Руслан Халилов, ФПИ: «Работа бизнеса и власти может сделать Татарстан жемчужиной водного туризма»

Как пополнить налоговую казну республики, развивая такую недооцененную нишу

Татарстан — один из признанных центров российского туризма. Но все ли возможности этой отрасли задействованы в нашей республике? Люди едут осматривать красавицу-Казань, древний Болгар, сказочный остров-град Свияжск. Едут проводить яркие вечера в современных барах и пробовать татарскую кухню в традиционных ресторанах. Едут на концерты и на спортивные мероприятия. Но многие (в том числе и в профильных ведомствах) будто не замечают еще одной, огромной и перспективной ниши, несущей огромный потенциал для развития туризма в республике — наших рек и озер. Об этом в авторской колонке для “Реального времени” размышляет управляющий Фонда Прямых Инвестиций Руслан Халилов.

Пандемия подстегнула спрос на внутренний туризм

Начну, пожалуй, с очевидного: “ковидный” 2020-й сначала оглушил шоком глубокой заморозки всю туристическую отрасль страны и республики, но потом круто повернул приоритеты и направление этого бизнеса. Ставшие вмиг недосягаемыми европейские города, средиземноморские пляжи и Юго-Восточная Азия заставили сфокусироваться на перспективах внутреннего и даже, так сказать, “микровнутреннего туризма”.

Смотреть вулканы и космические пейзажи россияне отправляются уже не в Исландию, а на Камчатку (что в большинстве случаев обходится дороже). За горнолыжным экстримом — не в Альпы, а в Башкирию или в Сочи. За пляжным туризмом — в тот же Сочи (или, если угодно, в Ейск на Азовское море). А вот центром гастрономического и экскурсионного туризма остается Татарстан. Как только были сняты межрегионные ограничения в передвижениях россиян, к нам снова нахлынули гости со всей страны.

Очень кстати российское правительство выделило 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, и 47 млн из этих денег получают 18 туристических проектов из Татарстана — на эти гранты будет продолжаться работа по укреплению туристического потенциала и бренда республики. Госкомитет РТ по туризму стремится поддерживать и внутренние направления: татарстанцы отправляются в путешествия по родной республике по программе “1001 удовольствие за выходные”, в которую входит больше десятка разнообразных направлений.

Словом, работа идет титаническая, и плоды она приносит реальные. Развитие внутреннего туризма работает еще и на три социально важных направления:

создает рабочие места;

выполняет образовательную функцию;

способствует экономическому развитию региона (в частности, пополняет налоговую казну республики).

Однако остается незаслуженно обиженным еще один, очень важный и интересный туристический вектор — туризм водный.

Можно придумать минимум 6 видов водного туризма, на которых можно зарабатывать деньги и привлекать в республику десятки тысяч туристов

Республика невостребованных рек и озер

Татарстан, расположившийся в месте слияния великих рек, обеспечен водой с лихвой. Наши многочисленные озера и пруды, реки и речушки — не только ценные экосистемные объекты, создающие уникальный природный компонент. Они скрывают в себе и большой потенциал для развития внутреннего туризма.

Просто загляните летом на любое более или менее открытое пространство на берегу любой реки. Вы обязательно встретите там или рыбаков, или купальщиков. Но благоприятных условий береговой инфраструктуры в республике создано катастрофически мало. На весь Татарстан оборудовано лишь чуть больше десятка официальных пляжей (все остальные можно считать стихийными), рыбаки обеспечивают свой досуг самостоятельно, а места, где можно покататься на арендованных лодках и катамаранах, можно в Татарстане сосчитать по пальцам. А ведь можно придумать минимум 6 видов водного туризма, на которых можно зарабатывать деньги и привлекать в республику десятки тысяч туристов:

пляжный;

рыболовный;

яхтинг;

сплавной;

круизный;

экологический и образовательный детский туризм.

И рыбная ловля, и пляжный отдых, и другие виды водного туризма могли бы стать более организованными и приносить немалый доход в бюджет республики. Есть в этом и не только финансовый интерес. Нынешнее лето стало рекордным за несколько последних лет по количеству жертв на воде. Люди тонули в необустроенных местах для купания, из-за отсутствия вышек спасателей. Словом, инфраструктура на берегу нужна, как воздух, и вся эта сфера нуждается в регулировании, облагораживании и освоении.

К примеру, взять даже такое распиаренное сегодня Камское устье. Наше море, Камское море в центре России! Но и его акватория недооценена. В Камско-Устьинский район едут рыбачить люди со всего ПФО, из Подмосковья и с Урала. По самым скромным подсчетам, на зимнюю рыбалку сюда приезжают 10 — 15 тысяч человек! И это — не считая местных жителей, для которых река — что-то вроде собственного огорода.

Да, стали появляться специализированные отели, которые, помимо бани и массажа, предлагают рыбалку в Камском Устье. Да, есть “дикие”, частные гиды, которые водят гостей в рыбные места. Но неисчерпаемый потенциал района требует более системной работы. Этот туристический продукт можно обогатить кратно: и экскурсиями, и спуском в местные штольни и Юрьевскую пещеру, и обустройством палаточных лагерей, и организованными прогулками на маломерных судах, и многим, многим другим. Здесь можно создать комплексный туристический продукт, совмещающий рыболовный туризм и активный. И попытки сделать это уже есть, но они совершенно не соразмерны масштабу потенциала этой территории.

