Шайхутдинова Любовь Николаевна

Общая информация

Родилась 6 июля 1958 г.

Образование

В 1981г. окончила лечебный факультет Казанского медицинского института

С 1981г. по 1990г.- работала врачом-хирургом Черемшанской ЦРБ РТ

В 1990-1992 гг — клиническая ординатура по акушерству — гинекологии, КГМУ.

С 1992г.- 2006г. — работа в Министерстве здравоохранения РТ в должности ведущего специалиста, затем главного перинатолога Министерства здравоохранения РТ.

С 2006г. — заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Татарстан.

С 14.08.2018 г. назначена на должность руководителя ТО Росздравнадзора по РТ.

Кандидат медицинских наук.

Отличник здравоохранения Российской Федерации

Дата последнего обновления: