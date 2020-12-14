Строительство в водоохранной зоне: что можно, а что — нельзя

Что нужно, чтобы построить домик у воды

Мечта о домике у реки или даже о собственном пляже владеет умами многих городских жителей. Усмирим фантазии сразу: пляжа не получится (почему — расскажем ниже). А вот домик у реки — не такая уж несбыточная мечта. В водоохранной зоне можно строить дома, но на их строительство и эксплуатацию действует ряд ограничений. Об этом и поговорим сегодня в проекте «Дом в фокусе».

Что такое водоохранная зона и зачем она нужна

Начнем, пожалуй, с определений. Поговорим о том, что такое вообще водоохранная зона и зачем она нужна. Статья 65 Водного кодекса Российской Федерации сообщает нам, что водоохранная зона — это территория, примыкающая к береговой линии водоема (в случае Татарстана это может быть река, ручей, озеро, водохранилище, канал). На этой территории действует специальный режим хозяйственной и иной деятельности, который вводится с целью защиты водного объекта. В частности, эта деятельность не должна приводить к загрязнению, засорению, заилению водного объекта, истощению его вод. И еще одна важная задача водоохранной зоны — сохранение среды обитания водных животных и растений.

Словом, водоохранная зона — это такая территория вокруг водного объекта, на которой нужно вести себя осторожнее, чем вне такой территории, чтобы не повредить этому самому объекту. Если речь идет о территории за пределами населенных пунктов, то ширина водоохранной зоны отсчитывается от береговой линии. А если, к примеру, речка ограничена набережной — то отсчет ведется от парапета набережной.

В границах водоохранных зон выделяются еще более строгие участки — прибрежные защитные полосы, которые вплотную примыкают к водоемам. Здесь вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон выделяются еще более строгие участки — прибрежные защитные полосы, которые вплотную примыкают к водоемам. Фото: zemsovet.ru

Ширина водоохранной зоны зависит от того, насколько крупный водный объект мы охраняем. Пункт 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ рассказывает нам, что все зависит от размера водного объекта.

Для речки или ручья длиной до 10 км водоохранная зона должна быть шириной 50 метров, и она совпадает по размерам с прибрежной защитной полосой.

Если длина реки от 10 до 50 км — ширина охранной зоны устанавливается в 100 метров.

Если речь идет о реке длиной от 50 км — 200 метров водоохранной зоны.

Если речь идет об озере или водохранилище, то водоохранная зона имеет ширину 50 метров.

Но если водохранилище находится на реке (например, в Татарстане это Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища) — то водоохранная зона равна ширине водоохранной зоны этой реки (в случае вышеупомянутых водохранилищ она будет составлять 200 метров, потому что и Волга, и Кама имеют длину более 50 км).

Ширина прибрежной защитной полосы зависит от того, какой уклон у берега. Если он нулевой или обратный — то это 30 метров, если до 3 градусов — то 40 метров, если 3 и более градуса — то 50 метров. Но если речь идет о месте, которое имеет ценное рыбохозяйственное значение (например, здесь нерестится или зимует рыба), то прибрежная защитная полоса будет шириной в 200 метров, независимо от уклона прилегающей земли.

Узнать, находится участок в границах водоохранной зоны или нет, можно из выписки из ЕГРН. Там нужно смотреть «сведения о том, что земельный участок частично или полностью входит в зону с особыми условиями использования территории — водоохранную зону». Другой вариант — посмотреть на сервисе «Публичная кадастровая карта Росреестра» по кадастровому номеру участка. Найдите участок на карте, во вкладке «Слои» включите слой зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Вдоль интересующего вас водного объекта появится зеленая полоса — это и будет водоохранная зона. А дальше смотрите, попадаете ли вы в нее или нет.

Некоторые виды запретов напрямую касаются хозяйственной деятельности человека. Фото: gorod-kamyshlov.ru

Чего нельзя делать в границах водоохранной зоны

Участок, заходящий на водоохранную зону или даже на прибрежную защитную полосу, купить вполне можно. Он может находиться и в пределах населенного пункта, и, к примеру, входить в состав СНТ. И можем вас сразу успокоить: вовсе не обязательно, желая поселиться на Волге, селиться не ближе, чем в 200 метрах от береговой линии. Строиться в водоохранной зоне можно (за исключением случаев, когда открытый водоем является источником питьевой воды и возле него установлена санитарная охрана). Но и строиться, и жить здесь нужно будет с соблюдением ряда строгих правил. И прежде всего это будет касаться отведения стоков.

