не хочет, не нужно. Нужно учить тех, кто хочет и уже имел результат. Тех, кто побыл предпринимателем хотя бы полгодика или годик. Поэтому сейчас публичных выступлений немного, хотя у меня хорошо получается.

— А помощников или конкурентов себе на «Фабрике» вы уже взрастили?

— Конечно. И не только на «Фабрике», но и в «Мойдодыре», и в «Пятом колесе». Потому что люди обучаются. Узнают все изнутри и понимают, что могут сделать это сами. И это здорово. Отдавать нестрашно. Моя жена 12 лет меня слушала, слушала — и вот вчера открыла пекарню. Я полтора года ее отговаривал: тебе это не надо, это геморрой, стресс, ты не сможешь кайфовать, тебе нужно будет постоянно работать, ты не сможешь оставить это все. Но она не послушалась, и в результате в первый раз на Новый год мы никуда не едем. Зато в нашей семье родился предприниматель.

— Айдар Радифович, я полгода была предпринимателем. Хочется задать вам «фабричные» вопросы.

— Давайте.

— Какими качествами и навыками необходимо обладать, чтобы стать бизнесменом?

— Успеха — не только в предпринимательстве, но и в политике, спорте, искусстве — добиваются те, кто, во-первых, любит дело, которым занимается. Если этого нет, шансов на успех ноль. Какое-то время можно получать деньги, но это очень быстро закончится. Второе — надо быть целеустремленным и никогда не сдаваться. Тогда дорастешь. Может, после 10, а может, после 110 падений. После травм, поражений и прочих вещей. Это две главные вещи, дающие максимальную отдачу.

— Как поступить, если нет первоначального капитала?

— Придумать бизнес без него. Или использовать интернет: есть сайты, на которых можно найти любые деньги под любой проект, всего лишь изложив идею. Возможности просто невероятные — не сравнить с 1990-ми, когда ямы на дорогах были такие, что колеса отваливались, и не то что об интернете, а даже о телефоне речи не шло — если ты выходил из дома, тебя уже никто не мог найти, пока ты не вернешься. А сейчас, лежа на шезлонге, можно через телефон общаться с кем угодно — мгновенно и даже видя лицо собеседника.

Метод подбора и «искусство войны»

— Как найти свою нишу и сделать свой товар или услуги уникальными?

— Я не претендую на методику, но, наверное, однозначно методом подбора. У меня сын занимался двумя видами спорта — дзюдо и футболом. По дзюдо у него из 11 соревнований девять первых мест, и все соперники летали радугой. А футбол он любит, старается, но у него не получается, и он даже не в первой команде, а вот только что его из третьей во вторую перевели. Я рад, что сын занимается любимым делом, но результата здесь точно не будет. Поэтому дальше нужно будет подбирать что-то, где он окажется эффективным. Так же и в бизнесе. Попробовал одно, второе, третье. Никак — нужно искать дальше.

— Как заполучить и, главное, удержать клиентов?

— Главное — это качество. Если оно есть, то пройдет день, месяц, год, и ты все равно свое получишь. Главная фишка не в том, чтобы сделать продажу в первый раз, а в том, чтобы продавать всегда.

— Как грамотно оценить и победить конкурентов?

— Это моя любимая тема. Когда у нас начались проблемы с мэрией города, я купил книжку Сунь-цзы «Искусство войны». На основе этой книги Суворов написал свою, которая тоже является лучшей по военному делу. Только никто не знает, что Сунь-цзы был раньше. В книге 1200 страниц. Она очень тяжело читается, ее почти невозможно понять, она вот прямо «не лезет». Но там написаны гениальные вещи о том, как побеждать. Поскольку я не могу пересказать ее в одном ответе на вопрос, я советую тем, у кого есть большой соперник и кто хочет его победить, эту книгу изучить.

— Как находить новые рынки сбыта?

— Здесь все очень просто: нужно создать новый товар. Или трансформировать тот товар, который есть. Шиномонтаж был всегда, но появилось «Пятое колесо», и шиномонтаж стал новым товаром в глазах потребителя.

— Как обрасти нужными связями?

— Вот в этом я, к сожалению, не советчик. Я не умею ни создавать связи, ни пользоваться ими. Не умею получать дотации, льготы, преференции. Кланяться — не моя сильная черта. Я умею создавать команды и компании.

— А как считаете, стоит вообще добиваться поддержки государства? Или овчинка выделки не стоит?

— Конечно, стоит. Государство предусмотрело на это деньги — почему нет? Если вы сэкономите благодаря этому миллионы, грамотно оформив три документа, и не уволите 100 человек, обязательно нужно добиваться.

— Что в вашем понимании значит «хорошо управлять бизнесом»?

— Предприниматель — это такой человек, который сам во всем виноват и сам во всем молодец. То, что он молодец, — он может потом делить со всеми, а то, что он виноват, — это только он один виноват, больше никто. Поэтому предприниматель обязан быть эффективным, то есть принимать эффективные решения. В любом деле важен результат. И когда мы что-то оцениваем — человека, идею, дизайн — которые могут нам нравиться или не нравиться, мы смотрим только на результат. Это наш девиз.

«Предприниматель — это такой человек, который сам во всем виноват и сам во всем молодец. То, что он молодец, — он может потом делить со всеми, а то, что он виноват, — это только он один виноват, больше никто. Поэтому предприниматель обязан быть эффективным, то есть принимать эффективные решения». Фото Александры Романовой

Как создать бизнес с 700-летней историей

— Чем вы увлекаетесь помимо работы?

— В настоящий момент идеей о том, что есть бизнесы на год, на десять и даже на 100 лет, и это пропорционально доходам тех людей, которые на нем зарабатывают. Если бизнес на 100 лет, то его владелец — миллиардер. А если на 300 — то это уже за пределами сознания миллиардеров. Но такие бизнесы есть. Я в августе был в Англии, подсмотрел. Там есть частная школа с 700-летней историей. Стоимость учебы в ней — 400 тыс. рублей в месяц. И в нее нельзя попасть, все расписано на долгие годы вперед. Вот такая задача, которая кажется неразрешимой, мне по-настоящему интересна.

В качестве хобби я занимаюсь лыжными гонками. Сейчас мы создаем в Казани лыжную трассу мирового уровня (на общественных началах). У нас есть лыжная юниорская команда — мы взяли ребят из сборной республики, которых финансово поддерживаем. Это один из наших социальных проектов.

Кроме того, я сейчас пишу книгу, которая точно станет бестселлером. Глядя на успехи других предпринимателей без результатов, но с большим пиаром, мы решили написать свою книгу — пусть с меньшим пиаром, но про результаты.