Как подобрать оптимальную дебетовую карту

Фото: пресс-служба ПАО «АК БАРС» БАНК

Ак Барс Банк предлагает несколько видов дебетовых карт с разными условиями: одна лучше подойдет для накоплений, другая — для покупок. Чтобы выбрать карту, которая соответствует вашим целям, нужно внимательно изучить условия и проанализировать возможности каждого продукта. Сделать это поможет наш обзор популярных дебетовых карт: Aurum, Evolution, Generation, Premium и социальная карта «Забота».

Преимущество дебетовых карт

Дебетовые карты стали таким же постоянным спутником современного человека, как, например, кошелек или смартфон. Их использование уже давно вышло за рамки одних только платежей.



В мобильных банковских приложениях (4+) можно планировать свои расходы, копить и вести семейный бюджет. Чтобы дебетовая карта стала полезным инструментом, позволяющим сэкономить и заработать, при выборе стоит обратить внимание на следующие моменты: сколько стоит обслуживание, начисляет ли банк проценты на остаток, размер кэшбэка на операции по карте и лимит на снятие наличных.



Свои карты банк наделяет индивидуальным набором возможностей, которые подойдут под разные финансовые цели.



Ак Барс Банк предлагает карты, которые помогут решить самые разные финансовые задачи.

Карта Aurum

Если занимаетесь инвестициями или только планируете начать, карта Aurum — лучшее предложение. При любой сумме остатка по карте вы получаете 4% годовых золотом на обезличенный металлический счет. Кэшбэк от 1% за каждую покупку тоже начисляется золотом, при этом чем больше вы потратите, тем выше будет кэшбэк.



Свое золото вы можете забрать слитком в головном офисе банка в Казани и в Москве или продать его банку по актуальному курсу прямо в мобильном приложении и заработать.



Например, первого числа месяца вам начислили кэшбек по курсу золота 4 341 рубль за грамм, а через неделю его курс вырос до 4 842 рублей за грамм. Вы продаете золото банку и зарабатываете по 501 рублю с каждого грамма. Если цена золота снижается, вы храните золото на счете и дожидаетесь благоприятного момента.

Карта Evolution

Evolution — универсальная карта. Пользователи этой карты могут выгодно копить и тратить, получать кэшбэк-рубли, универсальные мили или бонусы партнеров.



Размер кэшбэк-рублей зависит от суммы потраченных денег: до 20 000 кэшбэк составляет 1%, свыше 20 000 — 1,25%. Вы можете весь месяц расплачиваться картой в продуктовых магазинах, кафе, оплатить абонемент в тренажерный зал или визит к стоматологу. На следующий месяц банк вернет вам часть израсходованных денег. Картой Evolution выгодно оплачивать дорогостоящие покупки, товары для строительства и ремонта. Например, потратив на ремонт квартиры 250 000, вы получите 3 125 кэшбэк-рублей.



Карта подключена к программе лояльности «Сливки». С ней вы будете получать сверх-кэшбэк до 25% от партнеров или в милях. В 2019 году карта Evolution вошла в рейтинг самых выгодных карт для покупки авиабилетов за мили. Вы можете копить кэшбэк-мили на протяжении нескольких месяцев, а потом потратить их на авиабилеты и слетать на отдых бесплатно.



Помимо традиционного пластика, карта доступна и в цифровом формате на платежной системе Mastercard. Оформить карту можно в мобильном приложении Ак Барс Онлайн 3.0. Она активируется и будет доступна для проведения операций моментально после выпуска.

Карта Generation

Если предпочитаете везде расплачиваться картой — обратите внимание на карту Generation, потому что ее главное преимущество — повышенный кэшбэк в сочетании с программой лояльности «Сливки». А значит, покупая товары и услуги в магазинах партнеров, вы будете получать сверхкэшбэк до 25% бонусами, милями или баллами.



Это оптимальная карта для людей, ведущих активный образ жизни. У карты Generation повышенный кэшбэк на покупки в категории «Транспорт» — за оплату такси, общественного транспорта, парковок и бензина вам начислят 10% бонусами. Кроме этого, вы получаете увеличенный кэшбэк-бонусами 5% за покупки в категории «Развлечения»: билеты в кино и театр, на выставки и концерты, в парки развлечений и боулинг. За все остальные покупки банк начисляет стандартный кэшбэк — 1%.

Карта Premium

Это самая выгодная карта для путешественников по версии Frank RG с премиум-сервисом: доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, страхование путешествий, консьерж-сервис и круглосуточная юридическая поддержка.



Карта Ак Барс Premium автоматически подключена к программа «Универсальные мили». За первую операцию по карте вы получите сразу 1 000 приветственных миль. А после, вам начисляется от 2 миль за каждые 100 рублей покупок. Их можно потратить на приобретение авиа и ж/д билетов или забронировать отель. При желании, вы можете поменять программу лояльности на выплаты рублями.

Социальная карта «Забота»

Карта платежной системы «Мир» предназначена для получения пенсий, пособий и других социальных выплат. На одну карту можно получать зарплату, пенсию и пособия, оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой, получать бонусы кэшбэк-рублями за любые покупки. Карта подключена к программе лояльности «Сливки», а значит вы сможете получать сверх-кэшбэк до 25% от партнеров банка!



С уважением к возрасту и с заботой о клиентах банк не взимает плату за обслуживание счета и ежемесячно зачисляет до 5% годовых на остаток по счету. Снятие наличных в любых банкоматах России — бесплатно!