Башкирская неделя: «страшный сон» Хабирова, ковидный антирекорд и Варламов vs мэр Агидели

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Прошедшая неделя в Башкирии отметилась новым коронавирусным антирекордом. Кроме того, умер последний боец легендарной 112-й Башкавдивизии, а власти Башкортостана «не заметили» юбилей отца-основателя республики Заки Валиди. Зато на фоне обсуждений выборов/назначений мэра Уфы публично закусились два депутата Госсобрания — Курултая РБ — коммунист Рустам Хафизов и единоросс Рустем Ахмадинуров, в результате последний был вынужден принести извинения. Между тем пользователи соцсетей не разделили возмущения мэра Агидели, которое не прошло незамеченным и для блогера Ильи Варламова, а глава РБ Радий Хабиров похвастался реконструированным железнодорожным вокзалом и устроил разнос руководству БСК. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

130 лет Заки Валиди

На этой неделе отмечалось 130-летие отца-основателя Башкирской республики, выдающегося ученого-тюрколога Ахмет-Заки Валиди-Тогана. В 1990-е и в начале 2000-х годов в Башкортостане в честь Валиди проводились крупные мероприятия, устраивались научные конференции, снимались фильмы, назывались улицы, скверы, библиотеки и школы, учреждались награды и устанавливались памятники. В этот раз, несмотря на круглую дату, официальные республиканские власти его не вспоминали.

Однако часть башкирских активистов все же решила почтить память политического деятеля. Они собрались у Национальной библиотеки им. З. Валиди и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на стене здания. Собравшиеся посетовали на «гробовое молчание» о заслугах юбиляра со стороны нынешних региональных властей и подняли вопрос об установке ему памятника (дело тянется более 10 лет).

Ей исполнилось 38 лет. Фото: instagram.com/k.khabirova

38 лет первой леди РБ

На этой неделе отпраздновала свой день рождения первая леди республики Каринэ Хабирова (Аветисян) — ей исполнилось 38 лет. Событие не прошло незамеченным в госСМИ республики.

Кроме того, в соцсетях супругу Радия Хабирова поздравил и руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Он отметил ее участие в благотворительных проектах Башкирии.

Как коммунист добился извинений от главного единоросса РБ

Депутат Госсобрания — Курултая РБ Рустам Хафизов (фракция КПРФ), обещавший разработать законопроект о прямых выборах мэра Уфы, в колонке «Реального времени» предложил обратиться к опыту Татарстана. В частности, оптимальным вариантом для башкирской столицы он видит модель избрания градоначальника, которая сформирована в Казани. Так, по мнению парламентария, городская администрация избежит конфликтов с местным горсоветом и главой республики.

Глава башкирских единороссов и депутат Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров отметил, что его партия не поддержит инициативу Хафизова. Более того, комментируя дискуссии о выборах мэра, он заявил, что «с учетом достаточно большого количества городских сумасшедших», лучше всего для города подходит существующая схема выборов/назначения главы администрации Уфы.

Хафизов, ухватившись за «городских сумасшедших», потребовал через «Фейсбук» объяснений от коллеги. А подписчики депутата-коммуниста настаивали на извинениях от единоросса. Ахмадинуров ответил, что все, включая его самого, немного «городские сумасшедшие». И эта фраза — лишь «фигуральное выражение».

— Если оно кого-то обидело, извините, — написал Ахмадинуров в комментариях под постом Хафизова.

По словам градоначальника, если инвестор построит в городе швейный цех, он не сможет набрать людей даже на одну смену. Фото: vk.com

Варламов vs мэр Агидели

Глава администрации города Агидель Фанис Гильванов разочаровался в своих земляках, потому что те отказываются работать продавцами, швеями, медсестрами, врачами, архитекторами, водителями автобусов, электриками и полицейскими.

Своими размышлениями он поделился в соцсетях. По словам градоначальника, если инвестор построит в городе швейный цех, он не сможет набрать людей даже на одну смену. Под постом появились критичные комментарии и замечания, что предлагаемая работа малооплачиваемая.

На негодование мэра башкирского городка отреагировал и блогер Илья Варламов. Иронизируя над ситуацией, он призвал пожалеть Гильванова, которому «достался неправильный народ — ленивый и привередливый». «Одуван» порекомендовал градоначальнику привлекать предприятия, которые не будут экономить на зарплатах. А призыв «зарабатывать» в условиях, когда предлагают копеечную зарплату, блогер посчитал глупостью и издевательством.

Последний ветеран 112-й Башкавдивизии

На 103-м году жизни скончался последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев. Его похоронили на Воинской аллее в селе Михайловка Уфимского района со всеми воинскими почестями.

