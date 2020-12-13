Башкирская неделя: «страшный сон» Хабирова, ковидный антирекорд и Варламов vs мэр Агидели
Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане
Прошедшая неделя в Башкирии отметилась новым коронавирусным антирекордом. Кроме того, умер последний боец легендарной 112-й Башкавдивизии, а власти Башкортостана «не заметили» юбилей отца-основателя республики Заки Валиди. Зато на фоне обсуждений выборов/назначений мэра Уфы публично закусились два депутата Госсобрания — Курултая РБ — коммунист Рустам Хафизов и единоросс Рустем Ахмадинуров, в результате последний был вынужден принести извинения. Между тем пользователи соцсетей не разделили возмущения мэра Агидели, которое не прошло незамеченным и для блогера Ильи Варламова, а глава РБ Радий Хабиров похвастался реконструированным железнодорожным вокзалом и устроил разнос руководству БСК. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
130 лет Заки Валиди
На этой неделе отмечалось 130-летие отца-основателя Башкирской республики, выдающегося ученого-тюрколога Ахмет-Заки Валиди-Тогана. В 1990-е и в начале 2000-х годов в Башкортостане в честь Валиди проводились крупные мероприятия, устраивались научные конференции, снимались фильмы, назывались улицы, скверы, библиотеки и школы, учреждались награды и устанавливались памятники. В этот раз, несмотря на круглую дату, официальные республиканские власти его не вспоминали.
Однако часть башкирских активистов все же решила почтить память политического деятеля. Они собрались у Национальной библиотеки им. З. Валиди и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на стене здания. Собравшиеся посетовали на «гробовое молчание» о заслугах юбиляра со стороны нынешних региональных властей и подняли вопрос об установке ему памятника (дело тянется более 10 лет).
38 лет первой леди РБ
На этой неделе отпраздновала свой день рождения первая леди республики Каринэ Хабирова (Аветисян) — ей исполнилось 38 лет. Событие не прошло незамеченным в госСМИ республики.
Кроме того, в соцсетях супругу Радия Хабирова поздравил и руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он отметил ее участие в благотворительных проектах Башкирии.
Как коммунист добился извинений от главного единоросса РБ
Депутат Госсобрания — Курултая РБ Рустам Хафизов (фракция КПРФ), обещавший разработать законопроект о прямых выборах мэра Уфы, в колонке «Реального времени» предложил обратиться к опыту Татарстана. В частности, оптимальным вариантом для башкирской столицы он видит модель избрания градоначальника, которая сформирована в Казани. Так, по мнению парламентария, городская администрация избежит конфликтов с местным горсоветом и главой республики.
Глава башкирских единороссов и депутат Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров отметил, что его партия не поддержит инициативу Хафизова. Более того, комментируя дискуссии о выборах мэра, он заявил, что «с учетом достаточно большого количества городских сумасшедших», лучше всего для города подходит существующая схема выборов/назначения главы администрации Уфы.
Хафизов, ухватившись за «городских сумасшедших», потребовал через «Фейсбук» объяснений от коллеги. А подписчики депутата-коммуниста настаивали на извинениях от единоросса. Ахмадинуров ответил, что все, включая его самого, немного «городские сумасшедшие». И эта фраза — лишь «фигуральное выражение».
— Если оно кого-то обидело, извините, — написал Ахмадинуров в комментариях под постом Хафизова.
Варламов vs мэр Агидели
Глава администрации города Агидель Фанис Гильванов разочаровался в своих земляках, потому что те отказываются работать продавцами, швеями, медсестрами, врачами, архитекторами, водителями автобусов, электриками и полицейскими.
Своими размышлениями он поделился в соцсетях. По словам градоначальника, если инвестор построит в городе швейный цех, он не сможет набрать людей даже на одну смену. Под постом появились критичные комментарии и замечания, что предлагаемая работа малооплачиваемая.
На негодование мэра башкирского городка отреагировал и блогер Илья Варламов. Иронизируя над ситуацией, он призвал пожалеть Гильванова, которому «достался неправильный народ — ленивый и привередливый». «Одуван» порекомендовал градоначальнику привлекать предприятия, которые не будут экономить на зарплатах. А призыв «зарабатывать» в условиях, когда предлагают копеечную зарплату, блогер посчитал глупостью и издевательством.
Последний ветеран 112-й Башкавдивизии
На 103-м году жизни скончался последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев. Его похоронили на Воинской аллее в селе Михайловка Уфимского района со всеми воинскими почестями.