Вообще, согласно все той же статье № 65 Водного кодекса РФ, в водоохранных зонах запрещены многие вещи, которые обычному домохозяину вряд ли придет в голову делать: тут тебе и устройство скотомогильников, и размещение кладбищ, и организация автозаправочных станций, и добыча полезных ископаемых, и даже распыление с самолета инсектицидов. Но некоторые виды запретов напрямую касаются хозяйственной деятельности человека.

«Использование сточных вод с целью регулирования плодородия почвы». Иными словами, нельзя вносить, например, осадок сточных вод в качестве удобрения под ваши цветы или сливать канализационные воды под ближайшую елку, чтоб она лучше росла.

«Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие». В переводе с юридического на русский язык это означает, что ездить на машине в водоохранной зоне можно будет только по дороге, а место для стоянки даже в собственном дворе оборудовать специальным образом — асфальтировать.

«Осуществление мойки транспортных средств». Словом, во дворе, если он находится в водоохранной зоне, легально машину тоже не помыть.

«Сброс сточных, в том числе дренажных вод». Вот это, пожалуй, самое важное, что нас интересует в части строительства индивидуального дома. Самым сложным вопросом строительства и проживания здесь будет тщательный сбор сточных вод и отвод их в безопасном для водоема направлении (или же очистка прямо на участке).

Нельзя и заграждать ее заборами — по этой территории должен быть обеспечен свободный проход кому угодно. Фото: eco.tatarstan.ru

А в границах прибрежных защитных полос к вышеуказанным ограничениям добавляется еще и распашка земель, отвал грунта и выпас животных. Так что здесь с мечтой о грядках или козе придется попрощаться.

Есть и еще более узкая зона, которая определяется статьей 6 Водного кодекса РФ: 20-метровая береговая полоса водных объектов. Она предназначена для общего пользования, а значит, застройка на ней не разрешена. Нельзя и заграждать ее заборами — по этой территории должен быть обеспечен свободный проход кому угодно. Если речка или ручей имеет длину не более 10 км, то береговая полоса сужается до 5 метров.

Что требует закон

Водный кодекс прямо разрешает строительство, реконструкцию и использование хозяйственных объектов в границах водоохранных зон. Но они должны быть оборудованы сооружениями, которые обеспечивают охрану речки и озера от вышеперечисленных бед. К таким сооружениям относятся:

централизованные системы канализации и ливневые системы водоотведения, а также инфраструктура, по которой в эти системы будет отводиться ваша сточная вода. Если к вашему участку подходит такая система и к ней можно подключиться — это сразу решит множество проблем;

локальные очистные сооружения для очистки всех видов сточных вод, которые смогут обеспечить выполнение нормативов для чистой воды;

сооружения, которые собирают сточные воды в специальные приемники из водонепроницаемых материалов.

Если мы имеем дело с участком под ИЖС, у нас остается только два пути — или центральная канализация, или индивидуальные очистные сооружения. Фото: колодцы-м5.рф

Если граждане ведут садоводство или огородничество для собственных нужд (наш случай!) в водоохранной зоне и у них пока нет ни очистных сооружений, ни подключения к канализации, на их участке можно временно применять такие приемники, которые предотвратят поступление загрязняющих веществ из сточных вод в окружающую среду. Но это относится к участкам в СНТ. Если мы имеем дело с участком под ИЖС, у нас остается только два пути — или центральная канализация, или индивидуальные очистные сооружения.

Потом, когда ваш дом будет построен и вы вызовете кадастрового инженера, чтобы составить технический план дома для регистрации его в Росреестре, нужно будет обязательно проконтролировать, чтобы в техническом плане обязательно содержалась информация о наличии очистных сооружений или приемника для сточной воды.

Кроме прочего, согласно Постановлению правительства РФ №17 от 10 января 2009 года, собственник земли, находящейся в водоохранной зоне, должны обеспечить доступ представителей органов госвласти, чтобы те могли поставить на участке информационный знак о водоохранной зоне. Вряд ли вы столкнетесь с этим на практике, но знать об этом все-таки будет не лишним.

Ст. 8.12 КоАП РФ гласит, что нарушение вышеуказанных правил использования земли в пределах водоохранных зонах караются административными штрафами. Для граждан такой штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если нарушение может приводить к загрязнению водного объекта или вызвать другие вредные явления, то ст. 8.13 КоАП РФ сулит дополнительный штраф — для физлиц он составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Захоронение вредных веществ и материалов в водном объекте приведет к штрафу от 2 до 2,5 тысячи рублей.