Какого архитектора для проектирования дома нанимать не стоит: 4 фразы-маркера

И зачем вообще нанимать архитектора

Прежде чем приступать, собственно, к строительству, нужно сначала определиться с проектом дома. В зависимости от того, кто будет строить ваш дом — частная бригада или строительная компания — вы определитесь с тем, будет ли проект дома типовым или индивидуальным, будете ли вы вообще его заказывать или обойдетесь рисунками от руки. Специалисты рынка советуют всё же не экономить на проекте и нанять архитектора для его разработки. Разбираемся, как выбрать этого ценного специалиста и какие внешние признаки помогут убедиться в его компетентности (или некомпетентности). А помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Не лучше ли сэкономить на проекте и не нанимать архитектора?

Не секрет, что многие будущие домовладельцы не хотят заказывать отдельно проект и нанимать архитектора — на это жалко тратить деньги. Ведь формально составление архитектурного проекта дома сейчас не требуется законом.

Однако в таких соображениях экономии может крыться принципиальная ошибка: грамотно составленный проект дома примерно на 98% будет давать расчет материалоемкости дома. Архитектор и конструктор распишут большую часть тонкостей: какая будет марка перемычек, какие плиты перекрытия, сколько уйдет материалов — например, кубатура кирпича или количество тонн цемента. Таким образом, после работы с профессиональным и грамотным архитектором на площадке не будет оставаться лишних строительных материалов, потому что специалист оперирует четкими цифрами.

Игорь Суслов рассказывает:

— Возможно, вы замечали на участках, где только что завершилась стройка, горы досок, штабели кирпичей, пакеты с цементом? На “Авито” порой тоже попадаются объявления в духе “продам остатки материалов от строительства”. При этом надо понимать, что излишки материалов — это лишние деньги, которые потратил заказчик. По нашему опыту, от строительства по “самопальным проектам” потери материалов в среднем составляют 150 — 200 тысяч рублей. При этом средняя стоимость проекта дома начинается от 400 рублей за квадратный метр. То есть, даже если за проект 100-метрового дома вы отдадите 40 000 рублей, то сэкономите порядка 100 тысяч на расчете материалов.

Так за счет чего же формируется экономия при грамотном проектировании? Это происходит, поскольку архитектор исходит из модульности материалов: стандартной ширины и высоты кирпича, объема газо- или пенобетонных блоков, типоразмеров плит перекрытий или стандартной длины деревянного бруса. Словом, каждый материал имеет свои геометрические стандарты, поэтому проектировать дом и помещения нужно так, чтобы нужно было менять эти стандарты (например, отпиливать) как можно меньше. Грамотный расчет гарантирует, что образуется минимум остатков, а следовательно, будут сэкономлены средства. Вся ведомость материалов, которые потребуется использовать на строительство, будет приложена проектировщиками к проекту.

Грамотный расчет гарантирует, что образуется минимум остатков, а следовательно, будут сэкономлены средства. Фото au.ru

Игорь Суслов приводит пример:

— Очень много в последнее время мы видим проектов, в которых много монолитных участков по перекрытиям. А ведь такие участки — дорогое удовольствие. И мы видим, что архитектор делает нестандартный расчет, который придется реализовывать за счет кошелька заказчика. Но можно это все рассчитать с учетом стандартных типоразмеров материала, ведь у каждого из них своя модульность.

Зачем нужны еще и конструктор и инженер?

Работы по проектированию не заканчиваются расчетом материалов и составлением детального плана дома. Если архитектор обладает компетенцией конструктора, он составляет и конструктивную часть проекта. Но лучше, если это будут два отдельных специалиста — все-таки это разные типы работ.

Конструктивная часть проекта — это все, что касается возведения дома: кладочный план, раскладка плит, конструирование фундамента, проработка узлов соединений, схем креплений, пролетов перекрытий. В идеале архитектор разрабатывает проект дома, после чего в работу включается конструктор, который рассчитывает и прорисовывает в проекте все технические моменты, рассчитывает распределение нагрузки, определяет толщину несущих стен. Именно конструктор проектирует фундамент — на основе расчетов, которые делает архитектор, снимая нагрузки. При конструировании дома по проекту должны учитываться и грамотно распределяться все виды нагрузок на все несущие конструкции дома.

И, наконец, третий специалист, который может входить в “идеальную” схему — инженер, который на основе документации, разработанной его двумя коллегами, осуществляет надзор за строительством и сопровождает проект. В его функции входит не присматривать за рабочими, чтобы они не пили и не создавали инцидентов, а последовательный контроль за их работой, выдача заданий и приемка их выполнения.

Наш эксперт объясняет:

— Человек думает: “Да я сам нарисую и пусть бригада строит”. А это может сказаться на долговечности. Чем больше мы вложим в дом на стадии строительства, тем меньше придется вложить впоследствии на стадии эксплуатации. Да и затраты-то на проект не так велики, как кажется. По минимальным расчетам, затраты на проект, разработку конструкции и надзор —около 2% от стоимости строительства дома. А надежности будет больше. Кроме того, архитекторы и конструкторы дают гарантию на свои проекты — в среднем по рынку гарантия составляет 5 лет, но есть и компании, которые увеличивают этот срок до 10.