Как отметил глава РБ Радий Хабиров, фронтовик — «человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и генерала Шаймуратова».
Нагаев родился в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го Мугин Каримович служил в 112-й БКД командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм он был дважды представлен к званию Героя Советского Союза.
«Спартак» без Шамиля Газизова
Генеральный директор ФК «Спартак» Шамиль Газизов покинул свой пост. На эту должность он был назначен летом нынешнего года. Ранее Газизов возглавлял ФК «Уфа». В соцсетях многие поддерживали функционера и критиковали владельца «красно-белого» клуба Леонида Федуна.
Спортивный менеджер признался, что сам просил об увольнении, при этом подчеркнул, что вряд ли вернется в ФК «Уфа», но всегда будет наблюдать за родной командой. Он не исключил возможности работы в европейских клубах.
Вокзал и страшный сон Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров похвастался в соцсетях завершением реконструкции железнодорожного вокзала Уфы. Отметим, ремонтно-строительные работы на станции «Уфа» начались в 2004 году, сроки завершения реконструкции постоянно переносились.
— Как страшный сон вспоминаю, как студентом ездил на пригородных электричках в гости к родным или в Москву через уфимский вокзал. Это действительно было ужасное зрелище. Темные, замызганные залы, неприятные запахи, асоциальные личности, жуткие тоннели… Сейчас ощущения совсем другие, — написал Хабиров.
За эти годы «Российские железные дороги» потратили на ремонт вокзала более 1 млрд рублей. Всего ОАО «РЖД» планирует вложить в проект 1,8 млрд рублей.
Защитный статус для Куштау
В суд поступил иск с требованием вернуть лесу на горе Куштау защитный статус, который был изменен региональным Минлесхозом в мае 2020 года. Истцов представляют московские юристы Вадим Даньшов, Александр Мальцев и Айдар Муллануров.
Они хотят оспорить положение лесохозяйственного регламента Башкирии, потому что существующие нормы противоречат нынешнему статусу шихана как особо охраняемой территории — памятника природы.
Рассмотрение дела состоится 14 января 2021 года.
Как Хабиров устроил разнос БСК
Хабиров, проводя выездное заседание правительства в Стерлитамаке, обратил внимание на необходимость улучшения экологической ситуации в городе и окрестностях. Он отметил, что совместно с акционерами «Башкирской содовой компании» была разработана соответствующая дорожная карта.
— Но к ее практическому решению они [акционеры БСК] так ни на шаг и не приблизились. Это безобразие! — возмутился глава республики.
«Башлык» добавил, что предприятие годами копило проблемы и не решало их. По его словам, возвращение государству активов БСК должно позитивно сказаться на ее работе и улучшении положения работников компании.
Коронавирусный антирекорд
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Башкирии, на 12 декабря в республике побит антирекорд по новым подтвержденным случаям заражения COVID-19 — плюс 153 человека. Общее количество инфицированных в регионе превысило 16 тысяч.
Справились с болезнью 13 018 (плюс 107 за сутки). С начала пандемии в Башкирии впервые официально зарегистрировано три жертвы COVID-19 за сутки.
Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки выявлено 402 новых случая, выздоровел 381 житель республики.
При этом Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия24» охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как стабильную. Он заявил, что в Башкирии «достаточно серьезный запас коечного фонда», напомнив, что в Стерлитамаке построен ковид-госпиталь.
Главный мариец Башкирии — банкир
На этой неделе выбрали нового председателя Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий». Им стал Виталий Ялаев — управляющий директор банка ВТБ.
На отчетно-выборную конференцию «Эрвел Марий» съехались 47 делегатов из районов и городов республики с компактным проживанием марийского населения. Предыдущим руководителем марийской организации Башкортостана был Павел Бикмурзин, который скончался в конце мая этого года.
В Башкирии, по данным переписи 2010 года, проживают более 103 тыс. марийцев. Наиболее многочисленны их поселения в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах.
Пойманные с наркотиками в Татарстане
В Верхнеуслонском районе Татарстана инспекторы ГИБДД остановили машину с двумя жителями Башкирии. В ее багажнике нашли 2,7 кг наркотика мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по РТ.
По словам водителя, перевозкой наркотиков он начал заниматься в сентябре 2020 года. Мефедрон забрал в подмосковных Люберцах Московской области и должен был отвезти в Уфу, где планировал оборудовать тайник.
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