В Уфе умер последний ветеран 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

В Уфе вчера, 11 декабря, на 103-м году жизни умер последний ветеран 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугин Нагаев. Его похоронили сегодня на Воинской аллее в селе Михайловка Уфимского района со всеми воинскими почестями.

103 года Нагаеву должно было исполниться в январе.

«Это человек удивительной судьбы, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и генерала Шаймуратова. Такие люди — пример для нашей молодежи, для нас всех», — написал глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Фото: glavarb.ru

Он отметил, что власти региона обязательно увековечат память героя.

Нагаев родился в 1918 году в селе Сукулово Ермекеевского района. С декабря 1941 года по декабрь 1945-го Мугин Каримович служил в 112-й Башкирской кавалерийской дивизии командиром взвода противотанковой батареи. За проявленные в боях мужество и героизм, его дважды представляли к званию Героя Советского Союза.

Фото: glavarb.ru

23 февраля 2020 года у дома Нагаева прошел парад военных. За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Хабиров вручил ветерану медаль ордена генерала Шаймуратова под номером 1.

Татьяна Леухина