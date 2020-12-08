«Спартак» объявил об уходе из клуба гендиректора Шамиля Газизова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах», — говорится в заявлении.



При этом в соцсетях клуба опубликовали гиф-фрагмент из мультсериала «Симпсоны», высмеивающий Газизова.

Функции управляющего клубом возложены на Евгения Мележикова, ранее возглавлявшего отдел безопасности «Спартака».

Напомним, Газизов был назначен на пост гендиректора «красно-белых» летом нынешнего года, сменив в этой должности Томаса Цорна. После 17 сыгранных туров в РПЛ «Спартак» делит первое место в чемпионате с питерским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Газизов может перейти на аналогичную должность в московском «Локомотиве».