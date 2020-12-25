Жить лучше с Ак Барс Банком: новые банковские продукты и цифровые достижения

Банк подводит итоги 2020 года

Фото: предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Уходящий год оказался непростым. Как его пережил татарстанский банк? Вспоминаем об основных событиях Ак Барс Банка и их влиянии на развитие финансовой организации в обратной хронологии: от нового позиционирования до локдауна и объявления пандемии.

Банк представил новое позиционирование бренда

Ак Барс Банк представил новое позиционирование, которое наиболее точно отражает вектор его развития. Основной посыл банка транслирует слоган «Живите лучше». Чтобы быть полезным для клиентов, Ак Барс Банк продолжил разрабатывать полезные финансовые продукты и развивать цифровые сервисы.

«Создать новый конкурентный продукт в банковской сфере непросто — предложения крупных банков схожи, незначительно отличаются только маркетинговые ставки. Именно поэтому в коммуникации с клиентом сегодня важны эмоции. Люди скорее выберут тот банк, который понимает и разделяет их жизненные приоритеты. В новом позиционировании мы решили подчеркнуть главное, к чему стремится любой клиент банка, — повысить качество жизни, прямо сейчас или в будущем. Мы банк из региона с высоким качеством жизни, и наше позиционирование — это своего рода пожелание нашим клиентам: живите лучше», — так отметила в официальном пресс-релизе директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга банка Юлия Строганова.

Ак Барс Банк представил новое позиционирование, которое наиболее точно отражает вектор его развития

Победа в премии Retail Finance Awards 2020

В декабре Ак Барс Банк отметился сразу в нескольких номинациях ХIV ежегодной премии Retail Finance Awards банковского журнала The Retail Finance.

Так, система лояльности с технологией распознавания лиц Face2Loyalty заняла второе место в номинации «Лучшее IT-решение». Сервис распознавания лиц по биометрическим данным позволяет заменить пластиковые дисконтные и клубные карты на биометрическую идентификацию клиентов.

Для получения скидки или бонусов посетителю не нужно заполнять анкету, оставлять личные данные или использовать мобильное приложение — достаточно ввести никнейм и сфотографировать лицо с помощью планшета на кассе. Регистрация занимает не более 30 секунд. На кассе камера «распознает» участника программы лояльности, а система автоматически начислит бонусы.



Cервис можно применять в торговых центрах, кафе, ресторанах и салонах красоты. Оборудование быстро подключается и подходит большинству кассовых терминалов. С помощью Face2Loyalty торговые точки смогут получить полный портрет клиента и собрать обратную связь о продукции и обслуживании. Как показывает практика, решение повышает скорость обслуживания клиентов и их лояльность, а также положительно отражается на прибыли.

Система лояльности с технологией распознавания лиц Face2Loyalty заняла второе место в номинации «Лучшее IT-решение»

Еще два решения банка победили в номинации «Лучший социальный проект». В их числе — мобильная платформа лояльности для туристов и гостей республики Тatarstan Tourist Pass и «Образовательная карта», которая объединяет в себе практически все сервисы, необходимые для родителей школьников и дошкольников — от питания до транспортных расходов.

Дебетовая карта Aurum с кэшбэком и процентом на остаток в виде золота стала победителем в номинации «Креатив года» по версии читателей Retail Finance. Также Ак Барс Банк занял третье место в номинации «Прорыв года», где оценивают общую динамику развития продуктов, IT-решений и их продвижения.

Мобильное приложение — в топ-3 среди российских банков

Также в декабре аналитическое агентство Markswebb Rank&Report подвело результаты исследования эффективности мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2020.



Эксперты оценили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач, доступных в мобильном приложении Ак Барс Банка, что принесло ему второе место в номинации Daily Banking для iOS и третье место в этой же номинации для Android.

В ноябре этого года число пользователей Ак Барс Онлайн выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество активных клиентов мобильного приложения выросло на 29%.

Количество операций, совершенных в приложении Ак Барс Банка, выросло в два раза. С начала 2020 года число денежных переводов, в том числе и по системе быстрых платежей, выросло на 62%, а платежей, совершенных в Ак Барс Онлайн, — на 28%.

Эксперты оценили удобство и полноту функций по решению ежедневных задач, доступных в мобильном приложении Ак Барс Банка

Весомым изменением в функционале приложения в этом году стала возможность получить потребительский кредит онлайн. Теперь вместо многочисленных походов в офис, клиент может подписать анкету и другую кредитную декларацию в Ак Барс Онлайн. Сегодня клиенты банка активно оформляют кредиты через мобильное приложение — количество кредитов, выданных через этот канал, увеличилось в два раза.

Помимо этого, в приложении всегда есть доступ практически ко всем видам банковских услуг, в том числе по управлению счетами, открытию и пролонгации вкладов, конвертации валют, платежам и переводам. С помощью Ак Барс Онлайн клиенты банка могут совершать привычные для них операции не выходя из дома.