И так — везде. Елабуга и Казань, Рыбная Слобода и Лаишево, Чистополь и Набережные Челны — большие города и небольшие райцентры — все они могли бы очень мощно использовать свое природное сокровище. Но пока это находится в зачаточном состоянии.

Елабуга и Казань, Рыбная Слобода и Лаишево, Чистополь и Набережные Челны — большие города и небольшие райцентры — все они могли бы очень мощно использовать свое природное сокровище

Десять ответов на вопрос “Почему?”



Хотелось бы порассуждать о том, почему же происходит так, что одно из главных своих туристических преимуществ республика пока не может использовать на полную мощность. Я выделяю десять факторов, которые сдерживают развитие водного туризма в Татарстане.

Неразвитость причальной и береговой инфраструктуры. Пристаней и береговых турбаз, сезонных гостевых стоянок и тем более — марин в Татарстане катастрофически мало. Понятно, что всё это вызовет множество вопросов и у экологических служб, но если всё сделать в соответствии с требованиями законодательства, то всё может получиться. А еще береговая инфраструктура спасет десятки жизней в купальный сезон — и об этом тоже надо думать. Отсутствие необходимой сети топливных заправочных станций для заправки яхт и катеров на Волге и Каме; отсутствие баз технического сервиса оборудования маломерных судов. И эти вопросы тоже нужно проработать в связке с надзорными ведомствами. Уверен, все возможности для развития в этом направлении у республики есть. Слабое навигационное оборудование фарватеров на тех акваториях, которые наиболее привлекательны для прогулочно-экскурсионного судоходства. Недостаточное информационное обеспечение сплавного туризма: до сих пор не проработаны карты, схемы, лоции и прочие справочные материалы по районам походов. Хотя если бы эти материалы присутствовали, было бы гораздо легче организовывать весенние и летние сплавы по речкам республики. Недостаточно проработанное водное законодательство, усложняющее режим использования маломерных туристических, прогулочных и спортивных судов в акватории рек Татарстана. Отсутствие инфраструктуры для семейного и детского отдыха. Несколько хорошо благоустроенных семейных баз на живописных берегах Волги в республике есть. Но этого катастрофически мало. Вся подобная инфраструктура выстроена сейчас крайне фрагментарно и почти целиком представлена частными коттеджами, сдаваемыми посуточно. Между тем, детские зоны, игровая инфраструктура с аниматорами, лагеря для семейного отдыха на воде пользовались бы неплохим спросом как у жителей республики, так и у представителей близлежащих регионов. Недостаточность сил и квалифицированных кадров. Об этом много говорят: сильные менеджеры смогли бы сделать многое для развития водного туризма в Казани. Но пока бизнес не будет вовлечен в этот вопрос, им просто неоткуда взяться. Поэтому нужно и выращивать собственные кадры для работы в этой отрасли, и привлекать квалифицированных специалистов со стороны. Низкое бюджетное финансирование отрасли. Этот вопрос требует проработки на высшем уровне. Президент республики с большим вниманием относится и к проблемам бизнеса, и к вопросам повышения туристической привлекательности Татарстана, и к росту узнаваемости республики в стране. Поэтому, надеюсь, привлечь внимание властей к развитию водного туризма — только вопрос времени и желания. Недостаток инвестиций в недооцененную отрасль. Эта проблема во многом определяет все остальные. Привлечение внутренних и внешних инвестиций в водный туризм в Татарстане решило бы проблему, поэтому крайне важно обращать внимание инвесторов на эту нишу, которая может стать золотоносной жилой при разумном подходе. Низкое качество туристских услуг — отсюда и боязнь инвесторов, что спрос будет низким. Это, к сожалению, штамп еще из советских и ранних постсоветских времен. Базы отдыха с разваливающимися домиками и удобствами под деревом, древние скрипящие катамараны и утлые лодчонки, прогулочные суда полувековой давности — всё это пока еще мгновенно всплывает в сознании при слове “водный туризм на Волге”. Но этот тренд успешно побороли представители экскурсионного туризма в Татарстане: уже есть яркие программы, кофмортабельные отели. Отрасль развивается семимильными шагами, и в канву этих шагов вполне можно вплести водный туризм. А спрос на качественную услугу, как мы уже видим по образцу экскурсионного и отельного туризма, формируется моментально.

Чтобы решить проблему и развить в республике эту нишу, нужно разработать и осуществить комплексную программу поэтапного решения проблем в туристской индустрии на водных объектах Татарстана

Так что же делать?

Думаю, чтобы решить проблему и развить в республике эту нишу, нужно разработать и осуществить комплексную программу поэтапного решения проблем в туристской индустрии на водных объектах Татарстана. Республика славится своим системным и деятельным подходом к решению задач. Поэтому применение подобного подхода к реализации потенциала развития речного туризма в республике позволит не только увеличить доходы отрасли, но и обеспечить ускоренное развитие сопутствующих бизнесов.

Думаю, все со мной согласятся: Татарстан недополучает налоговых поступлений от неразвитого водного туризма. Поэтому поэтапная работа над решением этой проблемы, надеюсь, станет делом ближайших лет. Совместная работа бизнес-сообщества республики и власти сможет сделать Татарстан жемчужиной водного туризма России!



Руслан Халилов, фото предоставлены автором