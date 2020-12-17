Малые производители отечественного ПО почувствовали дискриминацию в обязательной предустановке

Фото: Василий Иванов

Обязательную предустановку отечественного программного обеспечения на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры вновь перенесли — с января на апрель 2021 года. Как выяснило «Реальное время», вполне возможно, потребуется еще одна отсрочка, поскольку не все производители могут успеть подогнать свое «железо» под требование нового закона, в противном случае с рынка на время исчезнет ряд устройств. Помимо этого, эксперты сомневаются в том, что данная инициатива реально поддержит отечественных производителей российского софта — по крайней мере, небольших разработчиков, в том числе из Татарстана.

Для разных устройств — разные приложения

Закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства охватывает смартфоны, планшеты, другое беспроводное оборудование с сенсорным экраном, «двумя и более функциями», стационарные компьютеры, ноутбуки, системные блоки, а также телевизоры с функцией Smart TV.

Купив любое из перечисленных устройств, вдобавок к установленным по дефолту приложениям, пользователь получит набор отечественных продуктов, количество которых варьируется в зависимости от типа «железа».



К примеру, на смартфонах и планшетах должны быть установлены российские браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы и так далее.



Для ПК обязательной будет предустановка отечественного браузера, офисного ПО и антивируса, для Smart TV — браузера, поисковой системы, социальной сети и аудиовизуального сервиса.

Среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис». Фото: commons.wikimedia.org/Alexxsun

В приоритете Яндекс, Mail.ru и Kaspersky

Минцифры РФ еще не утвердило окончательный список приложений, из которых придется выбирать производителям техники, однако, есть предварительные данные. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных ожидаемо лидируют продукты Яндекса.



В категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru (мессенджер ICQ, соцсеть «ВКонтакте», стриминг OK Live (проект соцсети «Одноклассники»), новостной агрегатор и голосовой помощник «Маруся»).

Среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система «Мир».



Отметим, что на начальном этапе также обсуждалась возможность предустановки на устройства отечественной операционной системы (правда, не совсем понятно, какой именно), однако позже от этой идеи отказались.



В беседе с корреспондентом «Реального времени» директор по инновациям ГК Astra Linux (компания-разработчик отечественной «оси», о которой ранее уже писало наше издание) Роман Мылицын пояснил, что «вопрос по предустановке отечественных операционных систем, безусловно, более глобальный и гораздо более технологически сложный, так как потребует отказа от всех экосистем, связанных с зарубежными ОС», соответственно, подобные требования на данном этапе, «однозначно, стали бы чрезмерными».

«Малые компании находятся в дискриминационном положении»

Как уточняют в Минцифры РФ, при составлении реестра предпочтение будет отдаваться программам «с наибольшим количеством уникальных пользователей», что вызывает серьезные вопросы у экспертного сообщества и участников рынка.



«Реальное время» поинтересовалось у президента НП «РУССОФТ» (отраслевая ассоциация, участвовавшая в работе над документом) Валентина Макарова, каковы шансы тех же татарстанских производителей ПО на попадание в реестр, учитывая довольно высокий порог вхождения. И не являются ли такие условия дискриминационными в отношении мелких разработчиков.

— Вы совершенно правы, поэтому мы, как ассоциация, готовим письмо в Минкомсвязи с тем, чтобы они обратили внимание на этот вопрос. Поскольку они установили предел скачиваний на отметке 500 тыс., в реестр могут войти только те компании, которые уже давно находятся на рынке. Новые разработчики не попадают в этот реестр, то есть, малые компании находятся в дискриминационном положении, — комментирует эксперт. — У нас есть реестр отечественного ПО, в который все попадали с большим трудом. Дайте возможность производителям «железа» выбирать, какой софт из этого реестра они загрузят. Количественный критерий значительно сужает воронку для малых компаний.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов придерживается схожего мнения.

