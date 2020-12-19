Запрет на въезд для Путина, урезанный бан и «да» упоминанию России: победа или поражение нашего спорта?

Спортивная Россия поделилась на «пораженцев» и ликующих оптимистов

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение об отстранении России от крупных международных соревнований на 2 года за акт подмены и удаления данных в базе Московской антидопинговой лаборатории. Российские спортсмены смогут выступать на ОИ и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе. Однако послабления по сравнению с первоначальными санкциями, оглашенными год назад, оказались довольно приятным бонусом от суда — ограничения в основном даже мягче, чем те, что введены «под Пхенчхан» 2 года назад. Так что складывается впечатление, что CAS старается действовать по принципу «и вашим и нашим». Сокращенный срок «бана», цвета российского флага на форме и запрет на въезд для Владимира Путина с оговорками — эти и другие «маленькие» нюансы, позволяющие России чувствовать себя в спортивном мире в целом неплохо — в материале «Реального времени».

Российские спортивные чиновники вердиктом CAS в целом довольны. Признание вины?

То, что окончательное решение CAS расценивается в российских спортивных кругах скорее как победа, видно по общему тону высказываний. Смущает одно — чиновники от спорта практически не возмущаются санкциями, вне зависимости от их тяжести, а скорее утешаются, что наказание оказалось не таким жестким, как могло быть. Можно ли это расценивать как молчаливое признание вины?

При этом стоит отметить, что самой большой победой для России стало решение о том, что состав отечественной команды на Олимпийские игры в Токио и Пекине будет формировать Олимпийский комитет России. Другой вопрос, что МОК еще проверит, кого из избранных допускать, а кого нет.

«С моей точки зрения, наше решение набсовета РУСАДА не принимать претензии, которые были сформулированы WADA, было однозначно правильным, — рассуждает глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. — Рассчитывали, что CAS примет больше нашей аргументации, но были приняты такие вещи, как сокращение сроков отстранения, то, что наши команды будут отбирать Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, спортсмены могут быть в форме с цветами национального флага и словом «Россия». И болельщики смогут посещать соревнования с атрибутикой и национальными флагами».

— Мы смогли ответить на претензии WADA прямолинейно с конкретной аргументацией. То, что было сегодня опубликовано, значительно отличалось от изначальных требований. Я считаю, что это позитивные новости», — сказал Ивлев ТАСС.



Можно упоминать Россию и использовать триколор: санкции мягче, чем в Пхенчхане

Еще накануне стало известно, что CAS разрешила-таки российским спортсменам носить одежду с названием страны, а также наносить цвета национального флага на форму на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Да, экипировку, в которой будут выступать спортсмены на соревнованиях, будут определять соответствующие международные спортивные федерации, однако россиянам разрешат использовать упоминание России на форме, но только в том случае, если рядом будет уточнение таким же или большим шрифтом, что эту форму носит нейтральный атлет.

То есть в Токио и Пекине будет примерно то же, что было 2 года назад в южнокорейском Пхенчхане, где вместо сборной России выступала команда «Олимпийских атлетов из России» (ОАР). Разве что формулировка несколько корректируется — по словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, российские спортсмены теперь будут выступать в статусе «Олимпийской команды России». Именно это название и будет вынесено на спортивную форму наших спортсменов. Как видим, особо закрученных гаек или, наоборот, послаблений со стороны швейцарского суда в этом аспекте нет.

В Корее российские атлеты не имели возможности не просто выступать под собственным флагом, но даже наносить его цвета на спортивную форму в порядке российского триколора. Фото: aravot-ru.am

А вот в вопросе цветов и символов мы даже получили некий бонус от CAS. Послабления очевидны, судите сами: в Корее российские атлеты не имели возможности не просто выступать под собственным флагом, но даже наносить его цвета на спортивную форму в порядке российского триколора — запрещалось сочетание белых, синих и красных цветов. Поэтому некоторые спортсменки искали обходные пути, например делая себе «патриотический маникюр».