Речь идет о геологических изысканиях на участке, которые определяют тип грунта, возможно, залегание подземных вод, расположение геологических слоев. Фото spbgeo.ru

4 фразы архитектора, после которых надо засомневаться

Выбор квалифицированного архитектора, который создаст проект дома вашей мечты, как утверждают специалисты строительного рынка, — дело непростое. Наш эксперт и вовсе заявляет, что найти хорошего архитектора сложнее, чем выбрать жену. Но мы все-таки попробуем составить некий список “маркеров”, которые скажут, что перед вами — возможно, не самый квалифицированный специалист, и стоит насторожиться.

Фраза №1: “Не надо заказывать классическую “геологию”, можно обойтись экспресс-вариантом”

Речь идет о геологических изысканиях на участке, которые определяют тип грунта, возможно, залегание подземных вод, расположение геологических слоев — словом, о изучении той информации, которая напрямую влияет на выбор типа и конструкции фундамента. Эта услуга заказывается в специализированных компаниях, выполняется профессиональными геологами. Есть услуга так называемой экспресс-геологии, когда изучается ограниченный набор параметров. Но чтобы дом простоял много десятков лет, надо перед проектированием иметь перед глазами полную картину. Поэтому если архитектор разрешает не заказывать “классику”, а предлагает обойтись экспресс-геологией или даже, чего доброго, просто изучением колодца на участке и опросом соседей, — значит, он недостаточно скрупулезно подходит к делу.

Фраза №2: “Я сделаю всё сам: и проект, и конструктивную часть, и внутренний дизайн дома, и разводку коммуникаций”

Конечно, нельзя исключать наличия на строительном рынке уникальных специалистам, которым по плечу абсолютно все проектировочные решения вашего дома — начиная от разводки электричества и проекта дизайна в стиле прованс, и заканчивая конструкцией сложного фундамента и расчетом материалоемкости коттеджа. Но всё-таки каждый должен заниматься своей работой. Дизайнер интерьера занимается внутренним убранством дома, конструктор создает конструктивную схему, инженер занимается коммуникациями, а архитектор создает общий проект дома.

— Это все равно, что прочесть объявление “Я строитель-универсал”, — говорит нам Игорь Суслов. — Такой строитель, скорее всего, гениально делает что-то одно — например, кладет плитку, а двери ставит по остаточному принципу. Поэтому если ваш “архитектор” пытается взять на себя вообще весь проект, включая интерьер и надзор — есть смысл задуматься.

Дизайнер интерьера занимается внутренним убранством дома, конструктор создает конструктивную схему, инженер занимается коммуникациями, а архитектор создает общий проект дома. Фото ural.org

Фраза №3: “Спроектируем всё, как вы скажете. Желание заказчика — закон”

Излишне сговорчивый архитектор удобен заказчику, но подумайте сами: что если заказчик настаивает на заведомо неверном решении? Ведь непрофессионал не всегда может оценить рисков. Пример: тяжелый дом (к примеру, из кирпича) планируется поставить на болотистом грунте, и архитектор с конструктором советуют использовать плитный фундамент. Заказчик считает, что это слишком дорого, и требует обойтись менее затратным и более стандартным вариантом. В этом случае правильным поведением архитектора будет всеми силами донести до заказчика опасность такого подхода.

Еще пример: к западу от дома открывается чудесный вид на лес, и заказчик хочет спроектировать гостиную с панорамными окнами на этот вид. При этом в наших краях холодные ветры дуют в основном с запада, поэтому крайне не рекомендуется ориентировать огромные пространства панорамных окон (которые и сами по себе не самый теплый элемент дома) в этом направлении. Лучше, если архитектор сообщит об этом факте будущему домовладельцу.

И так — во многих деталях. Если архитектор спорит с заказчиком и спокойно доносит до того его неправоту, — это нормально. Это не признак строптивого архитектора — это характеристика профессионала. Конечно, каждый раз при таком споре важна железная аргументация, подкрепленная цифрами и расчетами.

Фраза №4: “Я не вмешиваюсь в вашу личную жизнь, особенности вашего образа жизни меня не касаются”

Казалось бы, очень аккуратная, тактичная и бережная позиция. Однако особенности образа жизни заказчика — это, пожалуй, главная база технического задания. В этом доме вам жить всю жизнь. Поэтому дотошный архитектор выспросит всё:

сова вы или жаворонок (от этого будет зависеть ориентировка окон спальни);

сколько у вас детей или сколько их планируется (от этого будет зависеть количество детских спален, желательно одинаковых по площади, чтоб никого не ущемить);

будет ли с вами жить пожилой член семьи (чтоб запланировать комфортное пространство для него);

какие у вас хобби (к примеру, если вы любите рисовать, то, возможно, в мансарде есть смысл оборудовать вашу мастерскую и т.д.);

любите ли вы лежать в ванне или предпочитаете быстрый душ (от этого зависит разводка инженерных коммуникаций в санузлах)

и многое, многое другое. Внимательный архитектор на время работы над проектом станет другом вашей семьи и узнает о вас многое — только так он сможет спроектировать дом, который подойдет вам и только вам. Используя свои профессиональные знания, архитектор должен найти разумный компромисс между самыми экзотическими желаниями клиента и требованиями рациональности.

