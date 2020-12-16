Константин Самарцев: «Всегда нужно делать выходы к воде»

Молодой архитектор — о развитии казанских набережных и маленькой Италии в Камском Устье

Казанец Константин Самарцев в числе 100 лучших молодых архитекторов прошел обучение по программе «Архитекторы.РФ», организованной ДОМ.РФ и знаменитым КБ «Стрелка», и теперь старается воплотить полученные знания на практике. Проект его архитектурного бюро по созданию туристического кластера в Камском Устье вошел в число 10 финалистов всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив, победитель которого получит финансирование на его реализацию. Почему на Западе не делают детские площадки во дворах, какой зарубежный опыт нам следовало бы перенять, насколько программа «Наш двор» сложнее, чем создание общественных пространств, как преобразится набережная Казанки и какие точки роста есть на карте города — об этом молодой архитектор рассказал «Реальному времени».

«Создавать комфортную городскую среду уже сейчас»

— Константин, с каким проектом вы попали в программу «Архитекторы.РФ»?

— В Набережных Челнах нам удалось реанимировать молодежный центр «Нур». Мы начинали этот проект еще в 2018 году, подготовили концепцию реновации этого места. В бывшем ресторане «лихих 90-х» провели благоустройство, переделали интерьеры, обновили фасад. Молодежный центр открылся в сентябре этого года — как современное пространство для самореализации, досуга, творчества и занятий физической активностью.

— Вы даже создали сайт для тех, кто хотел развивать подобные объекты.

— Изначально я хотел сделать методическое пособие для администраций домов культуры и молодежных центров. Но потом создал сайт, чтобы те, кто хотел развивать свой объект, например, Дом культуры или молодежный центр, могли увидеть и понять, с чего начать изменения, как привлечь людей. Сейчас подобные дома культуры и подростковые клубы, «наследие советской эпохи», как правило, достаточно скучны и заброшены. Но представляют собой хороший актив, который можно использовать во благо общества.

— Расскажите, что из себя представляет программа «Архитекторы.РФ».

— Эта образовательная программа рассчитана на то, чтобы выявить хорошие кадры, найти неравнодушных людей в профессии, которые готовы к изменениям в сфере архитектуры и строительства, чтобы создавать комфортную городскую среду уже сейчас. Сама программа существует второй год, перед нами был выпуск, в который попали мои коллеги — Алмаз Валиуллин, Анастасия Яременко и Айназ Ярмиев. А в этот раз от Татарстана было три участника — Лилия Гиззятова, Карина Давлетьянова и я.

Фото: interior.ru

Эта образовательная программа рассчитана на то, чтобы выявить хорошие кадры, найти неравнодушных людей в профессии, которые готовы к изменениям в сфере архитектуры и строительства, чтобы создавать комфортную городскую среду уже сейчас

Предполагалось, что программа будет длиться 3 месяца, но из-за эпидемии коронавируса и связанных с этим ограничений, были внесены серьезные коррективы. Обучение состоит из четырех модулей: сначала мы встречались в Москве, потом был европейский этап, затем из-за COVID-19 все занятия и конференции проходили онлайн, после чего участники поехали в разные города. Я побывал в Мурманске и Архангельске. Финал проходил в Москве, где мы представляли свои проекты. Два последних модуля проходили с учетом всех «антиковидных» мер: перед организаторами стояла сложная задача — собрать 100 человек со всей страны, выстроить логистику, обеспечить безопасность здоровья.

На Западе детские площадки выносят из дворов

— Во время обучения вы знакомились с зарубежным опытом возведения многоквартирного жилья и общественных пространств. Что из этого можно было бы перенять?

— Мне показались интересными сама архитектура, качество строительства, их подход к этому. Из зарубежного опыта развития городской среды можно почерпнуть четкое следование принципам, которые воплощены в стратегии развития ООН-хабитат: увеличение «плотности» города при обязательном социальном разнообразии. То есть, если они строят жилой комплекс, то всегда предусматривают то, что там будут жить люди разного достатка с разными потребностями. Туда обязательно включены объекты обслуживания, магазины, офисные здания, культурные центры парковки и просторная уличная сеть. Интересно, что детские площадки часто выносят из дворов, мы были во Франции, и нас удивило, что там жители против того, чтобы под окнами играли дети. Там разбивают общий парк для всего района, в котором делают огромную хорошую детскую площадку.

Еще что понравилось и хотелось бы перенять — это серьезное отношение власти к принципам устойчивого развития: они формируют зеленый каркас города и стараются его поддерживать, подчеркивают многофункциональность использования зданий и территорий, это называется «multi-use», для сохранения исторических памятников и зданий эпохи модернизма предоставляют налоговые льготы, государственные гранты, выплаты для реставрации объектов культурного наследия и компенсируют расходы на ремонт этих зданий.

— А с точки зрения общественных пространств?

— В Татарстане научились хорошо работать с общественными пространствами. В последние 5 лет мы перешли на новый уровень, и в России сейчас нам могут составить конкуренцию лишь какие-то точечные объекты. На самом деле по всей стране сейчас идет волна благоустройства, и мы друг у друга учимся: не только перенимаем европейский опыт, но также смотрим на объекты, которые делаются у нас.

Надо понимать, что европейские общественные пространства созданы за абсолютно другие деньги, они намного дороже чем наши, и это связано с большим количеством внешних факторов и прежде всего общей экономической ситуацией в Европе. Там другие системы распределения средств.

