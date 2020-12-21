Trade in от Унистрой: как обменять ипотечную квартиру на новостройку?

Фото: предоставлено девелоперской компанией «Унистрой», Искандер Юсупов, заместитель генерального директора

Последние годы активно набирает обороты тренд обмена старого жилья на новое. Люди продают свои квартиры в «панельках», «хрущевках» и охотно переезжают в новостройки. Свою роль в этом сыграл и затяжной коронавирус, вызванная им необходимость большую часть жизни проводить дома. Многие компании полностью перешли на удаленный формат работы. Это позволило людям пересмотреть удобство своего дома и под новым углом взглянуть на обустройство полноценного пространства для работы, отдыха, в том числе и за пределами квартиры, в шаговой доступности от дома. О новом тренде беседуем с заместителем генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандером Юсуповым.

Home-office, кинотеатр, парки у дома

— Искандер Ильдарович, квартира «вчера» и «сегодня» — что изменилось в восприятии людей? На что больше обращают внимание покупатели сегодня?

— Если раньше, лет 5—6 назад, в сознании потребителя квартира была стандартным местом для удовлетворения базовых потребностей — безопасности, сна, отдыха, приготовления еды, то сегодня это многофункциональное пространство, объединяющее в себе домашний офис — полноценное рабочее место, зону отдыха, отдельные комнаты для жизни детей, взрослых, просмотра фильмов, отдыха всей семьей, удобного хранения вещей, стирки, глажки и пр. Пандемия этот тренд только усилила. Помимо этого, особое внимание сегодня уделяется пространству за пределами квартиры, подъезда.

— Грядут слухи о новой очередной волне и возможной самоизоляции после Нового года. Готовы ли к ним люди? Я сейчас говорю больше об инфраструктуре жилых домов.

— Если мы говорим о вторичном фонде жилья, где вся жизнь сконцентрирована в рамках квартиры, где во дворах стоит пара горок, песочница и тут же парковка для машин, то, я думаю, жителям таких домов будет не совсем комфортно. В наших же проектах мы предусматриваем, помимо современных дворов, парковые и прогулочные локации. Они есть на территории всех наших комплексов, путь до них занимает 5—7 минут. Дворы стали более комфортными, без машин, где люди занимаются спортом, гуляют с детьми. Таким образом, наши жители всегда могут отдохнуть на свежем воздухе, при этом не нарушая эпидемиологических норм.

ЖК «Весна», вторая очередь

Выкуп квартир с непогашенной ипотекой

— В последнее время наметился тренд обмена старого жилья на новое. Что вы думаете по поводу него?

— Этот тренд на самом деле наметился еще года 2 назад, когда люди начали активно продавать свои квартиры в «панельках», «хрущевках» и переезжать в новостройки. Если смотреть по нашей компании, то только в этом году мы провели более 250 подобных сделок. Понимая, что инструмент обмена очень важен для клиентов, мы модернизировали нашу существующую программу Trade in.* И уже с декабря мы выкупаем квартиры даже с непогашенной ипотекой в строящихся, сданных домах. Как показывает практика, продать квартиру с обременением очень сложно. Мы же делаем этот процесс более удобным и быстрым для наших клиентов: сами выплачиваем долг банку и снимаем обременение, находим на вторичное жилье покупателя и сами его продаем.

— Как устроен процесс переезда в новое жилье?

— Очень легко и просто. По аналогии с автобизнесом, где забирают вашу старую машину и дают новую. У нас так же, это реальный выкуп квартиры, честный. Мы выкупаем вашу недвижимость сами, а не передаем на реализацию посреднику. Вы приходите в один из наших офисов продаж, выбираете квартиру в любом жилом комплексе, объекте Унистрой. Параллельно наши специалисты занимаются выкупом вашей старой квартиры, согласовав с вами стоимость, готовят документы. Здесь хочу обратить внимание, что на рынке существуют компании, не застройщики, которые также занимаются выкупом квартир. Но для клиента это сопровождается огромным дисконтом. Мы же выкупаем квартиры по рыночным ценам и подходим к этому процессу рационально и справедливо. Да, есть небольшой дисконт, но он вполне рыночный и равен сумме, которую вы бы отдали в процессе торга с покупателем, за коммунальные расходы на период продажи и прочее.