— На предустановку по сути могут претендовать только лидеры, поскольку имеются ограничения по минимальному количеству скачиваний, а это очень большие цифры. Следовательно, о поддержке небольших компаний речи вообще не идет. В итоге крупные корпорации просто получат возможность в обязательном порядке быть установленными на большинство устройств, — констатирует эксперт.

Как рассказал нашему изданию директор АПКИТ, председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев, «ПП РФ 1867 готовили без участия IT-ассоциаций» — их подключили к этапу, когда заявки уже были собраны и прием новых был закрыт.

— Ассоциация АПКИТ и другие IT-объединения сейчас отбирают предложения по доработке этого постановления. У нас уже около 25 предложений. Например, вчера на заседании правления мы обсудили два вот таких предложения:

Избежать подхода, когда устанавливают только избранных. Вместо этого — под эгидой Минцифры создать магазин российских приложений и устанавливать только его. А дальше пусть сам пользователь выбирает, чью программу ему взять из этого магазина. Тогда разработчики, в частности, из Татарстана получат больше шансов.



Предложить использовать весь Реестр отечественного ПО при формировании списка предустанавливаемых программ вместо создания узкого списка для предустановки. Оставить выбор за вендором «железа» или за пользователем.

«Не успеют перестроиться — не будут продавать свою технику»

Заниматься предустановкой могут как сами производители техники, так и уполномоченные ими лица — поставщики или продавцы техники. Вместо полной предустановки софта они могут разместить на экране устройства иконку программы для загрузки или при первом включении устройства показать пользователю список доступных к установке программ, «при этом должна отсутствовать возможность пропустить такое диалоговое окно».

Отметим, что закон об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен был вступить в силу 1 июля текущего года, но весной сроки перенесли на 1 января 2021 из-за вызванного пандемией кризиса. В декабре последовал еще один перенос — на 1 апреля следующего года. При этом многие эксперты сомневаются в том, что производителям хватит выделенного времени на обновление выпускаемой ими техники.



— Для производителя это — лишнее обременение, сложно реализуемое технически, на которое нужно как минимум полгода с момента утверждения всех нормативных документов. Безусловно, 3 месяца переноса — лучше, чем 2. При этом, по разным категориям продуктов производителям может потребоваться от 6 до 18 месяцев. Повторюсь, 3 месяца лучше, чем 2, но для относительно безболезненного перехода, нужно как минимум 6, — считает Антон Гуськов.

На вопрос о том, возникнут ли проблемы с продажами, если переноса сроков не будет, эксперт отвечает: «Думаю, да, поскольку компании-производители, как правило очень законопослушные. Если они не успеют перестроиться, то они просто не будут продавать свою технику».



В свою очередь Николай Комлев добавляет, что «к весне, вероятно, успеют не все, но большинство все же успеет». При этом эксперт не уверен, что из-за отсутствия переноса сроков на рынке могут возникнуть какие-либо проблемы.

«Вряд ли потребитель этому обрадуется»

В чем необходимость принятия данного закона, объяснил президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров. По его словам, в данном вопросе на первое место выходит удобство пользователя и выравнивание прав отечественных производителей ПО.

— Телефоны и компьютеры раньше были полностью нагружены импортным софтом. Чтобы дойти до какого-то российского приложения, нужно, чтобы вам очень сильно надоел уже установленный продукт или чего-то не хватало. Если вы будете иметь уже установленное российское приложение, то вы сразу можете посмотреть — интересует оно вас или нет. Пользователь получит возможность выбрать то, что сам считает нужным, а не пользоваться чем-то по привычке, — считает эксперт.

Однако, по мнению представителя РАТЭК Антона Гуськова, пользователь вряд ли будет в восторге от нововведений.

— Если говорить о пользователе, то ему навязывается огромное количество приложений (только для смартфонов — порядка 26). Вряд ли потребитель этому обрадуется. Тем более что, по данным опросов, российский пользователь достаточно активно сам устанавливает или же удаляет приложения. Таким образом, мы не видим плюсов, ни для производителей техники, ни для разработчиков ПО, ни для пользователей, — резюмирует Гуськов.