Оценило профессиональное сообщество и интернет-банк для бизнеса Ак Барс Бизнес Драйв. Второй год он входит в топ-3 самых эффективных интернет-банков для малого бизнеса по удобству сервисов для ВЭД по результатам рейтинга Business Internet Banking Rank 2020, составленного агентством Markswebb Rank&Report.

В декабре к заслугам интернет-банка Ак Барс Бизнес Драйв добавилась награда независимой ежегодной премии «Время инноваций» в категории «Финансы и консалтинг». Сервис отметили в номинации «Программа года». Напомним, что систему дистанционного банковского обслуживания запустили в 2019 году. Для клиентов в один клик доступны: проверка всех операций по счету, создание новых платежей, выписки и просмотр аналитики, встроенная онлайн-бухгалтерия и сервисы проверки контрагентов.

Кстати, в августе банк обновил мобильное приложение для бизнеса Ак Барс Мобильный. Среди ключевых изменений: еще более понятный и удобный интерфейс, увеличение скорости работы минимум в два раза, упрощенная навигация и видоизмененный раздел платежей. Зайти в приложение теперь можно по любому удобному для пользователя способу: будь то отпечаток пальца, Face ID или голос, если в смартфоне есть и такой идентификатор. Что важно — есть опция выбора языка. Пользователь может изменить язык интерфейса на русский, татарский или английский.

Kazan Digital Week

Заметным событием в сфере цифровизации в 2020 году стал международный онлайн-форум Kazan Digital Week-2020, который прошел 21—24 сентября. Ак Барс Банк выступил организатором и официальным партнером мероприятия. Дистанционно в рамках форума российские и международные эксперты обсудили множество тем.



Среди них:

Применение и перспективы искусственного интеллекта, а также пути для развития компетенций в этом направлении.

Развитие банковского сектора с помощью новых разработок, технологии для внедрения принципов устойчивого развития и трендов гибких методологий разработки.

Open Banking как новая бизнес-модель финансовых институтов.

На форуме Ак Барс Банк курировал секцию «Экосистема финтех», на которой эксперты обсудили технологии Blockchain, OpenAPI, микросервисную архитектуру, принципы устойчивого развития в корпорациях и другие. Kazan Digital Week онлайн посетили около 10 тысяч человек из 64 стран.

Заметным событием в сфере цифровизации в 2020 году стал международный онлайн-форум Kazan Digital Week 2020

Создание экосистемы сервисов для бизнеса на основе компьютерного зрения

Еще одним знаковым событием стала разработка Ак Барс Банком целой экосистемы сервисов для бизнеса на основе компьютерного зрения — Face2. Она включает в себя платежную систему Face2Pay, авторизацию пользователей на рабочих местах Face2Security, систему контроля доступа на основе распознавания лица Face2Pass, а также уже упомянутую программу лояльности по лицу Face2Loyalty, отмеченную премией Retail Finance Awards.



К примеру, технология биометрического эквайринга Face2Pay внедрена в столовой и в кофейне в Иннополисе, где установлены терминалы оплаты по лицу. Протестировать их может любой желающий. Необходимо привязать лицо через мобильное приложение «Карта гостя Республики Татарстан» — Tatarstan Tourist Pass, сфотографировать лицо и пополнить счет виртуальной карты. Чтобы оплатить покупку, достаточно посмотреть на камеру около кассы. Платеж проходит за несколько секунд.

Сервисы Face2Pass и Face2Security внедрены на проходной и в офисах Ак Барс Банка. Face2Pass предусматривает упрощенный доступ в здание. Чтобы зайти, не нужно доставать пропуск на входе, что увеличивает скорость пропускной системы. Система исключает случаи кражи или подмены физического пропуска, а посетители могут регистрироваться сами — онлайн.

Face2Security позволяет предотвратить несанкционированный доступ к рабочим местам и исключить вероятность подглядывания или подбора пароля. Также систему можно использовать для подписания документов и подтверждения важных операций.

Еще одним знаковым событием стала разработка Ак Барс Банком целой экосистемы сервисов для бизнеса на основе компьютерного зрения — Face2

IT-акселераторы, стартапы и пилотные проекты

В 2020 году банк запустил два финтех-акселератора, направленных на поддержку малого бизнеса и технологических стартапов. Посмотреть актуальную информацию о действующих акселераторах можно на сайте Startup Lab.



В июне — июле при участии компании прошел FoodTech-акселератор IT-решений в сфере производства, доставки и приготовления еды. Его финалист получил 10 млн рублей на внедрение и развитие своего сервиса в республике.

Также в этом году Ак Барс Банк запустил поиск стартапов в сфере SoftPOS-решений для малого и микробизнеса. Победители в партнерстве с банком реализуют решения по приему платежей через СБП и карточных платежей с использованием смартфонов.

