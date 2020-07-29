Шайхутдинова Любовь Николаевна
Общая информация
Родилась 6 июля 1958 г.
Образование
В 1981г. окончила лечебный факультет Казанского медицинского института
С 1981г. по 1990г.- работала врачом-хирургом Черемшанской ЦРБ РТ
В 1990-1992 гг — клиническая ординатура по акушерству — гинекологии, КГМУ.
С 1992г.- 2006г. — работа в Министерстве здравоохранения РТ в должности ведущего специалиста, затем главного перинатолога Министерства здравоохранения РТ.
С 2006г. — заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Татарстан.
С 14.08.2018 г. назначена на должность руководителя ТО Росздравнадзора по РТ.
Кандидат медицинских наук.
Отличник здравоохранения Российской Федерации
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Казань, ул.Нариманова, д.63
- Телефон: (843) 292-54-37
- Email: Shaihutdinova@reg16.rozdravnadzor.ru
- Сайт: https://16reg.roszdravnadzor.gov.ru/about/structure_to
Дата последнего обновления: 29.07.2020