Фото: Олег Тихонов

На самом деле по всей стране сейчас идет волна благоустройства, и мы друг у друга учимся

Маленькая Италия недалеко от Казани

— Ваше архитектурное бюро сейчас разрабатывает проект «Камское Устье». Что предполагается там построить?

— Камское Устье — это известное место недалеко от Казани, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Там есть комплекс пещер, штольни, в которых добывали гипс, гора Лобач, с которой открывается прекрасный вид на уходящий вдаль горизонт, там сливаются Волга и Кама. Очень красивый рельеф, с горами, скалами, где можно заниматься скалолазанием. Я сравниваю это место с маленькой Италией. Тут есть даже свои виноградники и варят сыры.

Совместно с рабочей группой комитета РТ по туризму мы делаем проект развития этой территории. Он уникален тем, что мы будем синхронизировать сразу несколько направлений: туристические программы, инвестиции, деятельность профессиональных сообществ, чтобы они все вместе работали на благоустройство и повышение привлекательности этого района. Мы предлагаем начать работы над восстановлением ландшафта, укреплением берегов и снижением антропогенной нагрузки. Туда сейчас приезжают много туристов, они негативно воздействуют на флору и фауну, например, вытаптывают редкие растения. Мы планируем сделать потоки туристов организованными, предлагаем разместить только самую необходимую базовую инфраструктуру — лестницы, входные группы, информационные стенды для того, чтобы это место приобрело цивилизованный характер, но при этом не страдало от чрезмерного вмешательства человека. Мы хотим, чтобы там появлялись рабочие места, развивался бизнес, чтобы туристы приезжали прикоснуться к культуре этих мест. Таким образом, и местные деревни не угаснут, и в бюджет пойдут средства.

Этот проект мы заявили на всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ). Он попал в десятку лучших и вышел в финал. Победитель получит федеральное финансирование на его реализацию. Этот проект мы также презентовали на днях на конкурсе Российской национальной ассоциации ландшафтных архитекторов «АЛАРОС».

— Вы принимали участие в программе «Наш двор». Как вы оцениваете ее значимость?

— Я считаю, что это беспрецедентная программа, которой занимается Институт развития городов РТ. Я принимал участие в воркшопе, посвященном тому, как организовать такую крупную программу и как рассчитать, чтобы все действовало. Программа уникальна тем, что рассматривает благоустройство дворовых территорий комплексно. Это намного более сложная задача, чем создание общественных пространств. Здесь ведется работа с жителями. Зачастую они считают дворы своей собственностью, и мы принимаем их позицию. Прежде чем приступить к работам — проводятся общественные обсуждения, на которых жители высказывают свои пожелания, и мы, точнее мои коллеги, с ними работают. При разработке концепции благоустройства рассматривается не один двор, а несколько — как единый комплекс.

Фото Ильи Репина

Программа уникальна тем, что рассматривает благоустройство дворовых территорий комплексно. Это намного более сложная задача, чем создание общественных пространств

Вода — это ценность

— Есть ли, на ваш взгляд, в Казани точки роста?

— В Казани еще много мест, которые надо развивать в плане урбанистики. Где-то нужно расширять тротуары, где-то сделать более комфортным пространство для пешеходов. С точки зрения развития рекреационного каркаса, по моему мнению, всегда нужно делать выходы к воде, и в Казани уже научились с этим работать. Летом открылась вторая очередь набережной озера Кабан, сейчас идет работа над проектом набережной реки Казанка. Это позитивные течения в развитии города.

Но сохранились еще пространственные ресурсы, пока не задействованные, но имеющие потенциал. Это, например, фабрика Алафузова, территория Речного порта. А вообще, 6 марта 2020 года был опубликован новый генплан Казани, и там указаны многофункциональные зоны, которые будут развиваться в дальнейшем — это южная промышленная зона, окрестности жилого комплекса «XXI век», акватория Волги и т.д.

— Скоро начнётся реализация проекта набережной реки Казанка от Ленинской дамбы до Ривьеры. Какой, на ваш взгляд, она должна быть?

— Это очень хорошая территория, несмотря на то, что она сейчас не благоустроена, она все равно используется — туда приходят люди просто посидеть на природе. Она очень важна, так как большинство казанцев проживают рядом с Казанкой. Самой концепции развития территории я еще не видел и не знаком с конкретными решениями, которые там предусматриваются. Но за проектом я слежу. Мне нравится, как он развивается. Например, разработчики сделали сайт, где на онлайн-карте каждый может оставить свое замечание. Мне нравится, что в проекте сформулирован бережный подход к развитию территории, учитывается, как она воспринимается горожанами, проект максимально нацелен на то, чтобы сохранить природу в мегаполисе. При практическом воплощении проекта, на мой взгляд, важно обеспечить доступ к воде, сделав благоустроенные выходы к реке.

— Для Казани очень актуален вопрос маятниковой миграции. Что, например, можно сделать в «Салават купере», чтобы сократить количество поездок жителей этого района в Казань?

— «Cалават купере» — это спальный район, где почти нет рабочих мест. В новом генплане учтено развитие таких многофункциональных зон. Это значит, что там можно будет строить офисные здания, другие места приложения труда. Нужно развивать полицентричность, локальные центры, для того, чтобы у людей не возникало необходимости ехать из одного конца города в другой, чтобы решить повседневные задачи. Как минимум, там должны быть магазины, школы, культурные центры.

Элеонора Рылова