Клиенту остается выбрать квартиру в новостройке и при необходимости оформить ипотеку или рассрочку на остаток. Все юридическое сопровождение сделки, оформление ипотеки на остаток мы берем на себя!

— Какие выгоды получает клиент, обратившись к вам?

— Это уникальное предложение по обмену квартир, находящихся в ипотеке, на новую предлагает только наша компания. Такого на рынке нет. Что касается самого процесса сделки, то клиенту не надо тратить время и деньги на поиск покупателя, размещение объявлений и экскурсии по своей квартире. Кроме этого, мы фиксируем цену на новую квартиру и даем на нее бонус. Программа распространяется на наши жилые комплексы ART City, «Весна», «Лето», «Беседа», «Царево Village».

Новый год в новой квартире

— Допустим, если я обращаюсь к вам сейчас, успею ли я справить Новый год в новой квартире?

— Конечно, если выберете жилье в сданном доме. Вообще, как правило, весь процесс оформления сделки занимает до 2 недель. Если квартира, которую вам надо продать, в ипотеке, то чуть больше. Кроме этого, в нашей компании есть огромный выбор квартир, и, кстати, самый большой пул 1-комнатных по Казани. Есть варианты с террасами на первых и последних этажах, мастер-спальнями, постирочными, угловыми панорамными окнами, гардеробными и нишами для шкафов-купе. Планировок множество. Также можно выбрать квартиру с балконом, теплой лоджией или совсем без них. Все квартиры сдаются с качественной черновой отделкой, но также можно заказать ремонт и кухонный гарнитур.

В новостройках тоже есть квартиры с ремонтом и мебелью

— Насколько популярны готовые форматы?

— Спрос на них за последнее время очень вырос. Готовые квартиры выбирают те, кто планирует переехать в новое жилье сразу после завершения строительства дома или сдавать. Обустройство кухни — одна их самых многозатратных и трудоемких статей ремонта. Мы же позволим вам избежать траты времени на составление дизайна будущего ремонта, кухни, покупку материалов, поиск рабочих. Кроме этого, вы сэкономите финансы, так как все услуги на ремонтные работы и мебель для кухни мы предлагаем по выгодным ценам, напрямую от поставщиков. Удобство программы заключается и в том, что стоимость ремонтных работ и кухни указывается в общем договоре на покупку квартиры, поэтому на нее, как и на всю квартиру, можно оформить любой удобный способ покупки — ипотеку, рассрочку.

— Что вы можете пожелать тем, кто планирует покупать новое жилье? Пару слов напутствия.

— Если вы планируете покупку квартиры, то сейчас самое время брать. После Нового года планируется повышение цен на строительное оборудование и материалы, поэтому не исключено, что цены на жилье вырастут. Кроме этого, сейчас в нашей компании проводится новогодний розыгрыш с полезными подарками.** Среди всех купивших квартиры в период с 1 по 28 декабря мы разыграем три приза:

кешбэк 2021 рубль с квадратного метра, который вы сможете потратить на уменьшение стоимости квартиры, мебель; 2021 день мы будем платить за вас коммуналку, это почти 6 лет (!); 21 регулярная уборка из допуслуг нашей Сервисной компании «Территория комфорта». Этот подарок однозначно оценит прекрасная половина наших будущих жителей!

Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону (843) 207-35-70.

«Готовые квартиры выбирают те, кто планирует переехать в новое жилье сразу после завершения строительства дома или сдавать»

Партнерский материал, фото предоставлено девелоперской компанией "Унистрой"