Как отметил глава РБ Радий Хабиров, фронтовик — «человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и генерала Шаймуратова».

Нагаев родился в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го Мугин Каримович служил в 112-й БКД командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм он был дважды представлен к званию Героя Советского Союза.

На 103-м году жизни скончался последний ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев. Фото: glavarb.ru

«Спартак» без Шамиля Газизова

Генеральный директор ФК «Спартак» Шамиль Газизов покинул свой пост. На эту должность он был назначен летом нынешнего года. Ранее Газизов возглавлял ФК «Уфа». В соцсетях многие поддерживали функционера и критиковали владельца «красно-белого» клуба Леонида Федуна.

Спортивный менеджер признался, что сам просил об увольнении, при этом подчеркнул, что вряд ли вернется в ФК «Уфа», но всегда будет наблюдать за родной командой. Он не исключил возможности работы в европейских клубах.

Вокзал и страшный сон Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров похвастался в соцсетях завершением реконструкции железнодорожного вокзала Уфы. Отметим, ремонтно-строительные работы на станции «Уфа» начались в 2004 году, сроки завершения реконструкции постоянно переносились.

— Как страшный сон вспоминаю, как студентом ездил на пригородных электричках в гости к родным или в Москву через уфимский вокзал. Это действительно было ужасное зрелище. Темные, замызганные залы, неприятные запахи, асоциальные личности, жуткие тоннели… Сейчас ощущения совсем другие, — написал Хабиров.

За эти годы «Российские железные дороги» потратили на ремонт вокзала более 1 млрд рублей. Всего ОАО «РЖД» планирует вложить в проект 1,8 млрд рублей.

Рассмотрение дела состоится 14 января 2021 года. Фото: vk.com

Защитный статус для Куштау

В суд поступил иск с требованием вернуть лесу на горе Куштау защитный статус, который был изменен региональным Минлесхозом в мае 2020 года. Истцов представляют московские юристы Вадим Даньшов, Александр Мальцев и Айдар Муллануров.

Они хотят оспорить положение лесохозяйственного регламента Башкирии, потому что существующие нормы противоречат нынешнему статусу шихана как особо охраняемой территории — памятника природы.

Рассмотрение дела состоится 14 января 2021 года.

Как Хабиров устроил разнос БСК

Хабиров, проводя выездное заседание правительства в Стерлитамаке, обратил внимание на необходимость улучшения экологической ситуации в городе и окрестностях. Он отметил, что совместно с акционерами «Башкирской содовой компании» была разработана соответствующая дорожная карта.

— Но к ее практическому решению они [акционеры БСК] так ни на шаг и не приблизились. Это безобразие! — возмутился глава республики.

«Башлык» добавил, что предприятие годами копило проблемы и не решало их. По его словам, возвращение государству активов БСК должно позитивно сказаться на ее работе и улучшении положения работников компании.

Общее количество инфицированных в регионе превысило 16 тысяч. Фото: mos.ru

Коронавирусный антирекорд

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Башкирии, на 12 декабря в республике побит антирекорд по новым подтвержденным случаям заражения COVID-19 — плюс 153 человека. Общее количество инфицированных в регионе превысило 16 тысяч.

Справились с болезнью 13 018 (плюс 107 за сутки). С начала пандемии в Башкирии впервые официально зарегистрировано три жертвы COVID-19 за сутки.

Что касается внебольничной пневмонии, то за последние сутки выявлено 402 новых случая, выздоровел 381 житель республики.

При этом Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия24» охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как стабильную. Он заявил, что в Башкирии «достаточно серьезный запас коечного фонда», напомнив, что в Стерлитамаке построен ковид-госпиталь.

Главный мариец Башкирии — банкир

На этой неделе выбрали нового председателя Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий». Им стал Виталий Ялаев — управляющий директор банка ВТБ.

На отчетно-выборную конференцию «Эрвел Марий» съехались 47 делегатов из районов и городов республики с компактным проживанием марийского населения. Предыдущим руководителем марийской организации Башкортостана был Павел Бикмурзин, который скончался в конце мая этого года.

В Башкирии, по данным переписи 2010 года, проживают более 103 тыс. марийцев. Наиболее многочисленны их поселения в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах.

По словам водителя, перевозкой наркотиков он начал заниматься в сентябре 2020 года. Фото: МВД РТ

Пойманные с наркотиками в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана инспекторы ГИБДД остановили машину с двумя жителями Башкирии. В ее багажнике нашли 2,7 кг наркотика мефедрон. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по РТ.

По словам водителя, перевозкой наркотиков он начал заниматься в сентябре 2020 года. Мефедрон забрал в подмосковных Люберцах Московской области и должен был отвезти в Уфу, где планировал оборудовать тайник.