Владимир Мышкин: «В современном хоккее мне с моими 180 сантиметрами не дали бы шанса»

Легендарный голкипер — о конкурентах на позиции «первого номера» в сборной России

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легендарный вратарь Владимир Мышкин разобрал для Russia-Hockey.ru первые две победы сборной России на Кубке Первого канала и оценил шансы Александра Самонова, Владислава Подъяпольского и Эмиля Гарипова на попадание на чемпионат мира.

Очень важно, что в трафике Самонов не пассивен



— Удивились тому, что в Москву была вызвана вратарская бригада Самонов — Федотов — Тарасов?

— В КХЛ сегодня много качественных российских голкиперов, любой выбор будет не очевидным. Если говорить о нынешней тройке, то ставка изначально делалась на Самонова, а Федотов и Тарасов — вратари на перспективу, которых, видимо, хотели посмотреть в тренировочном процессе. Безусловно, в идеале на главных турнирах сборной линия вратарей должна быть максимально плотной.

Фото: fhr.ru

— Ставка на Самонова работает?

— У сборной России — две победы, пропущены лишь четыре шайбы. Думаю, что Самонов оправдывает надежды, второй период и буллиты со шведами, несколько отрезков матча с чехами отработаны на хорошем уровне.

— Что отметите в его технике?

— Нехватку габаритов Самонов компенсирует скоростью, чтением игры, вратарским интеллектом. Очень важно, что в трафике он не пассивен, постоянно выискивает шайбу, старается лишить соперника добивания, второго броска.

Может быть, в каких-то моментах нужно больше играть в стойке. Как в эпизоде с единственным голом чехов, когда, находясь на коленях, верх наших ворот оставил без защиты. Это мелкие шероховатости.

В современном хоккее мне никогда не дали бы шанса



— Общались с некоторыми ветеранами, они утверждают, что по стилю Самонов чем-то похож на Владимира Мышкина...

— (смеется) В современном хоккее мне с моими 180 сантиметрами никогда не дали бы шанса. Наверное, общее у нас то, что мы — «маленькие». Самонов немного выше, но все равно от запроса на габариты никуда не денешься — таковы требования современного хоккея.

Фото: fhr.ru

— Вы с ними согласны?

— А никуда не денешься — при всей моей симпатии к «маленьким» вратарям. Современный хоккей — очень плотный, на пятачках — настоящее столпотворение, голкиперов постоянно прессингуют, увидеть шайбу иногда просто невозможно. В такой ситуации габариты — это большой бонус. За их счет банально закрываешь площади — и твои шансы быть эффективным изначально выше.

В некоторых эпизодах с участием Самонова — и на Кубке Первого канала, и в регулярном чемпионате КХЛ — нехватка габаритов так или иначе сказывалась. Как тут не вспомнить НХЛ, где почти все вратари — за 190 сантиметров.

— Тем не менее Самонов сделал заявку на попадание на чемпионат мира?

— Да, маленький шажок в сторону Минска и Риги сделан. Но конкуренция среди вратарей КХЛ обещает быть очень высокой.

Фото: fhr.ru

Брагин прав, что отмечает Третьяка



— Кто в гонке?

— Мы говорили о габаритах, здесь первый в списке — Бобков со всеми его игровыми плюсами и минусами. Если в «Авангарде» во второй половине чемпионата будет сделана ставка на этого голкипера, то все возможно.

Но в первую очередь меня немного удивило, что вне списка приглашенных на Кубок Первого канала оказался Подъяпольский. Он проводит хороший сезон в «Северстали», нагружен игровой практикой по максимуму, успехи Череповца — во многом его заслуга. Предположу, что на следующем этапе Евротура сборная, которая никогда не закрывает свои двери, этого интересного вратаря посмотрит.

— Вы не назвали Гарипова.

— На данном этапе Гарипов, как и Бобков, — фактор неопределенности, без стабильной практики. На месяц Гарипов исчез в «Авангарде», но после обмена в «Динамо» провел два матча кряду, прибавляя с каждым периодом. Потенциал у Гарипова серьезный, думаю, в сборной он в списке кандидатов.

— Вас не удивило, что главный тренер сборной Валерий Брагин перед московским турниром назвал как потенциального кандидата и Максима Третьяка?

— Нет, Брагин прав. У Третьяка-младшего проскальзывают некоторые проблемы в технике, но у него есть самое главное — вратарская косточка. После неудач он не распускает нюни, а собирается и еще больше работает. Как следствие — прогресс в игре, который действительно заметен. Но понятно, что до сборной ему еще не близко.

Фото: fhr.ru

Не удивлюсь, если ни один вратарь из НХЛ до ЧМ не доедет



— Некоторые специалисты говорят, что все наши вратарские разборки в КХЛ — это дело временное, исключительно на уровне Евротуров, а на чемпионат мира поедут голкиперы из НХЛ. Что скажете?

— Это заблуждение.

— Почему?

— Нынешний сезон ломает все правила. НХЛ вроде бы начинает уже 13 января, но никто не гарантирует, что сезон там не будет сорван — или сдвинут на лето. Не удивлюсь, если при таком сценарии ни один вратарь из НХЛ до чемпионата мира не доедет. Значит, роль Евротуров, наоборот, становится решающей.

Именно поэтому очень важно, чтобы в КХЛ была высокая конкуренция среди российских вратарей, а сборная посмотрела бы их по максимуму. От тех ребят, которых мы обсудили, жду большего прогресса. И еще им очень нужна практика, ведь те же Самонов, Бобков и Гарипов все вместе сыграли в этом сезоне примерно столько же, сколько один Подъяпольский. Вратари — ключевой фактор для сборной. И она не может себе позволить взять на чемпионат мира голкипера, который в клубе — запасной.