Оплата на базе приложения SoftPOS, кстати, ранее уже была внедрена для самозанятых — еще в июле президент Татарстана Рустам Минниханов совершил пробную покупку у физлица с помощью POS-терминала Ак Барс Банка. Сейчас оформить договор эквайринга и получить переносной POS-терминал может любой самозанятый. Для этого нужно обратиться в банк.

Поддерживая индустрию новыми разработками и акселераторами, банк также выступает членом Ассоциации содействия цифровому развитию. Как Рустам Минниханов отметил на первом очном заседании организации в августе, такая площадка нужна, чтобы вести диалог, обмениваться опытом и нарабатывать типовые решения.

В 2020 году банк запустил два финтех-акселератора, направленных на поддержку малого бизнеса и технологических стартапов

«Золотой» продукт

Необычным предложением в 2020 году стал выпуск первой в России карты с кэшбэком и процентом на остаток в золоте — Aurum. Учитывая, что стоимость драгоценного металла продолжает расти, клиент получает финансовую стабильность и уверенность, что его средства не пропадут. Так, помимо выгоды в размере 1,25% от покупок от 20 тысяч рублей, владельцы карты получили рыночную прибавку от роста курса золота. В течение 2020 года драгоценный металл в пиковые периоды «подрастал» в цене на 20-25%.



Процент на остаток по карте также достаточно солидный — 4% годовых в золоте. Ну и важно, что обслуживание карты бесплатно, если клиент каждый месяц пополняет ее на 10 тысяч или тратит от 20 тысяч рублей.

Необычным предложением в 2020 году стал выпуск первой в России карты с кэшбэком и процентом на остаток в золоте — Aurum

Интеграция цифрового профиля в кредитную заявку

В мае Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка не нужно вручную заполнять данные в анкете. Они загрузятся автоматически с помощью учетной записи на портале госуслуг после того, как клиент разрешит банку доступ к своему цифровому профилю.

После того как данные будут синхронизированы с Цифровым профилем, клиенту нужно ввести недостающую информацию и отправить заявку на рассмотрение. Проанализировав данные, банк решит: выдать кредит или нет. При этом шанс одобрения заявки значительно возрастает, так как банк сразу получает данные о доходах из Цифрового профиля. Клиенту не нужно будет предоставлять дополнительные справки для их подтверждения.

Напомним, Цифровой профиль (или ЕСИА 2.0) — это расширенная версия личного кабинета гражданина на Портале Госуслуг, где будут храниться сведения о гражданах из различных баз данных. Например, из ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.

В мае Ак Барс Банк присоединился к проекту «Цифровой профиль». Теперь при подаче заявки на потребительский кредит на сайте банка не нужно вручную заполнять данные в анкете

Цифровая поддержка в период пандемии

Самыми полезными в период пандемии и самоизоляции стали технологии удаленной идентификации.



В апреле 2020 года в банк внедрил в мобильное приложение для физических лиц биометрическую идентификацию. Благодаря технологии пользователи, сдавшие свои биометрические данные в Единую биометрическую систему, получили возможность стать клиентами банка и оформлять банковские продукты дистанционно.

Также для удобства и безопасности жителей в условиях сложной эпидемиологической обстановки Ак Барс Банк разработал сервис авторизации и подтверждения учетной записи Госуслуг РФ для дистанционной подачи заявлений на субсидии и социальные выплаты через мобильное приложение.

Кроме того, Ак Барс Банк подключился к блокчейн-платформе ФНС для субсидирования процентных ставок для бизнеса в период кризиса.

В апреле 2020 года в банк внедрил в мобильное приложение для физических лиц биометрическую идентификацию

Меры поддержки населению и бизнесу в период пандемии

Ак Бак Банк стал первым партнером сервиса Яндекса «Помощь рядом» по перевозке врачей и доставке продуктов и лекарств населению.

Банк вышел и с собственной инициативой доставки клиентам старше 65 лет пенсии на дом. Сотрудники кол-центра обзванивали пенсионеров и уточняли у них, как они хотят получать деньги: переводом на карту или лично. Тем пенсионерам, кто испытывал трудности, сотрудники банка доставляли пенсии домой.

Ак Бак Банк стал первым партнером сервиса Яндекса «Помощь рядом» по перевозке врачей и доставке продуктов и лекарств населению

Для банковского сектора пандемия стала особым вызовом, ведь во многом от политики государства и реакции на нее финансовых организаций продолжает зависеть состояние экономики в целом и малого бизнеса в частности. Чтобы обеспечить своим клиентам доступ ко всем инструментам поддержки МСП, Ак Барс Банк участвовал во всех госпрограммах и запускал собственные антикризисные меры. Повышенным спросом у предпринимателей пользовались банковские программы реструктуризации займов и льготный кредит на восстановление деятельности под 2%.

Все эти меры стали шагами, сделанными с одной целью — поддержать клиентов и помочь им справиться со сложными ситуациями. И подойти к 2021 году с полной уверенностью в своем будущем и лучшей жизни.