Из-за запрета на бело-сине-красные цвета наша команда выступала в форме серого и красного цветов от отечественного производителя ZaSport, довольно странным образом выигравшего тендер на пошив экипировки вместо привычного Bosco. Позже выяснилось, что основным владельцем компании является Анастасия Задорина, которую журнал Forbes называл дочерью руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента ВК «Динамо» Михаила Шекина.

Все это лирическое отступление, но есть один любопытный факт: куртки от ZaSport были «c cюрпризом» — как оказалось позже, на их подкладки все-таки был нанесен российский триколор. Этот коварный план раскрыла Евгения Медведева, оторвав белую подкладку от воротников уже по прилету из Кореи.

Нет, на парадах олимпийцев во время церемоний открытия нашим спортсменам по-прежнему придется идти под белым флагом с пятью разноцветными кольцами — знаменем олимпийского движения, однако такое решение однозначно можно считать скорее положительным, нежели отрицательным исходом. И традиционно «бомбящая» реакция немецкого журналиста-разоблачителя Хайо Зеппельта лишь подтверждает это:

«Невероятно! На форме нейтральных спортсменов может быть написано «Россия». CAS действительно считает, что это нейтральная форма?



Ерунда. Так же было в Пхенчхане-2018, когда МОК и Томас Бах демонстрировали дружеское отношение к России», — написал Зеппельт в Twitter.

Путин на Олимпиадах: минус обиженное Токио, плюс дружественный Пекин?

Вместе с оглашением окончательного «приговора» мир узнал и еще об одном нововведении CAS. В предыдущих санкциях МОК «высшего уровня» свой заслуженный бан получило лишь одно правительственное лицо России — Виталий Мутко, который в итоге был перемещен на другую, уже не спортивную должность.

Однако на этот раз санкции CAS оказались куда жестче в отношении российских власть имущих — чиновникам, включая президента страны Владимира Путина, отныне запрещено посещать крупные международные спортивные соревнования. Это означат, что, по идее, Путин не сможет посетить ни летние ОИ в Токио в 2021 году, ни зимний Пекин в 2022-м.

Станислав Поздняков ожидаемо дежурно выступил с резко негативной оценкой такого решения CAS:

«Много вопросов вызывает участие государственных лиц. В решении напрямую указывается президент РФ. Не могу себе представить, что арбитры поддерживают решение распространить данные меры на главу суверенного государства. Мы занимаем позицию о недопустимости подобных подходов», — приводит слова главы ОКР «Р-Спорт».

Однако есть одно «но», указывающее на то, что и в этом вопросе МОК и CAS сделали все, чтобы снять с себя полную ответственность за столь серьезное решение, дабы не слишком гневать уже и так серьезно «подстреленную» Россию. Они оставили некую лазейку — президент РФ все-таки имеет возможность попасть на Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу в Катаре, если получит персональное приглашение.



В таком случае уже можно делать ставки, куда Путин все-таки будет приглашен, а куда нет.

Очевидно, что японская сторона такого дружественного шага не предпримет — в Токио не питают особых симпатий к фигуре российского президента, не так давно утвердившего поправки к Конституции, запрещающие отчуждение российских территорий, а это значит, что переговоры о передаче Курильских островов вновь не увенчались для японцев успехом.

На этот раз санкции CAS оказались куда жестче — чиновникам, включая президента страны Владимира Путина, отныне запрещено посещать крупные международные спортивные соревнования. Фото: kremlin.ru

Другое дело Китай. Здесь российское лобби использует все возможные каналы, чтобы Си Цзиньпин сделал соответствующее приглашение.

Катар же остается самым непредсказуемым кейсом для Кремля. Известно, что эта страна находится в сфере влияния Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, главы которых хоть и пожимают Владимиру Путину руку на переговорах, но «за глаза» имеют определенные нефтяные счеты — слишком много соприкасающихся интересов. Так что в этой арке можно оставить знак вопроса.